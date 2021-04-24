Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку

Арчил Талаквадзе покидает пост председателя парламента Грузии десятого созыва. Об этом он объявил на брифинге по итогам заседания парламентского большинства в центральном офисе «Грузинской мечты».

Теперь Талаквадзе будет занимать пост вице-спикера. Между тем на должность председателя законодательного органа партия власти представила кандидатуру 48-летнего Кахи Кучава, который до сих пор был заместителем Талаквадзе.

«Мы решили провести ротацию. Теперь, когда у нас в парламенте есть представительная оппозиция, я считаю, что мое место в зале рядом с моими коллегами, а не в роли спикера», - заявил Талаквадзе.

Он пояснил, что решение о его уходе связано с успешным завершением переговоров по разрешению политического кризиса. На встречах с оппозицией Талаквадзе представлял «Грузинскую мечту» совместно с председателем партии Ираклием Кобахидзе.

«Учитывая, что несколько месяцев напряженных переговоров завершились соглашением, (…) считаю, что целесообразно будет оставить пост спикера и представить на эту должность человека, который возглавит работу парламента с более нейтральной позиции», - добавил Талаквадзе.

Он поблагодарил коллег и сограждан за поддержку и терпение.