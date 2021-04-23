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Путин сократит дипмиссии «недружественных государств» за счет россиян
Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии «недружественных государств». Документ выложен на сайте Кремля.
Список недружественных стран будет определять правительство, до этого такой термин в законодательстве не встречался. В документе указано, что он создан в ответ на «недружественные действия США и иных иностранных государств».
Указ позволяет правительству определять, сколько человек, не имеющих гражданство работодателя, могут работать в его дипломатических представительствах на территории России. Он не распространяется на аккредитованных дипломатов.
Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников. Часто это делается для того, чтобы технический персонал не занимал квоту дипломатических работников.
Например, посольство США в Москве в 2019 году нанимало делопроизводителя. В посольстве Великобритании открыта вакансия торгового советника. На ситуацию обратил внимание в середине апреля министр иностранных дел Сергей Лавров, пообещавший прекратить эту практику.
Из-за недостатка персонала выдачу виз россиянам в консульствах остановили США, скорость выдачи виз в посольстве резко замедлилась. Были сокращены культурные программы ряда европейских государств.
В качестве одной из мер после высылки Чехией на прошлой неделе 18 сотрудников российского диппредставительства в Праге российские власти существенно сократили квоту на найм граждан России на работу в чешское посольство в Москве.
Указ предполагает, что граждане России, сокращенные из-за его вступления в силу, должны увольняться в соответствии с российским законодательством. Сокращение штата в российских законах в общем случае гарантирует потерявшему место работы выплату одного среднемесячного заработка.
Другие новости дня
В Сенат США поступила резолюция о разрешении политического кризиса в Грузии
Проект резолюции, призывающей все партии Грузии к выполнению соглашения о преодолении внутриполитического кризиса в стране, внесен в Сенат США. Об этом сообщает грузинская служба «Голоса Америки».
Автор резолюции – сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), председатель подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената. Соавторами документа являются сенаторы Джин Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир) и Джим Риш (от штата Айдахо, старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США).
В резолюции говорится о важности прекращения нынешнего политического кризиса в Грузии. Сенаторы призывают парламент Грузии без промедления возобновить работу в полном объеме, продолжить судебные и избирательные реформы.
После отправки текста резолюции в Сенат, Джим Риш сообщил, что доволен достижением договоренности между сторонами в Грузии, однако, по его словам, самая «тяжелая работа» начинается именно сейчас. Он подтвердил, что власти США готовы помочь Грузии в построении «гибкой демократии».
- Соглашение, составленное при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, правящая «Грузинская мечта» и часть оппозиционных партий подписали 19 апреля. На данном этапе от подписания воздерживаются «Единое национальное движение», «Европейская Грузия - движение за свободу», Лейбористская партия Грузии и еще несколько оппозиционеров, представляющих другие политические объединения.
- Соглашение, предложенное главой Европейского совета, предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. Кроме того, планируется амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее, в частности, попадает и председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, который сейчас находится в предварительном заключении.
- В документе также говорится об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.
- Политический кризис в Грузии длился около шести месяцев. В ноябре 2020 года оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. Подписание соглашение всеми партиями гарантирует то, что более трети депутатов парламента – члены оппозиционных партий, прекратят бойкот и преступят к работе в законодательном органе.
Байден в июне посетит Британию и саммит НАТО в Брюсселе
Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию, где примет участие в саммите «Большой семерки» (G7), и Бельгию, где пройдет саммит НАТО. Это будет первая зарубежная поездка Байдена на посту президента США после вступления в должность в январе.
Число зарубежных поездок лидеров стран и международных встреч на высшем уровне сейчас невелико - из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, в прошлом году саммит G7 был отменен, многие международные встречи проходят в формате онлайн. Однако встречу лидеров «семерки» (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии) в Британии 11-13 июня и саммит НАТО в Брюсселе 14 июня решено было провести в очном формате. Также в Брюсселе, как ожидается, пройдут переговоры президента США с руководством ЕС.
Как заявил Белый дом, поездка Байдена станет свидетельством его стремления восстановить отношения США с их союзниками и вдохнуть новую жизнь в трансатлантическое сотрудничество.
Недавно Байден пригласил президента России Владимира Путина провести с ним встречу на высшем уровне в одной из европейских стран. Несмотря на напряженные отношения между США и Россией, вопрос о проведении встречи обсуждается, Кремль пока не дал ни официального согласия, ни отказа. В сообщении о поездке Байдена в Европу в июне не говорится о том, мог ли бы в ее рамках пройти саммит с Путиным.
22-23 апреля под председательством США прошел саммит лидеров 40 государств, посвященный проблеме изменений климата. В нем участвовал и российский президент. Байден в пятницу заявил, что был «воодушевлен» заявлениями Путина о возможном сотрудничестве США по вопросу о климате. Дискуссий между Байденом и Путиным на этом саммите не было.
УЕФА перенес матчи чемпионата Европы из Дублина в Петербург из-за пандемии
Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА перенес три матча запланированного на лето чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург. Российские власти гарантировали заполняемость трибун во время пандемии. Власти Ирландии не могли этого сделать из-за низкого уровня вакцинации. Он приблизительно в два раза выше, чем в России.
Матчи Евро запланированы на середину июня – начало июля, впервые чемпионат должен пройти сразу в нескольких странах. В Петербурге должны были пройти четыре игры – с тремя, перенесенными из Дублина, их будет семь. В том числе – четвертьфинал, запланированный на 2 июля.
УЕФА требует, чтобы страны – хозяйки турнира гарантировали присутствие как минимум 25 процентов зрителей на стадионах. Власти Ирландии не смогли гарантировать этого из-за пандемии и низкого уровня иммунизации – только чуть больше 7 процентов населения получили две дозы вакцины, около 18 процентов – первую дозу, свидетельствует статистика Irish Times.
Показатели вакцинации в Ирландии – одни из самых плохих в Евросоюзе. Тем не менее, они почти в два раза выше, чем в России. По утверждению вице-премьера Татьяны Голиковой, оба компонента в России получили по состоянию на 23 апреля 6,8 миллиона человек. Это – 4,64 процента населения. Один компонент получили 11,1 миллиона человек – то есть, около 7,5 процента населения.
- Россия – одна из немногих развитых стран в мире, фактически не ограничившая обычную повседневную жизнь граждан во время пандемии коронавируса нового типа. Это преподносится властями как свидетельство победы над болезнью. Как утверждают демографы, ссылаясь на показатели избыточной смертности, Россия занимает одно из первых мест в мире по числу смертей от инфекции - хотя из официальной статистики это не следует.
Арчил Талаквадзе и депутаты почтили память погибших во время вооруженного конфликта в Абхазии
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе вместе с депутатами присутствовал на гражданской панихиде по жертвам вооруженного конфликта в Абхазии и почтил память погибших, сообщает Общественный вещатель.
Гражданская панихида прошла в соборе Пресвятой Троицы (Самеба). Останки 13 человек (6 военных, 7 мирных жителей), пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии, были перевезены с абхазской территории.
В результате вооруженных действий в Грузии в 1990-х годах и войны в августе 2008 года более 2300 человек считаются пропавшими без вести. Установление их судьбы и местонахождения является частью государственной политики.
COVID-19 в Абхазии: 65 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 322 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 51 человек, 38 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- В Гагрской ЦРБ 22 апреля скончалась пациентка 84 лет. У женщины была выявлена новая коронавирусная инфекция и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 247 человек. Зарегистрировано 221 летальный случай. Выздоровели 13 375 человек.
Во Франции убийство служащей полиции расследуется как теракт
Во Франции в городе Рамбуйе к юго-западу от Парижа в пятницу была убита служащая полиции. Нападавший, имя которого не называется, дважды ударил ее ножом в горло прямо на территории полицейского участка. Он был застрелен полицией. Женщина умерла от полученных ранений.
Убитая не была офицером полиции, она работала ассистентом.
Имя нападавшего не называется. По данным СМИ, речь идет о 36-летнем уроженце Туниса, который долгое время жил во Франции нелегально, однако затем смог легализовать свой статус.
Полиция считает, что нападение было совершено по террористическим мотивам. По данным СМИ, нападавший выкрикивал исламистские лозунги.
На место убийства прибыл премьер-министр Жан Кастекс, который выразил поддержку полиции и назвал нападение «варварским проявлением безграничной жестокости». Президент Франции Эммануэль Макрон написал в твиттере, что страна будет бороться с «исламским терроризмом».
