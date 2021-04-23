Полный ПЦР. Люди запутались в правилах

Глава Югоосетпотребнадзора вновь попыталась успокоить жителей Южной Осетии, обеспокоенных введением новых правил въезда на территорию Российской Федерации. По словам Марины Кочиевой, ПЦР-тест не будут сдавать те, кто посетит страну с краткосрочным визитом. Правда, сколько это дней, в Роспотребнадзоре пока не уточнили.

Глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева 20 апреля выступила в парламенте по просьбе депутатов. Недавнее постановление главного санитарного врача России, вступившее в силу 15 апреля, по ее словам, вызвало недоумение у жителей республики: «Возникли вопросы у наших граждан, что было понятно, потому что наши граждане часто выезжают на территорию России, и сейчас речь идет, в первую очередь, о Северной Осетии. У нас есть категория людей, у которых трудовая деятельность складывается так, что они в день могут несколько раз пересекать российскую границу». Кочиева подчеркнула, что ведомство обратилось к коллегам в Российской Федерации с просьбой дать разъяснения, так как «все, наверное, нормативные документы бывают написаны так, что их можно читать двояко»:

«В марте было принято постановление главного государственного санитарного врача за номером семь, от 18 марта… И вот в этом постановление номер семь, начиная с марта месяца до 9 апреля 2021 года, в зависимости от эпидситуации в России, постоянно вносятся определенные изменения… Как это на нас отразится?... С учетом того, что наша территория, также как и Абхазия, ДНР, ЛНР, с которых люди приезжают в течение дня многократно, и краткосрочно могут посещать РФ, дальше идут пояснения, что на территории РСО-Алания, Краснодарского края и Ростовской области, ежедневно через пункты пропуска, через государственную границу, проходят граждане из указанных выше иностранных государств, причем многие пересекают границу РФ в целях осуществления трудовой деятельности, учебы и в других целях с краткосрочным визитом. Это так называемая маятниковая миграция. С учетом изложенного, для граждан, убывающих в другие регионы РФ, в соответствии с установленным порядком, сведения передаются в территориальные органы Роспотребнадзора. Для нас это территориальное управление в Северной Осетии… И самой главное, последний абзац, который для нас важен: в отношении граждан, пребывающих из указанных выше иностранных государств, в целях осуществления трудовой деятельности, учебы и других целей с краткосрочным визитом, положения данного постановления.. могут не применяться так же, как в отношении членов экипажей транспортных средств».

Речь, по словам Кочиевой, идет о предоставлении справок с результатами ПЦР-тестов, «то есть нас отнесли вот к этой категории и для нас сделали вот эти послабления». Пока, по словам главы Югоосетпотребнадзора, нет четкого понимания, что именно считать краткосрочным визитом:

«У нас еще идут консультации с нашими коллегами в Северной Осетии… На вопрос, что же является краткосрочным периодом, я пока четкого ответа не получила. Мы еще, наверное, будем эту ситуацию обсуждать и с другими ведомствами, которые могут дать нам более четкое понятие, что такое «краткосрочность» – четыре дня, пять дней или сколько-то еще. В любом случае, наши граждане, которые чаще всего ездят в Северную Осетию, могут быть спокойны и ни о чем не беспокоиться. Их тревожить абсолютно никто не будет».

В день выступления Марины Кочиевой перед парламентариями, с журналистами этот же вопрос обсудил и заведующий консульским отделом посольства России Сергей Алексеев. По его словам, краткосрочный визит – это два-три дня, если же граждане Южной Осетии намерены остаться в Российской Федерации дольше, то на руках у них должен быть ПЦР-тест. Сегодня он дал еще одно интервью югоосетинскому информационному агентству. Комментируя анкетирование граждан на российской границе, он сказал:

«Можно предположить, что сотрудники Роспотребнадзора таким образом собирают статистические данные, чтобы определить, какой процент из пересекающих границу едет на краткосрочный период, а какой на более длительный срок. Может быть, из этого анкетирования будут исходить, какой период определить как краткосрочный. Это наши предположения. Но если в постановлении указано, что в течение трех дней надо загрузить на сайт результаты первого исследования на COVID-19, то мы исходим из того, что это – краткосрочный период. И опять-таки, Роспотребнадзор может по-другому толковать этот термин, пограничники по-иному, а сам гражданин по-своему».

Накануне МИД Южной Осетии опубликовал перечень новых требований для граждан России, которые будут въезжать на территорию страны из иностранных государств. В нем уже требуется два ПЦР-теста, вместо одного, указанного в недавнем постановлении:

«Согласно изменениям, российским гражданам, прибывающим из зарубежных стран на территорию Российской Федерации после 1 мая 2021 года (в дополнение к требованиям, изложенным в подпункте 2.2 пункта 2 упомянутого постановления), необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Теперь уже граждан Южной Осетии успокоил Сергей Алексеев. Он заявил, что «требования по сдаче повторного теста на COVID-2019 в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации не распространяются на граждан Южной Осетии».

Вопросы при пересечении границы с Россией, возможно, были бы сняты при наличие у граждан сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Георгий Тотчиев в беседе с президентом сообщил, что первая партия вакцины – 2000 доз «Спутника-V», может поступить в Южную Осетию через две недели. Согласно официальной статистике, население республики составляет 50 тысяч человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия