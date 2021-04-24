«Где-то что-то слышал, но не знаю, что к чему»

С 15 апреля вступили в силу новые правила въезда в Россию, которые вызывают множество вопросов в Южной Осетии. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, что они о них знают.

– Вы слышали о новых правилах въезда в Россию? Что вы об этом знаете?

Юлия: Слышала о правилах въезда в Россию. Сказать, что я располагаю какой-то точной информацией, не могу, потому что я слышала что-то смутное и сомнительное. Непонятно. Не вся информация точно изложена. Я собираюсь в Россию в ближайшее время, и сейчас не знаю, что мне делать. Почему именно три дня? Если я заражена коронавирусом, я не могу за три дня в России заразить других? Как я могу сдать анализ, соблюдая изоляцию? Вообще не вижу смысла в этом. У меня такое чувство, что это всего лишь такой вид изоляции людей.

Алан: Где-то что-то слышал, но точно не знаю, что к чему. Срочных дел в России у меня нет, но собираюсь. Могу поехать, а могу не поехать. Если будут какие-то сложности с тем, чтобы как-то задержаться там, сдавать тесты, то я, скорее всего, не поеду. Очень мало доступной информации. Только появляется сообщение о том, что где-то выступил человек, который разъяснил эти правила, но я их не знаю что к чему. Нет четких понятных рекомендаций. На один день, на два, на три? Будут вакцинировать? Надо ли регистрироваться или нет? Поэтому мне сложно какие-то выводы делать, ехать или не ехать.

Вилена: Поскольку сейчас достоверной информации нет, никто не сказал нам четко, ездить ли по югоосетинскому паспорту или нет, я решила отложить поездку. Я-то еду на один день, но вдруг что. Я бы не хотела, чтобы меня заставили там тест сдавать. Знаю только от окружающих. Говорят, вроде, ездят. И вот этот момент не понятен, говорят о краткосрочных поездках. На три дня или на один день. Никто же не сказал, три дня это или неделя. Допустим, я нарушила. Если я буду возвращаться через неделю, а не через три дня, что будет? Меня оштрафуют? Никакой информации - абсолютно.

Николай: Я не слышал. Единственное, что я читал, – это посты в Фейсбуке. Все. Больше никакой информации, поэтому я сейчас хожу, спрашиваю всех. Мне нужно выехать. Единственная информация была о том, что Россия ввела новый закон, но для кого, для граждан каких государств – нет конкретики. А так как мы привязаны к Северной Осетии, нам постоянно нужно выезжать, то многих этот вопрос будет интересовать.

Изольда: Я слышала, но точной информации у меня нет. Пока что я теряюсь, не знаю. Мне надо поехать, конечно, в ближайшие два месяца, но пока воздерживаюсь, потому что непонятно. Вроде, наше руководство тоже по телевизору высказывалось, но, по-моему, они и сами не понимают. Опытным путем надо выяснять, поехать и так проверить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия