Вакцинированным гражданам в Грузии будут выдавать ковид-паспорта

В Грузии в ближайшее время будет внедрена практика выдачи ковид-паспортов, заявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Она отметила, что в данный момент разрабатываются параметры документа, который должен стать свидетельством о том, что человек прошел полный курс вакцинациии от коронавирус, – пишет «Новости-Грузия».

«Мы действительно рассматриваем ковид-паспорта, идет работа над теми основными параметрами – это будет история вакцинации, история перенесенных заболеваний, результат ПЦР-теста. В ближайшее время уже реально будет внедрить такую практику», – сказала Габуния.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе уточнил, что работа над проектом ковид-паспорта завершится в течение двух недель. По его словам, документ будет соответствовать принципам, которые существуют в этом направлении в ЕС.

Как отметил Гамкрелидзе, в Грузии 2887 человек уже получили две дозы вакцины и они могут потребовать выдать им ковид-паспорт.

«Сегодня мы можем выдать документы из электронной базы иммунизации», – пояснил Гамкрелидзе.