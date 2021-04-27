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Часть оппозиционных сил прекратила бойкот парламента Грузии
Часть оппозиционных сил прекратила бойкот парламента Грузии. Депутаты, которые подписали план президента Европейского совета Шарля Мишеля, пришли в здание законодательного органа. Оппозиционеры должны принять участие в инициировании законопроекта об амнистии, который коснется нарушений и задержаний, связанных с протестами 20 июня 2019 года.
Документ Шарля Мишеля подписали и, соответственно, к работе парламента должны подключиться: партия «Лело» (четыре мандата), партия «Стратегия Агмашенебели» (три мандата), лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, «Республиканская партия» (два мандата), в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили, Давид Бакрадзе, Григол Вашадзе, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе.
В парламенте Грузии также представлены партия «Гирчи» (три мандата), партия «Граждане» (два мандата), «Европейские социалисты» (четыре мандата), соратники экс-премьера Георгия Гахария (шесть мандатов).
Часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение», продолжает бойкот парламента, который может прекратиться после освобождения лидера партии Ники Мелия.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказывались от участия в работе парламента.
- 19 апреля в резиденции президента Грузии состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. План разрешения политического кризиса предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
Другие новости дня
В Грузии за сутки выявили более 1500 новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4060 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 17 пациентов.
За сутки в стране выявили 1578 новых случаев коронавируса. Накануне провели 27 373 теста: PCR-тестов – 14 156, экспресс‐тестов на антиген – 13 217.
Выздоровели еще 909 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 305 850, выздоровевших – 287 938.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,76%, за последние 14 дней составляет 4,19%, за неделю – 4,48%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Граждан Грузии в Польше обвинили в организации канала нелегальной миграции
Польские пограничники задержали 10 нелегальных мигрантов, которые перешли беларусско-польскую границу, и трех организаторов канала нелегальной миграции, которые ждали их на польской стороне.
В группе мигрантов было четверо мужчин, две женщины и четыре ребенка. Шесть из них – граждане России чеченской национальности, остальные – граждане Азербайджана. На польской стороне мигрантов ждали трое граждан Грузии – двое организаторов канала и их помощник, сообщает портал REFORM.by со ссылкой на Подляский отдел пограничной службы Польши.
Чеченцев и азербайджанцев отправили в охраняемые центры для иностранцев в Кентшине и Белостоке. Двух организаторов, граждан Грузии, арестовали до суда на три месяца за организацию незаконного пересечения границы. Их помощник признал вину и получил шесть месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года.
Зеленский: Всё идёт к тому, что встреча с Путиным состоится
Президент Украины Владимир Зеленский призвал "модернизировать" заключённые в 2015 году Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. О своём видении дальнейших шагов для установления мира он рассказал в интервью британской газете Financial Times.
По словам Зеленского, минский процесс должен стать "более гибким". Президент Украины предложил или изменить минский формат переговоров, в которых сейчас участвуют представители Украины, ОБСЕ и России (с участием поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса), или использовать другой формат, в частности "нормандский" (переговоры Украины, России, Франции и Германии), который он тоже предложил модернизировать, пригласив такие страны, как США, Канада или Великобритания.
Зеленский прямо не призвал видоизменить какие-либо из договорённостей, заключённых в Минске. Официально Украина не отказывается от них, однако выступает за изменение последовательности их реализации - например, за передачу ей контроля над границей с Россией раньше, чем в ныне контролируемых сепаратистами районах Донбасса будут проведены выборы.
Зеленский также подтвердил свою готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сказав, что место для него особого значения не имеет. Зеленский приглашал Путина приехать в украинский Донбасс, а Путин в ответ заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если захочет. Также российский президент предложил ему встретиться с лидерами сепаратистов, но эту идею президент Украины отверг, назвав их террористами.
- На брифинге 26 апреля Зеленский сказал, что "всё идет к тому", что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Он дал задание руководителю Офиса президента Андрею Ермаку вести переговоры о месте и сроках встречи с администрацией Путина.
Зеленский назвал "маленькой победой" Украины сообщения об отводе части российских войск от украинской границы. Он также приветствовал сообщения о возможной встрече президентов США и России, сказав, что, если такая встреча состоится, скорее всего на ней будут достигнуты какие-то результаты, пусть и небольшие.
