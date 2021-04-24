Гамкрелидзе не исключил отмены «комендантского часа» в пасхальную ночь

Координационный совет в понедельник, 26 апреля, обсудит вопрос об отмене «комендантского часа» в пасхальную ночь. Об этом сегодня, 24 апреля, на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

В этом году православные христиане будут праздновать Воскресение Христово 2 мая. Поскольку из-за коронавируса в Грузии действует запрет на передвижение в ночное время – с 21:00 до 05:00 – большинство верующих, скорее всего, не смогут присутствовать на пасхальных богослужениях.

«Вопрос о снятии запрета на передвижение в пасхальную ночь сначала обсудят, а после будет принято решение. В понедельник состоится [заседание] координационного совета и будет принято решение по данному вопросу. Это решение принимает координационный совет, а не Амиран Гамкрелидзе», - заявил главный эпидемиолог страны, отвечая на вопросы журналистов.

Гамкрелидзе призвал население отметить Пасху в семейном кругу, отказавшись от многолюдных застолий и ритуальных мероприятий. По его словам, для храмов рекомендации специалистов точно такие же, как и в прошлом году. Чтобы соблюдать социальную дистанцию во время проведения служб, скорее всего, часть прихожан будет размещать во дворах церквей, а часть – внутри храмов.

«Комендантский час» действует в Грузии с ноября 2020 года, сообщает агентство «Новости-Грузия». Власти допустили исключения дважды. Запрет на передвижение был отменен на православное Рождество и на Новый год. Сейчас в правительстве Грузии заявляют, что решение о послаблении ограничений на Пасху будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации.