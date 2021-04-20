Грузия последовала настоятельному Евросовету

Председатель Евросовета Шарль Мишель предпринял незапланированный визит в Тбилиси, чтобы лично поблагодарить грузинских политиков, подписавших соглашение о выводе страны из кризиса, основанное на его предложении. Между тем, в самом грузинском обществе мнения по этому поводу разделились.

– Сакартвелос гаумарджос! (Да здравствует Грузия), спасибо и извините за акцент, – для того, чтобы вслух и лично произнести слова признательности и благодарности Грузии, грузинским политикам, председатель Евросовета Шарль Мишель, можно сказать, сорвался из Брюсселя в Тбилиси. Счастливым поводом для незапланированного визита стало соглашение о выводе страны из кризиса, основанное на его предложении, и подписанное накануне в резиденции президента Саломе Зурабишвили, в присутствии послов ЕС Карла Харцеля и США Келли Дегнан. Свои подписи под ним поставили представители «Грузинской мечты» и части оппозиции. А за всем этим дистанционно следил из своего брюссельского кабинета Шарль Мишель.

Лишь ему удалось 1 марта усадить за стол переговоров непримиримых, особенно после прошлогодних парламентских выборов, представителей «Грузинской мечты» и оппозиции. Но чтобы стороны достигли соглашения, понадобились два безрезультатных визита спецпосланника Евросовета Кристиана Даниельсона, череда строгих предостережений со стороны западных партнеров и друзей из Вашингтона и Брюсселя, которые напоминали о своих сомнениях в евроатлантическом будущем Грузии и целесообразности дальнейшей финансовой помощи. Не хватило, и тогда последовало еще одно предложение от Шарля Мишеля, который вызвал переполох в грузинском политическом спектре, внес диссонанс в единство оппозиционеров, часть которых отказалась от бойкота, и заставил «Грузинскую мечту» пойти на уступки.

И как мог не похвалить Шарль Мишель тех грузинских политиков, которые согласились подписать соглашение, поставив спустя шесть месяцев противостояния интересы страны превыше партийных:

«Политический кризис завершен, и декларация о политических обязательствах требует подкрепления делом. Сегодняшний день знаменует собой начало напряженной работы, которая продвинет Грузию вперед по евроатлантическому пути. И позвольте поздравить грузинских лидеров с этим соглашением. Это ваше достижение. Я знаю, сколько усилий, работы потребовалось для этого. И я знаю, что это было нелегко. Теперь ваша задача – заставить его (соглашение) работать, и люди ждут от вас этого».

Вся пятиминутная речь Шарля Мишеля после встречи с президентом Саломе Зурабишвили была наполнена оптимизма и содержала напоминания о том, что теперь, на трудном пути масштабных реформ в судебной и избирательной системах, в других политических процессах, Грузия опять может рассчитывать на поддержку ЕС – как финансовую так и политическую. И это касается и геополитической ситуации, на фоне очередной российской угрозы против Украины.

Шарль Мишель сказал многое, чего хотелось услышать от него президенту Саломе Зурабишвили, и она дала это понять в своей вступительной речи. В большей ее части она благодарила западных партнеров и лично Мишеля за усиление государственных институтов Грузии. К его заслугам она причислила и то, что «теперь у Грузии многопартийный парламент», который станет местом интенсивной работы, а не полем брани для политиков, от которых, по словам президента Зурабишвили, изрядно устал народ. Доверие, которого президенту, как следует из ее слов, благодаря ЕС удалось вернуть.

«То, что оппозиция собралась здесь (в резиденции президента) для подписания соглашения, возвращает президенту его истинную роль, доверие, то уважение, без которых президент не сможет исполнить свою работу. И, наверное, сможет больше, если понадобится, – но надеюсь, что не понадобится, – чтобы в какой-то форме проводить медиацию. Думаю, и общество желает, чтобы вас не нужно было постоянно беспокоить», – с неловкой улыбкой обратилась президент Зурабишвили к Шарлю Мишелю, видимо предугадывая очередные критические замечания некоторых оппозиционеров, которых больше всего возмутило присутствие коллег рядом с ней. Тем не менее, в соответствии с той ролью, которую она на себя взяла, в течение недели от нее ждут помилования совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа, на чем настаивает оппозиция, и безусловного освобождения главы «Нацдвижения» Ники Мелия. И хотя эти вопросы затронуты в соглашении, до их выполнения «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» отказываются подписать соглашение

Впрочем, и в самих этих партиях не все разделяют такую позицию, и некоторые из них индивидуально подписывают соглашения. Двери для них с утра открыты в представительстве ЕС. Туда сегодня пришли и шесть депутатов парламентской команды экс-премьер министра Георгия Гахария, бывшие «Мечтатели», теперь готовящиеся стать оппозицией

В грузинских соцсетях и СМИ сбиваются со счета, сколько из 54 участников оппозиционного бойкота теперь войдут в парламент. Наберется ли 113 необходимых для конституционных поправок депутатов? Сейчас в парламенте свои обязанности из 150 выполняют 96 депутатов.

При этом не стихают острые дискуссии по поводу правильности решения как со стороны подписавших, так и тех, кто отказался это сделать. Компромисс некоторые истолковали как «цугцванг Мишеля», который в конечном счете выигрывает «Грузинская мечта». Одни полагают, что продолжая бойкот оппозиция следует пророссийскому курсу, другая часть утверждает обратное, считая, что прекратившие бойкот оппозиционеры стали «предателями процесса».

В этом обвинили и лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе. Тот в сердцах сказал, что признает только два вида измен – родине и супруге, и перед ними у него совесть чиста. Он сегодня вновь призвал коллег присоединиться к соглашению Мишеля:

«Вчера мы доказали, что относимся к западной цивилизации, что наш путь лежит в ЕС, и его содействие в разрешении кризиса это доказывает. Сегодняшний приезд Шарля Мишеля подтверждает: Европа ждет Грузию, как полноценного члена в ЕС. Основы этого заложены в подписанном нами документе. В нем учтены многие реформы и системные изменения, включая конституционные. Потому обращаюсь ко всем моим коллегам из разных партий – давайте не навредим общему достижению. Мы все не получили всего чего хотели, но думаю, мы получили объективно конструктивные предложения».

Но такие как Вашадзе, для главного лейбориста Шалвы Нателашвили закончили свое участие в политике, досталось от него и дипломатам-посредникам:

«Вчера была осуществлена спецоперация для спасения российского олигарха Бидзины Иванишвили. Ею руководила назначенная (президент) Трампом посол США в Грузии, госпожа Келли Дегнан. Вчерашний день еще раз меня убедил, что у Грузии нет никакого стратегического партнера и союзника. Я выражаю сожаление и по поводу моих дорогих коллег, которые вчера завершили свою политическую судьбу, подписав это соглашение».

Впрочем, сам Шалва Нателашвили для западных партнеров не попал в категорию ответственных политиков, удостоившихся поздравлений. Их поток со вчерашнего дня не иссякает из Вашингтона и Брюсселя. Среди первых была европарламентарий, сопредседатель парламентского комитета по ассоциации Грузии с ЕС Марина Кальюранд.

«Поздравляем всех ответственных политиков, которые прислушались к мнению грузинского народа и поставили национальные интересы выше интересов партии. Надеемся на продолжение тесного сотрудничества», – написала она на своей странице twitter

Правильным считает решение части оппозиции подписать соглашение конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая. И надеется, что к такому решению скоро придут и в «Нацдвижении»:

«Мне не нравится та негативная реакция, которую проявляют в обществе по отношению к тем политикам, которые подписывают, или не подписывают соглашение. Я не сторонник таких радикальных самовыражений. Сейчас главное сконцентрироваться на вопросе, насколько это соглашение будет выполняться, и насколько справедливо будут проведены местные выборы. Важно использовать такую поддержку Запада, добиваться с его стороны давления на власть. Потому что власть на компромисс пошла с Западом, а не с оппозицией. Правящую силу пугают две вещи – вышедшее на улицы множество людей, чего не было, и давление со стороны Запада».

Потому, Коте Чокорая считает важным и хорошим соглашение Мишеля, который должен дать возможность нормализации политических процессов в стране.