Российские власти неоднократно заявляли, что не хотят ничего менять в Минских соглашениях. Многие украинские политические силы выступают против их реализации в нынешнем виде, утверждая, что они предоставляют России рычаги влияния на украинскую политику.
- В понедельник тема Украины обсуждалась в телефонном разговоре президентов России и Франции. Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина к разрядке напряжённости на границе. Он также поднял вопрос о соблюдении прав находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального. Кремль признал, что эта тема обсуждалась. Также речь шла об обвинениях Чехии в адрес России в причастности к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. Путин назвал эти обвинения "абсурдными".
Бразилия отказалась зарегистрировать вакцину «Спутник V»
В понедельник Национальное агенство санитарного контроля Бразилии (Anvisa)отказалось выдать разрешение на импорт в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив "свойственный препарату риск" и "серьезные дефекты". Об этом сообщает Reuters.
Против одобрения российской вакцины для использования в Бразилии проголосовали все пять членов совета директоров регулятора. Согласно заявлению представителя Anvisa, это решение было принято в результате оценки представленной в агентство документации, информации, полученной от других регуляторов и данных "личных инспекций". Основная претензия к российской вакцине состоит в наличии в ее составе способного к репродукции аденовируса, что, по словам Густаво Мендеша, главы отдела биологических и медицинских продуктов Национального агентства санитарного контроля Бразилии является "серьезным дефектом".
Решение не регистрировать вакцину было принято несмотря на резкий рост числа зараженных COVID-19 в Бразилии и призывы властей всех 19 штатов к федеральному правительству разрешить импорт в страну российской вакцины "Спутник V". Месяц назад стало известно, что регистрация российской вакцины в Бразилии была приостановлена из-за недостатка информации, представленной производителем.
Разработчики российской вакцины считают, что решение Бразилии отказаться от "Спутника V" носит политический характер.
"Спутник V" был одобрен для использования в нескольких странах, включая Индию. Медицинские власти Европейского союза пока не одобрили российскую вакцину для применения. Они хотят получить больше информации о результатах тестирования и процессе производства вакцины.
Техас и Флорида получат в 2024-м больше выборщиков, Калифорния - меньше
В Соединённых Штатах обнародованы предварительные итоги переписи населения, которая прошла весной прошлого года. Результаты переписи повлияют на конфигурацию округов на выборах в Палату представителей и как следствие – на состав коллегии выборщиков, которая будет избирать президента в 2024 году.
На выборах в нижнюю палату Конгресса – 450 избирательных округов, они распределяются между штатами пропорционально численности населения. Каждые 10 лет по итогам переписи населения в одних штатах избирательных округов и, следовательно, конгрессменов от них может стать меньше, в других – больше. Каждое дополнительное место в Конгрессе означает и дополнительный голос в коллегии выборщиков.
Согласно итогам переписи 2020 года, Техас на выборах в будущем году должен будет получить 2 дополнительных места в Конгрессе; Флорида, Северная Каролина, Колорадо, Монтана и Орегон – по одному. Потеряют по одному месту такие крупные штаты, как Нью-Йорк и Калифорния, а также Иллинойс, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Западная Вирджиния.
Агентства обращают внимание, что такое перераспределение благоприятно для республиканцев. На выборах в прошлом году демократ Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп – 232. Если бы места в коллегии выборщиков распределялись по-новому, то у Байдена было бы только 303 голоса.
Общая численность населения США в апреле 2020 года, согласно переписи, превышала 331 миллион человек. За 10 лет она выросла на 7,4 процента, или более чем на 20 миллионов.
Коронавирус в Абхазии: 32 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 236 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 32 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 человек, 44 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 26 апреля скончалась пациентка 1939 года рождения. Основной диагноз пациентки - новая коронавирусная инфекция, также у нее была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 321 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 479 человек.
Грузинский фильм получил российскую премию «Ника»
Фильм грузинского режиссера Дито Цинцадзе «Вдох-выдох» получил приз за лучший фильм СНГ, Балтии и Грузии по версии российской кинематографической премии «Ника». Об этом сообщает Национальный киноцентр Грузии.
Премия «Ника» учреждена одноименной Российской академией кинематографических искусств. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники. Первая церемония вручения кинопремии состоялась в декабре 1988 года в московском Центральном доме кинематографистов.
Мировая премьера фильма «Вдох-выдох» состоялась в 2019 году на Шанхайском международном кинофестивале, где лента получила приз жюри.
Сыгравшая главную роль в фильме актриса Саломе Демурия получила награду на Алматинском международном кинофестивале, а также на Международном кинофестивале в Минске «Лiстапад» за лучшую женскую роль.
В центре сюжета 37-летняя героиня Ирина, врач по профессии. Женщина выходит из тюрьмы, и ее одолевает желание начать жизнь с чистого листа. Ирина пытается вновь обрести доверие близких.
Британия ввела санкции против 14 россиян по делу Магнитского
Великобритания в понедельник внесла в санкционный список 14 российских граждан, связанных с делом погибшего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского и предполагаемым хищением 230 миллионов долларов из российского бюджета, которое расследовал Магнитский. Санкции введены на основании британского аналога американского «закона Магнитского» – закона о санкциях и борьбе с отмыванием денежных средств, принятого в 2018 году и вступившего в силу после выхода Британии из ЕС.
Список опубликован на сайте британского МИД. Всего в нем 22 человека – кроме россиян, это пять граждан ОАЭ, а также граждане Гондураса, Никарагуа и Гватемалы, которых подозревают в коррупции и отмывании денег.
Из российских граждан в список вошли лица, ранее упоминавшиеся в контексте дела о преследовании Магнитского или об отмывании денег. Ранее против них были введены санкции в США. В списке, в частности, бывший следователь Павел Карпов, бывший заместитель начальника отдела Департамента налоговых преступлений ГУВД по Москве Артем Кузнецов, бывший руководитель инспекции ФНС №28 по Москве Ольга Степанова, ее бывший муж Владлен Степанов, следователь московской прокуратуры Станислав Гордиевский и другие. Санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов включенных в список. Британия впервые использовала этот санкционный инструмент.
Действия Лондона высоко оценил финансист Билл Браудер, с которым сотрудничал Магнитский и который после его смерти стал инициатором принятия «законов Магнитского» в разных странах.
Аудитор Сергей Магнитский, утверждавший, что раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета, был арестован в России по делу об уклонении фонда Браудера Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская тишина». Браудер и другие инициаторы преследования виновных в смерти Магнитского утверждают, что ему не предоставляли необходимую медицинскую помощь и фактически сознательно довели до смерти в СИЗО.
В 2012 году США приняли «закон Магнитского», позволяющий вводить персональные санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека, впоследствии этот документ приобрел глобальный характер – в список вошли граждане России и других стран, не связанные непосредственно с делом Магнитского.
Ника Мелия готов выйти под залог, если «Грузинская мечта» отзовет амнистию
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обращается к представителям оппозиции, которые подписали документ президента Европейского совета Шарля Мишеля. Мелия призывает их «не принимать участия в позорной попытке переписать историю, которая называется амнистией ночи Гаврилова 20 июня», – пишет Первый канал Грузии.
«Ни я, ни кто-либо другой не стоят того, чтобы дать хотя бы малый шанс полицейским и отдавшим им приказ о разгоне антиоккупационной акции, чтобы они избежали справедливого правосудия. Совершенно очевидно, что «Грузинская мечта» распространит эту амнистию на все и вся, даже если вы не проголосуете за неё (в чем я не сомневаюсь), вы все равно будете дискредитированы этим процессом. Это навредит вам, повредит единству оппозиции, нанесёт ущерб стране. К сожалению, в глазах грузинского народа это навредит репутации медиаторов и стоящих за ними наших главных друзей», – пишет Мелия в соцсети и заявляет, что на данном этапе самым важным является единство оппозиции.
В то же время Ника Мелия обращается к «Грузинской мечте», подписавшей документ:
«Отзовите амнистию и снимите её с повестки дня раз и навсегда. Если это невозможно, амнистия должна распространяться только на т.н протестантов Гаврилова. Отзовите амнистию, в этом случае, я, Ника Мелия, беру на себя полную ответственность за то, чтобы согласиться на залог, предложенный ЕС, и покину тюрьму на этом условии».
- Документ «Путь вперед для Грузии», принятый при посредничестве ЕС, предусматривает инициирование в парламенте закона об амнистии, который касается всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.
Вакцинированным гражданам в Грузии будут выдавать ковид-паспорта
В Грузии в ближайшее время будет внедрена практика выдачи ковид-паспортов, заявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Она отметила, что в данный момент разрабатываются параметры документа, который должен стать свидетельством о том, что человек прошел полный курс вакцинациии от коронавирус, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы действительно рассматриваем ковид-паспорта, идет работа над теми основными параметрами – это будет история вакцинации, история перенесенных заболеваний, результат ПЦР-теста. В ближайшее время уже реально будет внедрить такую практику», – сказала Габуния.
