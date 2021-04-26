Глава МВД Чехии: по взрывам в Врбетице есть только версия, связанная с ГРУ

Министр внутренних дел Чехии опроверг слова президента страны Милоша Земана о том, что чешское следствие изучает две версии взрыва на складах боеприпасов в селении Врбетице.

Как сказал в понедельник министр Ян Гамачек, правоохранительные структуры работают лишь с одной версией – о причастности к диверсии агентов российской военной разведки.

"Насколько мне известно, в деле есть только одна версия. Доказательства настолько очевидны, что я уверен, что так всё и было", - приводит слова главы МВД чешскоеиздание Novinky.cz.

Президент Земан в воскресном телевыступлении говорил, что нет никаких доказательств пребывания российских агентов в районе взрывов на складах осенью 2014 года. Вторая версия произошедшего, по его словам, связана с ошибками при обращении со взрывчатыми веществами.

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан ранее сообщал лишь о подозрениях в адрес ГРУ по поводу ЧП в Злинском крае, отмечают Novinky.cz.

В ответ на информацию следствия о причастности к взрывам на складах российских спецслужб Чехия выслала из страны 18 сотрудников посольства России в Праге, назвав их агентами ГРУ и СВР. Когда позднее Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, Чехия решила уровнять актуальный состав, объявив о высылке еще более 60 работников российской дипмиссии в стране – это сотрудники с дипломатическими паспортами, а также административный и технический персонал.

Чешские власти подчёркивают, что их решения в связи с расследованием взрывов в населённом пункте Врбетице поддержали в ЕС и НАТО. Ряд европейских государств в знак солидарности с Прагойтакже выслали российских дипломатов.

Москва называет обвинения безосновательными, подчёркивая, что действия Праги наносят чрезвычайный вред двусторонним отношениям.