Осенью прошлого года во Франции произошел ряд терактов, совершенных, по данным следствия, приверженцами радикального ислама. Наиболее известный случай – убийство учителя Самюэля Пати юношей чеченского происхождения. В качестве реакции на эти нападения Макрон инициировал изменения в законодательство, направленные на укрепление светского характера государства и дерадикализацию исламских сообществ.
Власти Беларуси запретили ввоз продукции «Шкоды» и «Нивеа»
Правительство Беларуси запретило ввозить в страну и продавать в ней продукцию ряда зарубежных компаний. В постановлении говорится, что это сделано для обеспечения защиты национальных интересов и «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».
В санкционный список попали компании «Liqui Moly», «Škoda Auto» и «Beiersdorf». Последняя из названных компаний - в частности, владелец торговой марки Nivea. Таким образом, продажа, например, автомобилей «Шкода» и косметики «Нивеа» и ряда других марок в стране будет запрещено.
Возможность вводить подобные запреты в конце марта своим указом предоставил правительству Александр Лукашенко.
«Шкода» и «Нивеа» являются генеральными спонсорами Чемпионата мира по хоккею на льду, который в этом году должен был состояться в Минске и Риге. После многочисленных свидетельств фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году и силового разгона акций протеста многие политики и общественные деятели на Западе, как и представители белорусской оппозиции, начали призывать отнять у Минска право принимать чемпионат. Компании-спонсоры в конце концов заявили о том, что не будут поддерживать чемпионат, если его матчи пройдут в Беларуси. После этого международная федерация хоккея перенесла все первенство в Латвию.
В сообщении белорусского кабмина не говорится, что нынешние санкции - ответ на позицию спонсоров чемпионата.
Ранее ЕС ввел несколько пакетов санкций против Минска из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.
Аслан Бжания встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился сегодня, 23 апреля, с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. На встрече была обсуждена ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в России и Абхазии, а также предпринимаемые профильными ведомствами стран усилия по профилактике COVID-19.
Аслан Бжания сообщил о готовности республики обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон. Он отметил, что местные медицинские учреждения готовы в случае необходимости оказать необходимую помощь.
Анна Попова сообщила о готовности обсудить с представителями заинтересованных абхазских ведомств вопросы открытия нового туристического сезона.
Президент выразил благодарность Роспотребнадзору за оказываемую поддержку, в борьбе с коронавирусом. На встрече было отмечено успешное взаимодействие между российскими и абхазскими эпидемиологами.
Ранее сегодня Аслан Бжания провел встречу с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.
Во встрече приняли участие начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Андрей Иванов, заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.
В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, ход реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Каха Каладзе: Я продолжаю свою деятельность и не собираюсь уходить из политики
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, распространяемая информация о его уходе из политики не соответствует действительности, и он продолжает выполнять свои обязанности, сообщает Общественный вещатель.
Мэр Тбилиси ответил на вопрос и еще раз пояснил, что сделает все на благо страны.
«Я генеральный секретарь «Грузинской мечты». Параллельно, я мэр столицы. Соответственно, я продолжаю свою деятельность и обязанности, возложенные на меня большинством населения Тбилиси», - заявил Каха Каладзе.
Что касается предстоящих выборов, то, по словам мэра Тбилиси, информация о кандидатуре мэра будет известна общественности позже.
Страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов
Страны Балтии в понедельник заявили о том, что объявили персона нон грата сотрудников российских дипломатических представительств. Литва высылает двух дипломатов, Латвия и Эстония - по одному.
Литва, Эстония и Латвия действовали скоординированно. Решение было принято, как говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств трех стран, в знак солидарности с Чехией в связи с «незаконной деятельностью российских разведслужб» в этой стране.
Речь идет об утверждениях властей Чехии о причастности сотрудников российской военной разведки к взрыву боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году, при котором погибли 2 человека. Чехия на днях выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, которые были названы агентами спецслужб, а после высылки Россией 20 сотрудников чешского посольства в Москве заявила о намерении уравнять число сотрудников посольств двух стран. Российские власти с этим согласились. Это означает, что до конца мая Прагу покинут еще десятки российских дипломатов и сотрудников посольства.
Чехия призвала своих союзников по ЕС и НАТО продемонстрировать солидарность, после чего ряд стран решили выслать российских дипломатов - в частности, Словакия сообщила о высылке трех сотрудников посольства России.
Российский МИД пока не сообщал об ответных мерах по отношению к Латвии, Эстонии и Литве. В пятницу стало известно, что Россия высылает пятерых сотрудников посольства Польши. Решение принято в ответ на решение Варшавы выслать трех российских дипломатов.
Добыча марганца в Чиатура остановлена из-за забастовки шахтеров
Работа на всех шахтах по добыче марганцевой руды в городе Чиатура (регион Имерети) приостановлена из-за забастовки. Об этом сообщил председатель профсоюза химической и горно-металлургической отрасли Паата Самхарадзе.
Более 3,5 тысяч работников компании «Грузинский марганец» (Georgian Manganese), которая является оператором шахт в Чиатура, отказываются возвращаться к работе. Бастующие требуют увеличения зарплат на 50%, а также улучшения условий страхового полиса, – пишет «Новости-Грузия».
Сегодня утром шахтеры собрались у здания мэрии Чиатурского муниципалитета. Протестующие настроены решительно. Они отказываются рассматривать какие-либо компромиссные предложения.
«Мы обратились с письмом к компании, потребовав увеличения зарплат, не указав на сколько именно процентов, улучшения условий страхования здоровья, и оформление коллективного соглашения. Компания согласилась с частью этих требований, и с учетом разных обстоятельств, обещала работникам немного увеличить зарплаты, но они не соглашаются. Все работники требуют повышения зарплат в два раза», – сказал Самхарадзе.
В настоящее время шахтеры продолжают митинг воле одного из объектов, принадлежащих «Грузинскому марганцу». До конца сегодняшнего дня они встретятся с представителем компании Николозом Чиковани, которому расскажут о своих требованиях и дальнейших планах.
Параллельно акции шахтеров у районной мэрии также собралисб жители села Шукрути, которые заявляют, что из-за работ, проводимых «Грузинским марганцем», их дома серьезно пострадали. Теперь они хотят возмещения ущерба. В компании пока что никак не комментировали претензии граждан.
Мишустин и Кадыров нарушили масочный режим на встрече в Грозном
Глава правительства России Михаил Мишустин в пятницу прибыл с рабочим визитом в Чечню. В аэропорту Грозного его встречала делегация местных чиновников во главе с руководителем республики.
Мишустин поздоровался со всеми за руку и обнялся с Рамзаном Кадыровым. Все собравшиеся у трапа самолёта при этом были без масок, несмотря на предписания возглавляемого Мишустиным органа власти о всеобщем масочном режиме в России, пишет Кавказ.Реалии.
Весной прошлого года Мишустин и Кадыров вступили в заочный спор после того, как глава Чечни принял решение закрыть границы республики из-за распространения коронавируса. Глава российского правительства тогда указал, что такие меры не входят в полномочия руководителей регионов. Кадыров в ответ обвинил Мишустина в том, что он не изучил ситуацию.
В начале этого года с главой Чечни поспорила подчинённая Мишустина – глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также указала на неполномочное решение Кадырова, комментируя его заявление об отмене масочного режима в республике.
"Есть постановление главного государственного санитарного врача РФ, где пунктом первым установлено: лицам, находящимся на территории РФ, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок. Собственно, пунктом вторым на руководителей субъектов возложена обязанность следить за соблюдением пункта первого", – заявляла Попова.
- Российский премьер перенёс коронавирус весной прошлого года. Тогда же, по информации СМИ, переболел и Рамзан Кадыров. Однако, согласно исследованию учёных из США и Канады, антитела к коронавирусу сохраняются в организме в течение трёх месяцев.
- Если верить официальным данным, Чечня занимает одно из последних мест в России по числу заболевших коронавирусом. В то же время, по данным Росстата, республика так же стала лидером по избыточной смертности за 2020 год.
- В начале апреля сюжет Первого канала об эпидемиологической ситуации в Чечне стал причиной жалобы депутата Госдумы России от фракции КПРФ Валерия Рашкина в Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Парламентарий попросил проверить заявление телеведущей Елены Малышевой о том, что ношение медицинских масок не снижает риск инфицирования COVID-19. В сюжете Малышева выходит из прилетевшего в Чечню самолёта и говорит: "Островок счастья живёт без масок!"
Минюст России признал издание «Медуза» СМИ-«иноагентом»
Министерство юстиции России внесло расположенное в Латвии издание "Медуза" в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении сказано, что такое решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".
"Медуза" — русскоязычное издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко с сотрудниками редакции после их массового исхода из её увольнения. По данным РБК, владелец издания Александр Мамут, разрывая с Тимченко контракт, заявил ей, что считает её хорошим главным редактором, но её отставки требуют в Кремле.
Редакция начала работать в октябре 2014 года. По данным "Медиалогии", "Медуза" заняла десятое место в списке самых цитируемых интернет-ресурсов в 2020 году и первое место по гиперссылкам в социальных сетях, обращает внимание The Bell.
Включение в список иностранных агентов, в частности, обязывает от изданий указывать свой статус в редакционных материалах. Участники реестра должны создать юридическое лицо в России, четыре раза в год подавать отчёт о деятельности и финансовой активности и раз в год результаты аудита, — напоминает "Медиазона".
- В реестр СМИ-"иноагентов" также внесли издание "Первое антикоррупционное СМИ". Главный редактор издания заявил, что считает это ошибкой, так как оно не получает иностранного финансирования.
Президент Армении призвал Джо Байдена признать геноцид армян
Президент Армении Армен Саркисян ожидает от своего американского коллеги Джо Байдена официального признания геноцида армян в Османской империи.
«Мы рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов», – говорится в письме, которое Саркисян направил Байдену.
Признание геноцида армян означает признание преступления против человечности, отметил Саркисян. Он приветствовал принятие Палатой представителей Конгресса США в 2019 году резолюции о признании геноцида армян, за которым последовало соответствующее решение Сената США, – пишет Deutsche Welle.
Ранее ряд ведущих мировых СМИ, в том числе The Wall Street Journal, The New York Times, Reuters и The Guardian сообщили, что Джо Байден намерен 24 апреля официально признать геноцид армян.
The New York Times пишет, что глава Белого дома собирается заявить, что массовые убийства в Османской империи были актом геноцида. Издание отмечает, что этот шаг будет свидетельствовать о том, что приверженность Америки правам человека важнее, чем перспектива поставить под угрозу союзнические отношения с Турцией. Газета подчеркивает, что таким образом Байден станет первым американским президентом, который сделает такое заявление, напоминая также о письменном заявлении президента США Рональда Рейгана в 1981 году, в котором тот, говоря о Холокосте, кратко упомянул также геноцид армян.
В интервью CNN несколько анонимных источников сообщили, что американские официальные лица уже уведомили своих союзников, что президент признает геноцид армян.
Бывшие президенты США, говоря о резне 1,5 миллионов армян в Турции в 1915 году, всегда избегали термина «геноцид», ограничиваясь терминами «резня» или «Мец егерн».
«Этим символическим шагом Белый дом откажется от продолжавшейся на протяжении десятилетий практики осторожного подбирания формулировок, и это в тот период, когда между Анкарой и Вашингтоном уже есть глубокие разногласия по ряду вопросов», – пишет Reuters и, также ссылаясь на свои источники в американской администрации, подтверждает, что президент Байден, как и обещал во время предвыборной кампании, в своем послании 24 апреля официально признает геноцид армян.
«Насколько мне известно, он принял решение и в своем заявлении в субботу использует слово "геноцид"», - цитирует анонимного чиновника агентство Reuters.
Белый дом отказался комментировать эту информацию, в то же время не опровергнув ее. Пресс-секретарь президента Джен Псаки вчера поздно вечером в ответ на вопрос одного из журналистов лишь сообщила, что администрация скажет больше на эту тему в День памяти - 24 апреля.
Армен Саркисян поблагодарил Саломе Зурабишвили за тёплый приём в ходе его официального визита в Грузию
Президент Армении Армен Саркисян направил благодарственное письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили за тёплый приём в ходе его официального визита в Грузию, а также за конструктивные обсуждения по двусторонним и региональным вопросам.
Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул, что прошедшая в атмосфере полного взаимного доверия и уважения встреча наметила новые пути дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между Арменией и Грузией.
«Совершенно согласен, что мы несём ответственность за формирование отношений между грядущими поколениями армянского и грузинского народов.
Рад констатировать, что существуют общие интересы и многообещающее перспективное взаимодействие в сферах новых технологий, образования и науки, инфраструктур, искусственного интеллекта, энергетики, транспорта и в ряде других отраслей.
Уверен, что достигнутые в ходе визита практические и эффективные договорённости ещё более углубят сотрудничество между нашими странами в различных отраслях во благо наших братских народов», – говорится в письме президента Армении.
Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян с официальным визитом посетил Грузию 15-16 апреля. Кроме президента Грузии, он встретился со спикером парламента Арчилом Талаквадзе и Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Саркисян также возложил цветы к Мемориалу Героев и посетил армянскую церковь в Тбилиси.
Таджикская семья с маленькими детьми застряла в Абхазии
Семья из Таджикистана из-за закрытия границ в связи с пандемией не может покинуть территорию самопровозглашенной республики Абхазия. 39-летний Хуршед Мусоев в беседе с Радио Озоди сказал, что он, его супруга, и двое маленьких детей застряли в Абхазии и уже год тщетно пытаются вернуться домой. Мусоев говорит, что из-за пандемии остался без работы и семья вынуждена жить в невыносимых условиях.
«Я инвалид второй группы. В Абхазию приехал на заработки. Но из-за коронавируса лишился работы, спасибо добрым людям, которые помогли нам с временным пристанищем. У моих детей истекли сроки действия таджикских загранпаспортов, которых выдают всего на три года. Сейчас мы находимся в трудной ситуации, приходиться жить в очень сложных условиях», – говорит Хуршед Мусоев.
В посольстве Таджикистана в России обещали помочь этой семье вернуться на родину.
«Как правило, мы согласовываем этот вопрос с российскими властями и они ненадолго открывают границу, чтобы наш соотечественник перебрался на территорию РФ. Однако, граждане, покинувшие Абхазию, не могут остаться в России и должны сразу вернуться в Таджикистан», – пояснили в дипмиссии.
4 апреля посольство Таджикистана в России сообщило, что дипломаты помогли 17 таджикским мигрантам, застрявшим в Абхазии, вернуться на родину.
В 2013 году группа из 20 граждан Таджикистана также оказалась в непростой ситуации в Абхазии. Тогда при посредничестве посольства Таджикистана в Москве эта группа смогла попасть в Россию, а затем вернуться в Таджикистан. Посольство Таджикистана и представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Москве предостерегли таджикских трудовых мигрантов от поездок в Абхазию. Многие таджикские граждане пересекали российско-абхазскую де-факто границу с целью легализации своего пребывания на территории РФ.
Алексей Навальный объявил, что заканчивает голодовку в колонии
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о прекращении голодовки.
По его словам, благодаря огромной поддержке людей по всей стране и по всему миру им удалось добиться многого.
«Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: «А можно мне узнать мой диагноз?» и «Могу ли посмотреть собственную медкарту?» – написал он.
Сейчас, как рассказывает политик, его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, последний раз прямо перед митингом: ему делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.
«Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку, – отметил он. – Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей «Матерей Беслана». У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня».
«Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю – у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», – написал он.
- Навальный держал голодовку с 31 марта, требуя допустить к нему независимых врачей. Перед этим политик жаловался на боли в спине, онемение ног и недостаточное лечение. ФСИН заявляла, что политику предоставляется необходимая помощь. Ему были диагностированы межпозвонковые грыжи.
- 21 апреля, на следующий день после встречи Навального с врачами не из системы ФСИН, в городах России прошли акции в поддержку оппозиционера и с требованием организовать эту встречу. В общей сложности на них были задержаны больше полутора тысяч человек.
Абхазия ожидает помощи Москвы в модернизации военно-воздушных сил
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в интервью ТАСС заявил, что военно-воздушные силы Абхазии нуждаются в обновлении. Абхазские власти рассчитывают на помощь России в этом вопросе, – сказал он.
«Военно-воздушные силы у Абхазии есть, но они нуждаются в обновлении. Нужны новые самолеты, на которых будут летать прекрасно обученные молодые абхазские пилоты, а их у нас более 20. Мы ждем поддержки [в этом вопросе] от Российской Федерации, и, скорее всего, эта поддержка будет реализована в ближайшее время», – отметил Бжания.
Он сообщил, что недавно в Абхазию приезжали представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, прошли переговоры с Минобороны Абхазии, «по ряду позиций есть подвижки».