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе уточнил, что работа над проектом ковид-паспорта завершится в течение двух недель. По его словам, документ будет соответствовать принципам, которые существуют в этом направлении в ЕС.
Как отметил Гамкрелидзе, в Грузии 2887 человек уже получили две дозы вакцины и они могут потребовать выдать им ковид-паспорт.
«Сегодня мы можем выдать документы из электронной базы иммунизации», – пояснил Гамкрелидзе.
Завершились ремонтные работы в деривационном тоннеле «Ингури ГЭС»
Ремонтные работы в деривационном тоннеле «Ингури ГЭС» завершены, сообщил «Апсныпресс» директор станции Леван Мебония.
«Сейчас идет заполнение тоннеля водой, после чего ГЭС будет подключена к единой энергосети», – сказал Мебония.
По его словам, тоннель будет наполняться водой в течение одного–двух дней.
На вопрос, как прошли ремонтные работы, не было ли какого-либо ЧП, Мебония с улыбкой ответил: «ЧП – одно. Мы раньше намеченного срока запустим станцию. Ремонтные работы прошли без происшествий».
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
- Работы на «Ингури ГЭС» начались 20 января. Полная стоимость работ – 45 миллионов евро. 7 миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
- Длина деривационного тоннеля 15,5 км, диаметр - 9,5 метров. Ремонтные работы велись на наиболее проблемных участках протяженностью до трех километров, где происходила наибольшая утечка воды. Всего из-за утечек воды в деривационном тоннеле в год терялось около 250-280 млн киловатт часов.
СГБ Грузии указывает на попытки вмешательства иностранных спецслужб во внутриполитические процессы страны
Иностранные спецслужбы, посредством управляемых и финансируемых ими мероприятий и кампаний, напрямую и косвенно пытались вмешаться во внутриполитические процессы и общественную жизнь Грузии. Кроме того, они задавались целью нарушить конституционный порядок и функционирование государственных систем, – об этом заместитель руководителя Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Алекси Батиашвили заявил в парламенте страны, представляя отчет СГБ за 2020 год.
По словам Батиашвили, были зафиксированы попытки оказать влияние на значительные процессы и вызвать беспорядки в стране. Также, путем манипулирования общественным мнением, имели место действия, направленные на разобщение и поляризацию населения, – пишет «Интерпрессньюс».
Представитель СГБ также заявил, что отдельные страны ради достижения своих геополитических целей пытались оказать воздействие на внешнеполитический курс Грузии.
«В процессе приближения оборонных систем Грузии к стандартам НАТО, предметом особо интереса упомянутых акторов являлись военные возможности нашей страны и проходящие в сфере обороны мероприятия. В 2020 году Служба безопасности активно продолжала обеспечение ВС Грузии контрразведкой и нейтрализацию угроз, исходящих от иностранных спецслужб», – отметил Алекси Батиашвили.
Глава МВД Чехии: по взрывам в Врбетице есть только версия, связанная с ГРУ
Министр внутренних дел Чехии опроверг слова президента страны Милоша Земана о том, что чешское следствие изучает две версии взрыва на складах боеприпасов в селении Врбетице.
Как сказал в понедельник министр Ян Гамачек, правоохранительные структуры работают лишь с одной версией – о причастности к диверсии агентов российской военной разведки.
"Насколько мне известно, в деле есть только одна версия. Доказательства настолько очевидны, что я уверен, что так всё и было", - приводит слова главы МВД чешскоеиздание Novinky.cz.
Президент Земан в воскресном телевыступлении говорил, что нет никаких доказательств пребывания российских агентов в районе взрывов на складах осенью 2014 года. Вторая версия произошедшего, по его словам, связана с ошибками при обращении со взрывчатыми веществами.
Генеральный прокурор Чехии Павел Земан ранее сообщал лишь о подозрениях в адрес ГРУ по поводу ЧП в Злинском крае, отмечают Novinky.cz.
В ответ на информацию следствия о причастности к взрывам на складах российских спецслужб Чехия выслала из страны 18 сотрудников посольства России в Праге, назвав их агентами ГРУ и СВР. Когда позднее Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, Чехия решила уровнять актуальный состав, объявив о высылке еще более 60 работников российской дипмиссии в стране – это сотрудники с дипломатическими паспортами, а также административный и технический персонал.
Чешские власти подчёркивают, что их решения в связи с расследованием взрывов в населённом пункте Врбетице поддержали в ЕС и НАТО. Ряд европейских государств в знак солидарности с Прагойтакже выслали российских дипломатов.
Москва называет обвинения безосновательными, подчёркивая, что действия Праги наносят чрезвычайный вред двусторонним отношениям.
В Грузии на Пасху вновь ограничат посещение кладбищ
На Пасху в Грузии, как и в прошлом году, ограничат посещение кладбищ. Решение принято на заседании Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии.
В частности, глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе сообщил, что будут перекрыты дороги, ведущие к кладбищам.
Кроме того, 3-12 мая в Грузии не будет работать общественный транспорт. Ранее правительство объявило 4-11 мая официальными выходными днями из-за ситуации с коронавирусом.
Что касается Пасхального богослужения, в правительстве заявили, что службы пройдут с соблюдением эпидемиологических рекомендаций. «Комендантский час» в пасхальную ночь будет «укорочен» – он будет действовать с 23:00 1 мая до 04:00 2 мая.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
СГБ Грузии: оккупация остается самой серьезной угрозой безопасности
В парламенте Грузии прошло рассмотрение годового отчета Службы государственной безопасности (СГБ). Согласно документу, самой главной угрозой для страны продолжает оставаться российская оккупация, пишет портал СОВА.
«Официальная Москва продолжала политику фактической аннексии оккупированных регионов и способствовала процессу отчуждения населения, отделенного оккупационной линией. На месте активно проводились милитаризация и военные учения. На фоне пандемии нового коронавируса фундаментальные права этнических грузин были ограничены еще больше, а их положение ухудшилось», – говорится в документе.
По данным СГБ, в 2020 году подразделения четвертой и седьмой баз Южного военного округа России провели более 120-ти учений. Были зарегистрированы 64 незаконных задержания по факту пересечения де-факто границы по направлению Южной Осетии и 13 незаконных задержаний по направлению Абхазии.
Кроме того, как отмечается в отчете, было выявлено 76 фактов незаконной бордеризации: 16 – в направлении Абхазии, 60 – в направлении Южной Осетии.
СБУ обнародовала секретные документы по аварии на Чернобыльской АЭС
Государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы по катастрофе на Чернобыльской АЭС – в 35 годовщину со дня трагедии 26 апреля 1986 года.
Среди опубликованных документов КГБ – самый первый доклад о взрыве от директора АЭС Виктора Брюханова, передаёт РБК-Украина. Архивные дела свидетельствуют, что аварии на станции случались и раньше. Так, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Доклад КГБ об этом заканчивается фразой "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.
В 1983 году руководство в Москве, согласно документам, получило информацию, что Чернобыльская АЭС является одной из самых опасных атомных станций в Советском Союзе из-за отсутствия средств безопасности. В июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на станции, пишет РБК.
Президент Украины Владимир Зеленский планировал сегодня посетить так называемую зону отчуждения Чернобыльской АЭС и выступить на церемонии по случаю годовщины катастрофы, которая считается крупнейшей в мире за всю историю атомной энергетики.
Зону отчуждения радиусом в 30 километров эксперты называют небезопасной для проживания людей на тысячи лет вперёд.
Минувшей ночью десятки людей собирались на памятную акцию в расположенной вблизи аварийной АЭС Припяти, называемой покинутым городом-призраком. Собравшиеся зажгли свечи в знак траура по погибшим. Напрямую связанной со взрывом на четвёртом реакторе Чернобыльской АЭС считается гибель порядка 30 человек. Смерть ещё тысяч людей в последующие годы, предположительно, была связана с последствиями радиационного отравления населения на Украине, в Беларуси, и в ряде регионов России.
Югоосетинскому чиновнику предъявили обвинение по факту нападения на журналиста Руслана Тотрова
Следственный комитет России по Северной Осетии предъявил обвинение 36-летнему жителю Владикавказа в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).
«По версии следствия, 21 января примерно в 16:30 обвиняемый пришел в офисное помещение во Владикавказе к журналисту Руслану Тотрову и с целью воспрепятствования его профессиональной деятельности применил к нему физическое насилие за распространение им в СМИ критических материалов в адрес его знакомых. После этого обвиняемый скрылся, но благодаря своевременно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям его местонахождение было установлено, и он добровольно явился к следователю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Портал ОсНова пишет, что обвиняемый – замминистра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Кабисов.
