Часть оппозиционных сил прекратила бойкот парламента Грузии. Депутаты, которые подписали план президента Европейского совета Шарля Мишеля, пришли в здание законодательного органа. Оппозиционеры должны принять участие в инициировании законопроекта об амнистии, который коснется нарушений и задержаний, связанных с протестами 20 июня 2019 года.

Документ Шарля Мишеля подписали и, соответственно, к работе парламента должны подключиться: партия «Лело» (четыре мандата), партия «Стратегия Агмашенебели» (три мандата), лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, «Республиканская партия» (два мандата), в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили, Давид Бакрадзе, Григол Вашадзе, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.

В парламенте Грузии также представлены партия «Гирчи» (три мандата), партия «Граждане» (два мандата), «Европейские социалисты» (четыре мандата), соратники экс-премьера Георгия Гахария (шесть мандатов).

Часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение», продолжает бойкот парламента, который может прекратиться после освобождения лидера партии Ники Мелия.