Говоря в целом о военном сотрудничестве с Россией, Бжания отметил, что создана объединенная группировка войск, проводятся совместные учения разного уровня, отрабатываются необходимые навыки. В то же время, добавил он, есть проблемы, связанные с модернизацией вооруженных сил.
«Вне всякого сомнения, в случае какой-то агрессии по отношению к одной из сторон все обязательства будут выполнены», - подчеркнул абхазский лидер.
ТАСС напоминает, что Абхазия и РФ в 2011 году подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, в 2016 году – соглашение об объединенной группировке войск, в 2019 году – соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил.
Суд в Тбилиси отправил за решетку обвиняемых в издевательствах над солдатами-срочниками
Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Георгия Чибелашвили и Дмитрия Девдариани, обвиняемых в издевательствах над военнослужащими, проходящими обязательную военную службу.
Судья Роман Хорава полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Он пояснил, что существует большая вероятность того, что обвиняемые попытаются повлиять на свидетелей, если они останутся на свободе. Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Первый канал.
«Я действительно не думал, что подобное могло произойти в грузинской армии», – заявил судья на заседании.
Сторона защиты ходатайствовала об освобождении обвиняемых под залог до окончания следствия. Адвокат Дмитрия Девдариани предлагал залог в размере 5 тысяч лари (примерно, 1,5 тысячи долларов), а адвокат Бичелашвили – 10 тысяч лари (примерно 3 тысяч долларов). Оба этих обращения суд отклонил.
Чибелашвили и Девдариани обвиняются в превышении служебных полномочий с применением насилия и с оскорблением личного достоинства военнослужащих. Им грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
В деле фигурируют несколько эпизодов предполагаемых преступлений, которые произошли на учебной военной базе Яглуджа с января по июль 2020 года.
По данным следствия, начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Управления охраны объектов МВД Д.Д. и Г.Д. превышали свои служебные полномочия и применяли к солдатам запрещенные методы наказания, которые ущемляли их личное достоинство и причиняли физическую боль. Все это происходило в присутствии других военнослужащих.
По информации следствия, один из задержанных – начальник смены Д.Д. на базе «Ялгуджа» заставлял солдат чистить помещение казармы в унизительной форме. Он также проходит по эпизоду избиения военнослужащего.
- 14 марта 2020 года Д.Д. заставил солдата в течение от одного до двух часов в полном боевом снаряжении, в бронежилете и каске, весом до 10 килограмм, стоя на коленях, зубной и обувной щеткой чистить пол туалета в казарме.
- 25 мая 2020 года Д.Д. проделал то же самое с другим солдатом-срочником, заставив его в течение 10-11 часов убирать классную комнату, чистить пол и двери туалета, унитазы и раковины для умывания.
- 3 июля 2020 года Д.Д. нанес физическое оскорбление солдату, который стоял в строю возле казармы, в частности, ударил его рукой по шее, а также стукнул головой в лоб.
Другой задержанный – Г.Б., проходит по трем эпизодам дела.
- 28 января 2020 года Г.Б. заставил одного из солдат-срочников в течение от 30 минут до часа зубной щеткой и на коленях чистить пол и раковины в умывальной комнате туалета.
- 24 мая 2020 года тот же начальник смены заставил двух солдат-срочников в течение от двух до четырех часов в бронежилете и касках обувными щетками на коленях чистить классную комнату в казарме, комнату для умывания и дверь туалета.
- Кроме того, 17 июня 2020 года Г.Б. заставил солдата-срочника в течение полутора часов обувной щеткой, стоя на коленях, чистить классную комнату, комнату для умывания и дверь туалета.
Вышеперечисленные обстоятельства, по данным следствия, подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, заключениями проверки мобильных телефонов обвиняемых, фото-доказательствами и запрошенными у МВД документами.
Зурабишвили: «Грузия приветствует шаги по деэскалации на границе с Украиной»
Грузия приветствует шаги по деэскалации на границе с Украиной, – написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети Twitter. Грузинский лидер отметила, что поддержка международных партнеров доказывает свою эффективность.
«Грузия приветствует шаги по деэскалации на границе с Украиной. Грузия и Украина стоят перед одинаковыми вызовами в плане стабильности и территориальной целостности. Поддержка международных партнеров доказывает свою эффективность», – написала Саломе Зурабишвили.
