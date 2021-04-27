В Соединённых Штатах обнародованы предварительные итоги переписи населения, которая прошла весной прошлого года. Результаты переписи повлияют на конфигурацию округов на выборах в Палату представителей и как следствие – на состав коллегии выборщиков, которая будет избирать президента в 2024 году.

На выборах в нижнюю палату Конгресса – 450 избирательных округов, они распределяются между штатами пропорционально численности населения. Каждые 10 лет по итогам переписи населения в одних штатах избирательных округов и, следовательно, конгрессменов от них может стать меньше, в других – больше. Каждое дополнительное место в Конгрессе означает и дополнительный голос в коллегии выборщиков.

Согласно итогам переписи 2020 года, Техас на выборах в будущем году должен будет получить 2 дополнительных места в Конгрессе; Флорида, Северная Каролина, Колорадо, Монтана и Орегон – по одному. Потеряют по одному месту такие крупные штаты, как Нью-Йорк и Калифорния, а также Иллинойс, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Западная Вирджиния.

Агентства обращают внимание, что такое перераспределение благоприятно для республиканцев. На выборах в прошлом году демократ Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп – 232. Если бы места в коллегии выборщиков распределялись по-новому, то у Байдена было бы только 303 голоса.

Общая численность населения США в апреле 2020 года, согласно переписи, превышала 331 миллион человек. За 10 лет она выросла на 7,4 процента, или более чем на 20 миллионов.