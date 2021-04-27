Президент Грузии помиловала Георгия Руруа

Ветеранская организация «Аруаа» обратилась в парламент самопровозглашенной республики Абхазия с предложением отложить обсуждение поправок к закону «Об актах гражданского состояния».

Как пишет «Нужная газета», поводом для обращения стало обсуждение в парламентском комитете поправок, связанных с облегчением процедуры изменения фамилий и национальной принадлежности.

Нет сомнения, что во время выборов эти люди будут голосовать так, как им скажут из Грузии, в информационном пространстве которой они проживают по сегодняшний день

«Аруаа» советует спикеру и депутатам парламента не спешить с поправками к данному закону, а провести общественные дискуссии с привлечением общественных и политических организаций и консультации с представителями научного сообщества.

По мнению «Аруаа», цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.

«Для любого государства важна не национальность, а то, гражданином какой страны он считает себя. Готов ли он с оружием в руках защищать свою Родину в случае опасности», – говорится в обращении.

В «Аруаа» заявляют, что давно развеян миф о том, что 70% жителей Гальского района осознают себя этническими абхазами.

«Подавляющее большинство из них, в реальности, обеспокоены не восстановлением исторической справедливости, а получением паспорта гражданина Абхазии при сохранении одновременно гражданства Грузии. Нет сомнения, что во время выборов эти люди будут голосовать так, как им скажут из Грузии, в информационном пространстве которой они проживают по сегодняшний день. Большинство из них не получают даже сигнала Абхазского телевидения, но смотрят телевидение Грузии! Интеграция мырзаканских абхазов, как и всех жителей Галского района в общеабхазское культурное и политическое пространство - комплексная, многоуровневая задача. И она будет решаться не за два-три года. Решить эту задачу, только внесением изменений в законодательство – невозможно», – говорится в обращении.

Отметим, что с новой законодательной инициативой 1 марта выступил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Агентство «Апсныпресс» опубликовало новость под заголовком «Самурзаканские абхазы смогут восстановить национальную принадлежность и исконные фамилии». Согласно законопроекту, статья 64 закона об актах гражданского состояния «Перемена национальной принадлежности» дополняется словами «или восстановление абхазской национальной принадлежности».

«В нашем законодательстве речь идет о гражданах Абхазии. Гражданин Абхазии имеет право изменить фамилию, национальность, принять национальность матери или отца. Но у нас нет закона, который регулировал бы желание восстановить национальность и фамилию лицам, не имеющим гражданство Абхазии. Речь идет об абхазах, проживающих в разных странах мира и о самурзаканцах, которым насильственно изменили национальность», – заявил 1 марта Валерий Кварчия.