Все видео и аудио материалы, изготовленные по заказу или на деньги иностранного государства или политических партий иностранных государств, транслируемые по американскому радио и телевидению, должны будут иметь соответствующую маркировку. Такое решение приняла американская Федеральная комиссия по связи (FCC).

В конце и начале радио или телепередачи, но не реже, чем один раз в час в эфире должно звучать напоминание: «Данная программа (спонсирована, оплачена или предоставлена) полностью или частично иностранным государственным учреждением по поручению (название иностранного государства)». Объявление должно оставаться на экране не менее четырех секунд и занимать не менее четырех процентов «вертикальной высоты кадра».

Цель этого решения - дать американцам знать, что иностранные правительства спонсируют и оплачивают программы, в которых нередко обсуждаются вопросы, раскалывающие общество. Американцы должны знать, что иностранное правительство пытается в чем-то убедить американскую общественность, говорится в заявлении FCC. Во время обсуждения этой директивы глава Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсел напомнила о том, что программы, оплаченные китайским и российским правительствами, транслируются в Вашингтоне.

Иностранные компании и граждане не имеют права владеть телевизионными и радиостанциями в Соединенных Штатах, поэтому они покупают эфирное время у американских владельцев. Например, одна из радиостанций в Вашингтоне ведет круглосуточную трансляцию англоязычных передач Радио Спутник. Передачи Радио Спутник транслируются в других регионах. Телекомпания RT круглосуточно транслирует свои программы в кабельных сетях американских городов. RT и Радио Спутник внесены в США в список «иностранных агентов» и должны были и прежде маркировать свои материалы. Решение FCC касается также программ, произведенных компаниями, не включенными в список иноагентов.