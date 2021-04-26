«Мы видим эту боль». Реакции на признание геноцида армян

Этого шага от президента США ждали несколько поколений армян по меньшей мере с 1948 года, когда термин "геноцид" был кодифицирован в международном праве. Его автор, польский юрист Рафаэль Лемкин, разработал правовую базу еще до Второй мировой войны и относил понятие геноцида прежде всего к истреблению армянского населения Османской империи. С точки зрения потомков жертв, Джо Байден лишь назвал вещи своими именами. По мнению Анкары и Баку – исказил историю.

До недавнего времени Турция была для Америки слишком важным союзником: в холодной войне, а затем и в войне с терроризмом. И американские президенты один за другим отказывались воздать должное невинным жертвам. Американо-турецкие отношения испортились в 2017 году, когда Анкара решила закупить российские ракетные комплексы С-400. Администрация Трампа была вынуждена ввести санкции против Турции. Но о пересмотре отношения к геноциду армян речь не шла.

В 2019 году геноцид признали обе палаты Конгресса. Турция расценила это как недружественный жест. Послу США Дэвиду Саттерфилду было заявлено, что резолюция "не имеет под собой никаких исторических и правовых основ и рассчитана на внутреннюю аудиторию".

Джо Байден обещал признать геноцид армян, еще будучи кандидатом. Но то же самое обещал кандидат Барак Обама, а когда он стал президентом, то забыл обещание. Президент Байден сдержал слово.

Президент Турции Реджеп Эрдоган четыре месяца ожидал звонка из Вашингтона. Разговор состоялся в пятницу. Джо Байден честно предупредил собеседника о своем решении. Эрдоган уже знал о нем благодаря утечке – вероятно, санкционированной администрацией США. Если сообщение Белого дома о беседе президентов отличается миролюбивостью ("президент выразил свою заинтересованность в конструктивных двусторонних отношениях и эффективном менеджменте разногласий"), то турецкая сторона делает акцент именно на разногласиях, напоминая о присутствии в США турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и его "террористической организации", а также об американской поддержке курдов в Сирии.

Мы чтим их историю. Мы видим эту боль

24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, пресс-служба президента опубликовала заявление Байдена, в котором говорится: "Большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогатили США во многих отношениях, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы утверждаем историю".

Обращает на себя внимание, что президент не только назвал события 106-летней давности армянским выражением "Мец Егерн" ("Великое злодеяние"), но и указал число жертв, которое турецкая сторона считает сильно преувеличенным. "...Полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в ходе кампании истребления", – говорится в заявлении Джо Байдена.

И хотя заявление гласит: "Мы делаем это не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось", Турция отреагировала на него резко. Турецкий МИД заявил, что Байден подписал документ, "подпав под влияние радикальных армянских кругов и антитурецких групп". Анкара утверждает: "Ни одно из условий, которые, согласно международному праву, могли бы стать основанием для использования термина "геноцид" в контексте событий 1915 года, не имело места. Отношение к событиям 1915 года не может и не должно меняться в зависимости от внутриполитических процессов и настроений политиков. Подобная позиция может привести лишь к грубому искажению истории".

МИД Азербайджана, который тоже отрицает геноцид армян, назвал заявление Байдена "примером предвзятости и двойных стандартов": "Те, кто политизирует так называемый армянский геноцид, молчат о массовых убийствах более 500 тысяч человек армянскими вооруженными группировками в то же самое время, равно как и об убийствах, совершенных в Баку и других районах Азербайджана армянскими дашнаками в марте 1918 года". Во время межэтнических столкновений в марте 1918 года в Баку были убиты от трех до двенадцати тысяч в основном мусульман. Некоторые историки расценивают эти события как ответные на массовые убийства армян, произошедшие ранее.

Как сообщило агентство Anadolu, президенты Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев в субботу по телефону "обсудили совместные шаги, которые Турция и Азербайджан могут предпринять в свете последних событий".

В Ереване, напротив, заявление Байдена воспринято с воодушевлением и благодарностью. Премьер-министр Армении Никол ­­­­Пашинян разместил в фейсбуке текст своего личного послания Джо Байдену: "Я ценю вашу принципиальную позицию, которая представляет собой могучий шаг к истине и исторической справедливости и неоценимую поддержку потомков жертв армянского геноцида".

Аналогичным образом реагирует и армянская община США. Politico опубликовало статью редактора издания Чарльза Махтесяна, чей дед когда-то нашел в США убежище от геноцида. Он пишет: "Нас объединяет не только гордость и радость за нашу древнюю культуру, но и чувство общей горечи... Будь то армянская община Калифорнии, Бостона, Чикаго, Детройта или Филадельфии. До тех пор, пока правда о случившемся в 1915 году отрицается и жестокие страдания наших близких не признаны, мы все обречены стенать без конца и идти за траурным кортежем, не достигающим места последнего упокоения... Байден поставил Соединенные Штаты на правильную сторону истории и позволил сыновьям, дочерям, внукам и правнукам переживших армянский геноцид гордиться своим наследием".

Геноцид армян иногда называют первым геноцидом двадцатого века. Речь идет о событиях, происходивших с весны 1915 года по осень 1916 года, некоторые историки считают датой окончания геноцида 1923 год. В это время в Османской империи проживало около 1,5 млн армян, а за время геноцида было убито по меньшей мере 664 тысячи представителей христианского армянского населения империи. Существуют предположения, что количество погибших могло достичь 1,2 млн человек – как в результате массовых и единичных убийств, так и по причине систематической жестокости, отсутствия крова и голода.

Радио Свобода