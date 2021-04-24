Лукашенко утверждает, что на его убийство выделили 10 млн долларов

Александр Лукашенко утверждает, что заговорщики, которые якобы готовили переворот в Беларуси и его физическое устранение, готовы были выделить 10 миллионов долларов на нападение на его загородную резиденцию и 1 миллион - на снайпера, который бы его застрелил. Слова правящего Беларусью без перерыва с 1994 года Лукашенко приводит государственное агентство «БелТА».

Как заявил Лукашенко, сначала планировалось провести переворот в Минске под прикрытием парада 9 мая, однако от этой идеи отказались. Также отказались и от идеи напасть на кортеж Лукашенко. В результате начал обсуждаться вариант о нападении на загородную резиденцию. Откуда у людей, которых белорусские власти считают заговорщиками, 10 млн долларов, Лукашенко не сказал.

Он подтвердил, что с людьми, которых подозревают в подготовке переворота, вел переговоры сотрудник спецслужб, игравший роль генерала, якобы готового помочь свержению Лукашенко.

Ранее Лукашенко утверждал, что в подготовке покушения на него якобы участвовали американские спецслужбы. Президент России Владимир Путин, коснувшись этой темы в недавнем послании Федеральному собранию, прямо о причастности США не говорил, но фактически согласился со всеми утверждениями официального Минска.

В середине апреля в результате совместной операции ФСБ России и КГБ Беларуси были задержаны 4 человека, которые якобы готовили переворот в Минске. Среди них адвокат с белорусским и американским гражданством Юрий Зенкович и политтехнолог Александр Федута. Были опубликованы видео, на которых они обсуждают с людьми, выдававшими себя за оппозиционно настроенных белорусских военных, возможность отстранения Лукашенко от власти силовым путем. Сами арестованные не комментировали обвинения в их адрес. Люди из их окружения говорят, что они могли обсуждать различные варианты развития событий в Беларуси, но сами переворот не готовили.

После ареста предполагаемых заговорщиков Лукашенко заявил, что вскоре подпишет указ, в котором примет «одно из самых важных решений». Ряд СМИ и аналитиков предполагал, что это решение могло быть связано с белорусско-российской интеграцией. Лукашенко в субботу это отверг. По его словам, на днях он подпишет декрет о том, что в случае внезапной смерти президента власть перейдет не к премьер-министру - как предусмотрено сейчас - а к коллективному органу, Совету безопасности. «У нас будет фактически коллективный Президент в виде Совета безопасности», - сказал Лукашенко. В этот орган, кроме него самого, входят 8 человек, из них 4 - представители силовых структур.