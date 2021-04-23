Арчил Талаквадзе и депутаты почтили память погибших во время вооруженного конфликта в Абхазии

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания считает, что нормализация отношений с Тбилиси возможна после подписания документа о неприменении силы.

Отвечая на вопрос журналистов ТАСС о том, насколько эффективны Женевские дискуссии, Бжания сказал: «Диалог всегда лучше войны».

«У нас один и тот же вопрос уже много-много лет – подписание документа о неприменении силы. И вроде бы и грузинская сторона такой же вопрос ставит, говорит, что мы должны иметь нормальные отношения, повысить уровень доверия. Нормальные отношения и доверие как-то плохо вяжутся с войной, правильно?», – заявил Бжания.

Абхазский лидер считает, что продвижение в вопросе подписания такого документа может зависеть «от расклада геополитических сил на Южном Кавказе».

«Лучше, чтобы был мир, чтобы не было еще истории с принуждением к миру. Руководство Абхазии понимает, как надо себя вести, и мы последовательно хотим обеспечить прочный мир. Вопросы государственной независимости, суверенитета Абхазии не являются вопросами, которые мы будем обсуждать с ними или с кем-то вообще. Этот вопрос для нас решен. А вот мир… Мы будем стремиться к миру. Если потребуется, мы будем разговаривать со всеми силами», – отметил он.

Бжания также прокомментировал скандал, связанный с его бывшим помощником Бенуром Квирая, посетившим Тбилиси:

«Помощник, о котором вы упомянули, поехал в Грузию, уже не будучи помощником. Моим помощникам там делать нечего».

Абхазский президент также говорит, что у Сухуми нет торгово-экономических отношений «с грузинским государством».

«Они нас не признают. Торгово-экономические отношения межгосударственные бывают только тогда, когда государство признают, подписаны соответствующие документы. По реке Ингур и выше по участку проходит государственная граница Абхазии. Люди выезжают, возвращаются, идет торговля. Эту торговлю необходимо нам контролировать, направлять для обеспечения интересов нашего государства и нашего населения. Речь не идет о торговле с Грузией, я подчеркиваю.

Если в этом заинтересованы Россия и Армения – а, как я понимаю, они заинтересованы, – то и мы заинтересованы в том, чтобы через Абхазию проходили грузы транзитом через третьи страны. Это возможность для того, чтобы заработать деньги, трудоустроить своих граждан. В этом вопросе мы хотим действовать рационально», – добавил он.