Ранее Тотров сообщал, что Кабисов – человек из ближайшего окружения югоосетинского президента Анатолия Бибилова.
- Нападение на Тотрова произошло 21 января в центре Владикавказа. Двое вошли в офис, где тот записывает подкасты, и в нецензурной форме потребовали прекратить «писать неправду о президенте Южной Осетии». После этого один из них ударил журналиста. Тотрову потребовалась медицинская помощь.
Суд запретил работу штабов Навального по иску об экстремизме
Московский городской суд приостановил деятельность штабов Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании организаций экстремистскими. Об этом сообщила адвокат Валерия Ветошкина из объединения юристов "Команда 29", которое представляет интересы структур Навального.
Прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (внесены российскими властями в список иностранных агентов). Однако вопрос об этом ещё не решен. Предварительное заседание суда назначено на 29 апреля.
16 апреля прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"" – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.
Руководители ФБК заявили, что "фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен". По их мнению, действия властей связаны с подготовкой крупного протестного митинга и выборами в Госдуму.
Иск прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией, Фонду защиты прав граждан и к штабам Алексея Навального о признании этих организаций экстремистскими был зарегистрирован в Московском городском суде. В карточке на сайте суда категория дела была обозначена "О ликвидации иных организаций". Сотруднику ФБК, который пришёл 19 апреля в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, в этом отказали, заявив, что они составляют государственную тайну.
В случае признания этих организаций экстремистскими, их работа в России станет невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
«Ювентус» может заплатить за Хвичу Кварацхелия 20 млн. евро
Туринский «Ювентус» может заплатить за грузинского полузащитника казанского «Рубина» Хвичу Кварацхелия 20 млн. евро. Об этом пишет портал Juventusnews24.
Сайт указывает, что Кварацхелия может стать первым грузинским игроком в истории туринского клуба.
Ранее многие известные международные СМИ писали, что о Кварацхелия наводят справки «Боруссия», «Ювентус», «Милан», «Бавария» и другие гранды.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий недавно заявил, что 20-летний спортсмен уже перерос уровень российского чемпионата, но о его будущем пока ничего не известно.
«Я думаю, что этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших игроков из ТОП-5 лиг [Европы]. Каждому овощу или фрукту своя грядка и свое время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри», – отметил Слуцкий.
SIPRI: Россия четвёртая в мире по военным расходам в 2020 году
В 2020 году военные расходы в мире превысили один триллион 980 миллиардов долларов, что на 2,6 процентов выше показателей 2019 года. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). В пятерку лидеров вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на них пришлось 62 процента от всех мировых военных расходов.
Расходы России на оборону, по оценке исследователей, за 2020 год составили почти 62 миллиарда долларов, что на 2,5 процента больше, чем в 2019 году. SIPRI отмечает, что военные расходы растут второй год подряд после сокращения в 2017–2018 годах.
Однако из-за пандемии фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6 процента ниже, чем изначально планировались, в такой же ситуации оказалась и Бразилия. Некоторые страны перераспределили часть денег, которые планировалось потратить на вооружение, на борьбу с пандемией, в частности, Южная Корея и Чили.
Военные расходы США, которые растут третий год подряд, достигли 778 миллиардов долларов, что составляет 39 процентов от мировых военных трат. Следом за США идёт Китай, чьи военные расходы растут 26 лет подряд и составляют 252 миллиарда долларов. На третьем месте – Индия, военные расходы которой достигли почти 73 миллиардов долларов, и замыкает "пятёрку" Великобритания с 59 миллиардами долларов трат на оборону.
По данным SIPRI, из-за экономических последствий пандемии в 2020 году был зафиксирован самый большой рост военного бремени (доля военных расходов в мировом ВВП) в годовом исчислении со времен мирового финансово-экономического кризиса 2009 года.
В Индии пятый день рекордное число заболевших COVID-19
В Индии пятый день фиксируется рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции – почти 353 тысячи за последние сутки.
Больницы, которые уже не справляются с наплывом больных, в том числе в Дели, вынуждены отказывать пациентам в госпитализации из-за нехватки медицинского кислорода и коек. Ряд стран, включая Великобританию, Германию и Соединённые Штаты, пообещали руководству Индии экстренную помощь, чтобы справиться с кризисом.
В воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал сограждан не затягивать с вакцинацией и соблюдать меры предосторожности.
В некоторых из наиболее пострадавших городов, включая столицу, тела умерших сжигают во временных местах, предлагающих такие услуги. Телеканал NDTV показал кадры, как трое медработников в штате Бихар волокут тело на кремацию по земле, так как не хватает носилок.
В Индии с населением в один миллиард 300 миллионов человек за время пандемии коронавирусом заразились 17 миллионов 310 тысяч жителей, умерли более 195 тысяч. С воскресенья число летальных исходов составило чуть выше 2800 умерших. Это официальные данные министерства здравоохранения страны. Ряд медицинских экспертов не исключают, что реальный показатель намного выше, передаёт Reuters.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Индии компоненты для производства вакцин, медицинское оборудование и средства защиты. К списку государств, пообещавших поддержку, также присоединилась ФРГ.
Премьер Грузии объявил о запуске «масштабной программы обновления страны»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня объявил о начале программы масштабного обновления страны, которая коснется 63 районов.
Как заявил глава грузинского правительства, стоимость первого этапа проекта составляет 500 миллионов лари (более 146 миллионов долларов).
По словам Гарибашвили, проект, в первую очередь, предусматривает создание примерно 15 тысячи новых рабочих мест. Тендеры на предусмотренные программой проекты будут объявлены уже на этой неделе, а работы планируется начать с июня текущего года, – пишет «Новости-Грузия».
«В эту программу и в проект будут включены самые лучшие архитекторы, будет сохранена аутентичность каждого региона и района. Думаю, что это будет очень сильным началом для полного, масштабного обновления нашей страны… Сейчас мы должны перейти на реальное дело. Мы максимально должны внедрить новый стандарт везде во всех муниципалитетах. Новый, европейский стандарт, который полностью изменит общую картину нашей страны. Сейчас нам нужна максимальная мобилизация», – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, программа предусматривает восстановление важных объектов культурного и исторического значения, административных центров муниципалитетов, также обустройство рекреационных пространств, развитие туристической инфраструктуры в рекреационных парках, восстановление и строительство важных общественных объектов во всех муниципалитетах, также урбанистическое обновление курортов и поселков всех городов и муниципалитетов. В рамках программы будут созданы новые зоны для отдыха, а также туристические и общественные зоны.
«В Грузии очень много мест, которые мы должны сделать еще более привлекательными, в первую очередь, для наших жителей, для наших граждан, а также для гостей нашей страны, для наших туристов. Содействие равному социально-экономическому развитию наших регионов очень важно для наших граждан. В целом улучшение условий жизни, труда и развития везде должно стать главной целью государства.
Для местных жителей появление новых туристических центров притяжения в регионах страны, улучшение социальной среды, безусловно, будет способствовать оздоровлению, обновлению и развитию экономики каждого региона, и появлению новых возможностей для населения», – отметил премьер.
- Ранее премьер Грузии создал «Межведомственный совет по развитию и реформированию». Главная задача совета – представить к 31 мая 2021 года новую стратегию развития на 10-летний период.
В Южной Осетии выявили шесть новых случаев коронавируса
Коронавирус подтвержден у шести из 58 человек, прошедших тестирование в Южной Осетии в минувшую пятницу, сообщила сегодня агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«За время пандемии в Южной Осетии было проведено 21 783 исследования на коронавирусную инфекцию, количество инфицированных составило 3302 человека», – сказала Кочиева.
По её словам, общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 2968 человек, за минувшие выходные с учета медиков снято пять граждан, под наблюдением остаются 334.
Ранее вице-спикер югоосетинского парламента Александр Плиев заявил в интервью «Эху Кавказа», что коронавирусом переболели около половины жителей Южной Осетии, скончались около ста человек. Процесс вакцинации от коронавируса в Цхинвали еще не стартовал – власти все еще ожидают российскую вакцину.
От коронавируса в Грузии скончались еще 18 пациентов
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4043 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.
За сутки в стране выявили 521 новый случай коронавируса. Накануне провели 11 226 тестов: PCR-тестов – 7763, экспресс‐тестов на антиген – 3463.
Выздоровели еще 1058 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 304 272, выздоровевших – 287 029.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,64%, за последние 14 дней составляет 4,03%, за неделю – 4,51%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
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