Дочь Навального Дарья выступит в Женеве на саммите по правам человека

Двадцатилетняя дочь заключённого российского оппозиционера Алексея Навального Дарья выступит на саммите по правам человеке в Женеве, который пройдёт 7–8 июня. Об этом сообщается в твиттере саммита.

В феврале Алексей Навальный был удостоен Премии мужества Женевского форума по правам человека. Тогда организаторы выразили надежду, что политик "будет скоро освобождён и сможет получить награду лично и дать видеоинтервью перед вручением". В случае если этого не произойдёт, на саммит планировали пригласить члена семьи Навального.

Женевский форум по правам человека проводят 25 правозащитных неправительственных организаций. В этом году на форуме выступит также бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, а в работе саммита примет участие российский оппозиционер, лауреат Премии мужества 2018 года Владимир Кара-Мурза.

Дарья Навальная – студентка Стэнфордского университета в Калифорнии. Университет регулярно входит в списки 10 лучших образовательных учреждений мира, занимая сейчас второе место в рейтингах Times Higher Education и QS World University Rankings.