Грузинский парламент без кризиса, спикера и «Национального движения»

Завтра в Грузии должно состояться заседание парламента, в котором, хоть и не в полном составе, примет участие оппозиция. Одним из главных вопросов станет амнистия для всех фигурантов дела, связанного с «Гавриловской ночью». Единодушия по поводу ее масштабов среди депутатов нет. Между тем, накануне первого после окончания бойкота заседания ушел в отставку спикер парламента Арчил Талаквадзе.

– Мы не хотим в первый же день начинать конфронтацию, – сказал один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе журналистам после завершения встречи оппозиции в офисе «Лело. Она продолжалась до вечера. В ней участвовали беспартийные депутаты и представители оппозиционных партий, которые 19 апреля подписали соглашение с правящей «Грузинской мечтой» о выводе страны из политического кризиса, предложенного председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

В итоге завтра, после полгода бойкота, будет первый рабочий день в парламенте. И они намерены вплотную заняться вопросом, который в соглашении обозначен как один из первоочередных – освобождения от уголовного преследования лидера «Нацдвижении» Ники Мелия и других фигурантов дела, связанного с «Гавриловской ночью» в июне 2019 года. Планируемая амнистия уже вызвала большие споры и волнения. «Грузинская мечта» заявляет, что под амнистию попадут все – а значит, и те трое полицейских, которые привлечены к ответственности за непропорциональное применение силы во время разгона акции протеста. Этот разгон был самым кровавым в истории Грузии и правления «Грузинской мечты». Потому участники акции протеста, в том числе и те, кто лишился глаз, активисты и оппозиционеры выступают против амнистии правоохранителей, которых и так оказалось мало на скамье подсудимых, и среди которых нет ни одного должностного лица, отдававшего приказ о разгоне.

Так как оппозиционные депутаты еще не знакомы с содержанием законопроекта об амнистии, они посовещавшись, сегодня решили публично призвать «Грузинскую мечту» предоставить им законопроект, в котором должны быть предусмотрены три вопроса, – их сформулировал Паата Манджгаладзе, один из лидеров «Стратегии Агмашенебели»:

«Амнистия не должна распространяться на тех, кто участвовал в пытках и насильников, на должностных лиц, а для их помилования должно быть согласие со стороны пострадавших. Мы не хотим, чтобы в первый же день вхождения (в парламент) у нас была конфронтация с «Грузинской мечтой». Потому до завтрашнего инициирования законопроекта в парламенте, этой ночью, мы постарается сверить нашу версию амнистии с версией «Грузинской мечты». В противном случае мы задумаемся о выдвижении отдельного законопроекта».

В правящей партии, ссылаясь на документ Мишеля, продолжают заявлять, что амнистия должна коснуться всех. Особенно категоричен был депутат Алуда Гудушаури:

«В документе четко указано, что все фигуранты дела о событиях 20 июня 2019 должны быть амнистированы. Этот документ принадлежит Шарлю Мишелю. Под этим документом стоят подписи как с нашей стороны, так и со стороны оппозиции. И точка».

Поделился депутат партии власти и своим видением будущего оппозиции:

«Я прямо скажу, наверное, через несколько дней вы не сможете найти оппозицию нигде – ни на улице, ни в беседке. Вот скажите, где оппозиция? Она распалась, оппозиция деморализована и естественно оппозиция проиграла этот ход, потому что их подход не был государственным».

Депутат «Грузинской мечты», как и вся его партия, предрекли мрачное будущее, точнее, его отсутствие, трем оппозиционным партиям, прошедшим в парламент и не подписавших соглашение Мишеля. Это – Лейбористская партия, «Европейская Грузия» и «Нацдвижение». Две последние партии из-за этой позиции потеряли несколько депутатов, которые индивидуально подписали соглашение.

Но такой отток не пугает лидеров «Нацдвижения». Там продолжают готовиться к широкомасштабной акции протесту 15 мая, а до этого ждут безусловного освобождения своего лидера Ники Мелия. С ним в руставской тюрьме сегодня встретился адвокат Георгий Кондахашвили. От него журналисты узнали, что следующее судебное заседание назначено на 29 апреля, и что это хороший повод для генпрокуратуры обратиться с ходатайством в суд об освобождении Мелия из-под стражи. Тот все еще против выплаты залога, но согласен на поручительство европарламентариев, некоторые из которых выступили с такой инициативой. Что же касается планируемой амнистии, против которой выступает Ника Мелия, его адвокат Георгий Кондахашвили рассказал о сегодняшней позиции своего подзащитного:

«Она неизменна. Единственное он сегодня добавил, что переживает за подписавших соглашение представителей оппозиционных партий. Он считает, что «Грузинская мечта» инициирует такой законопроект об амнистии, с которым невозможно будет согласиться. Но Ника Мелия надеется, что оппозиционные партии сделают все возможное, чтобы под амнистию не попали насильники «Гавриловской ночи», чтобы они не получили индульгенцию».

В «Нацдвижении» не оставили без комментариев и прогнозы «Грузинской мечты» об их скором распаде. В бывшей партии власти убеждены: крах терпит «Грузинская мечта» и ее основатель Бидзина Иванишвили. Подтверждением этого член политсовета «Нацдвижения» Заал Удумашвили счел и неожиданную отставку Арчила Талаквадзе с должности председателя парламента. В «Грузинской мечте объяснили это желанием заменить Талаквадзе, как главного переговорщика в процессе подписания соглашения, на более нейтральную фигуру, каковым посчитали вице-спикера Каху Кучава. У Заала Удумашвили своя версия:

«Талаквадзе так удалили с поста спикера, что об этом не знали даже его соратники. Что же касается Кахи Кучава, было бы лучше если в «Грузинской мечте» назвали какую-нибудь другую причину. Как в «Грузинской мечте» могут быть нейтральные фигуры, и тем более Кучава? Это временная перестановка, потому что для Бидзины Иванишвили после подписания соглашения, Талаквадзе стал неприемлемой фигурой, и его срочно отправили в низшие эшелоны».

Предположения о том, что Талквадзе «наказали», усилились после того, как в «Грузинской мечте» опровергли информацию о выдвижении его кандидатуры на пост мэра Тбилиси на предстоящих в октябре муниципальных выборах. Эти выборы по соглашению Мишеля станут своеобразным плебисцитом в вопросе проведения досрочных выборов. Грузинская мечта» обязуется их провести, если не получит более 43% голосов избирателей. И к ним активно начали готовиться как в партии власти, так и в оппозиции

Но до осенних выборов парламенту нужно принять целый ряд законов, необходимых для масштабных реформ избирательной и судебной систем. Это тоже заложено в соглашении Мишеля. И лакмусовой бумагой, тестом, как для «Грузинской мечты», так и для оппозиции, станет завтрашний пленарный день парламента.