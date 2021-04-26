«Округ будет, скажем, армянский». «Конгресс народа Абхазии» предлагает реформу

Сегодня члены рабочей группы по созданию Конгресса народа Абхазии провели пресс-конференцию, на которой поделились своим видением механизмов формирования состава КНА и его влияния на будущий состав парламента Абхазии седьмого созыва.

В среду 21 апреля «Эхо Кавказа» рассказывало о проведенной в тот день в Центре социально-экономических исследований Республики Абхазия беседе за «круглым столом» на тему «О новой модели избирательной системы». Участники беседы поддержали идею создания общественной организации «Конгресс народа Абхазии». В завершение беседы сотрудница ЦСЭИ Илона Мирцхулава, которая ее вела, сообщила, что организационные вопросы, связанные с учреждением КНА, будет решать специально созданная рабочая группа, состоящая из 25 человек, и зачитала список, одобренный затем собравшимися. Первоначально в тот же день планировалось провести и пресс-конференцию, но еще до начала беседы за «круглым столом» было объявлено, что она переносится на понедельник 26 апреля.

Это решение присутствовавшие на встрече журналисты восприняли как весьма логичное: они и так освещали беседу за «круглым столом», и непонятно было, что еще новое к его содержанию можно было бы добавить, а вот за пять дней, прошедшие после нее, могло возникнуть уже нечто новое, предлагаемое рабочей группой, плюс общество начало «переваривать» предложенную идею.

Отвечать на вопросы журналистов пришло семеро участников упомянутой группы, больше, чем было самих журналистов, и когда трое из них выступили со вступительным словом, во многом повторяя то, что уже прозвучало на «круглом столе», представители СМИ предложили для экономии времени перейти к вопросам и конкретике.

Поскольку во вступительном слове депутат первого созыва абхазского парламента Давид Пилия упомянул, что Конгресс народа Абхазии мыслится сформировать этим летом, его спросили о механизме этого формирования. Он ответил:

«Мы к моменту избрания людей, должны разработать все варианты и механизмы, при которых отбор людей должен быть достаточно качественный. Для этого по районам, селам будем использовать тот актив, с которым все это время будем работать. В том, что мы будем использовать сельские Собрания, районные Собрания, актив села, актив района, в этом нет сомнения. Каков принцип отбора людей? Ну, мы примерно так представляем, что у нас 35 избирательных округов, с каждого округа будет по 10 человек, и всего таким образом в Конгресс войдет 350 человек. Как их будут избирать? Конечно, чтоб было максимально легитимно, за них надо голосовать. Прямым голосованием. Этих людей мы будем избирать. Ну, может, еще что-то в районах нам предложат, другой механизм. Более действенный в нашей ситуации. Мы готовы обсуждать. Конечно, у нас будут встречи в крупных селах, встречи с активом в районах и городах. Конечно, это колоссальная работа, которую нам предстоит сделать. Но нет альтернативы, нет другого подхода. Мы, по крайней мере, не видим. Если кто-то там критикует в соцсетях, говорит, что это плохо, а он видит что-то альтернативное и интересное, я готов к нему прислушаться. Но если он ничего не предлагает, это безответственно. С такими людьми не интересно говорить, мне по крайней мере. Я не в том возрасте, когда легко подкидываются на звуки с разных сторон».

На вопрос о том, какие механизмы будущий КНА планирует использовать для повышения «качественного уровня», как говорят инициаторы его создания, состава будущего созыва абхазского парламента, а также гендерного и национального представительства в нем, Давид Пилия сказал, это будут рекомендации избирателям, а также квотирование:

«У нас уже подготовлены поправки к закону о парламентских выборах по поводу квотирования. Извините, это общепринятый в мире правовой термин.

– А если депутаты не захотят ваши поправки принимать?

– Не захотят, тогда мы предложим вынести этот вопрос на референдум. Если и там что-то пойдет не так, ну что, мои дорогие, тогда мы будем иметь парламент, который мы заслужили… Округ будет, скажем, армянский, где ЦИК не зарегистрирует никаких кандидатов, кроме армян, округ. Точно так же по всем остальным национальным группам, точно так же по нашим дорогим женщинам. Округ будет женский.

– Ну, правильно тогда получается, что у нас половина округов должна регистрировать только кандидатов-женщин?

– Конечно.

– Приблизительно так».

Последняя реплика принадлежала Илоне Мирцхулава, которая добавила к ответу на вопрос о рычагах влияния КНА на состав будущего парламента следующее:

«Возможно, что делегаты Конгресса будут единым списком выдвигаться кандидатами в парламент. То есть такая идея у нас тоже существует. Не знаю, насколько эта идея ко времени выборной кампании найдет свое место, но по крайней мере она обсуждалась – подготовка списка из 35 кандидатов в депутаты парламента от Конгресса народа Абхазии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия