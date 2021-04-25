Заключенные из Дагестана объявили голодовку в колонии Смоленской области

Трое заключенных из Дагестана, отбывающие наказание в одной из колоний Смоленской области, объявили сухую голодовку вместе с еще семерыми осужденными, сообщает «Кавказский узел». Они утверждают, что подвергаются систематическим издевательствам со стороны конкретных сотрудников.

Аким Эсреталиев, Гаджимурад Расулов, Шамиль Нурмагомедов зашили себе рты и сообщили об этом своим родственникам. Те подали заявления на имя президента России, в Генпрокуратуру и ФСИН, а также уполномоченному по правам человека в России, в ОНК по Смоленской области и Фонд «В защиту прав заключенных».

В их заявлении поименно названы сотрудники колонии, проявляющие особую жестокость к заключенным.

«Они систематически угрожают отправить осужденных в ШИЗО и избить, нецензурно выражаются, намеренно портят пищу осужденных, - говорится в тексте заявления. - Так, 9 апреля при раздаче завтрака [сотрудник колонии] демонстративно погрузил в котел с пищей грязную палку, комментируя при этом, что «вы, свиньи, и это сожрете». 21 и 22 апреля в 06.30 утра в очередной раз угрожали вывести в помещение без камер наблюдения и избить - реальное рукоприкладство практиковалось неоднократно. Без всякой необходимости установили дополнительные решетки, которые значительно уменьшают свободное для передвижения пространство в помещениях СУС (зона со строгими условиями содержания. - Прим.ред.), в результате чего ограничен доступ к медикаментам хронически больным, в том числе и с диагнозом ВИЧ, хранящимся в холодильнике, нет нормальных условий делать намазы. Более того, ранее отобрали у осужденных-мусульман молитвенный коврик, нет горячей воды».

Также родные осужденных отмечают, что не смогли добиться их перевода по месту жительства, хотя это право положено им по закону.

«Кавказский узел» отмечает, что сотрудники колонии, на которую поступили жалобы, пояснили журналистам, что ничего не знают об объявленной голодовке.