22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цели внезапной проверки боеготовности войск достигнуты, и приказал до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.
Сегодня Россия начала возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе вблизи границ Украины.
Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало резкую обеспокоенность стран Запада и НАТО. Лидеры Германии и Франции после недавних переговоров с президентом Украины призвали Москву отвести войска, чтобы разрядить напряжённость. Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить российскую агрессию.
Брюссель утверждал, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих. В Киеве говорили о 80 тысячах российских военных у границ. В Вашингтоне отмечали, что с российской стороны у границы с Украиной сконцентрировано максимальное число войск с 2014 года.
РФ объявила персонами нон грата пять сотрудников посольства Польши
Россия высылает пятерых сотрудников посольства Польши. Их объявили персонами нон грата, заявили в пятницу в МИД РФ.
Решение принято в ответ на решение Варшавы выслать трёх российских дипломатов, присутствие которых в Польше назвали нежелательным, указав на нарушение дипломатического статуса.
В российском внешнеполитическом ведомстве в пятницу сообщили о вызове польского поста Кшиштофа Краевского, которого проинформировали о принимаемых мерах. Ему был выражен протест.
Как подчёркивают в Москве, решение, которое даёт польским дипломатам время покинуть Россию до 15 мая, было принято с учётом того, что "Варшава сознательно взяла курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних связей".
О высылке сотрудников российского посольства власти Польши объявили 15 апреля, обвинив их в нарушении дипломатического статуса и действиях, наносящих ущерб польскому государству.
Шалва Ломидзе назначен руководителем Службы разведки Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил руководителем Службы разведки Шалву Ломидзе. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
Сегодня Гарибашвили провел с Ломидзе рабочую встречу, на которой обсуждалась геополитическая обстановка, сложившаяся в регионе, а также вызовы, стоящие перед страной с точки зрения безопасности.
Ранее Шалва Ломидзе был исполняющим обязанности главы Службы разведки, в 2014-2020 годах был первым заместителем руководителя ведомства.
До Ломидзе службой разведки Грузии руководил Леван Изория, которого в январе 2020 года назначили послом Грузии в Германии.
Из 1200 протестированных у Ингурского моста граждан коронавирус выявили у двоих
С 19 апреля, когда правительство Грузии отменило карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии, у Ингурского моста экспресс-тесты на COVID-19 прошли уже около 1200 человек. Из них лишь у двоих выявлено заражение коронавирусом, – заявила сегодня глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, которая на месте ознакомилась с процессом тестирования. «Все остальные граждане – здоровы, что нас очень радует», – отметила Тикарадзе.
Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, тестируют на коронавирус экспресс-тестами на антиген. Ранее для них действовал пятидневный карантин.
Пункт экспресс-тестирования открыт у блок-поста грузинской полиции. Еще одна палатка на месте развернута для лиц с подозрительными симптомами.
Вопрос отмены карантина активизировался после трагической смерти четырех жителей Гальского района в реке Ингури. По одной из версий, они пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать карантина.
Во Владивостоке открыли памятные доски в честь лидеров КНДР
Во Владивостоке открыли памятные доски в честь глав КНДР Ким Чен Ына и Ким Чен Ира. Об этом сообщает "Интерфакс". На мемориальных досках указаны даты, когда главы КНДР останавливались на железнодорожном вокзале Владивостока в 2002 и 2019 годах.
Памятные доски вместе с чиновниками из правительства Приморского края и администрации Владивостока открыли представители генконсульства КНДР, отмечает агентство.
На официальных сайтах администрации и правительства информации о мероприятии нет.
Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал во Владивостоке 24 и 26 апреля 2019 года. Он прибыл на бронепоезде, который использовал для поездки в Россию ещё его отец - Ким Чен Ир. По городу он ездил на специально привезенном лимузине, для которого пришлось углубить въезд в ворота железнодорожного вокзала Владивостока.
С момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын не был в России и никогда не встречался с президентом Владимиром Путиным. 25 апреля 2019 года во Владивостоке состоялись их первые личные переговоры, которые Путин назвал "обстоятельными".
В июне того же года во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита Ким Чен Ына. Табличку установили в загородном комплекс "Лесная заимка" напротив мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера, отца Ким Чен Ына – Ким Чен Ира. Он посетил город в 23 и 24 августа 2002 года.
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