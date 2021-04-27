На встрече в Эргнети договорились о новой встрече

В селе Эргнети завершилась 99-е заседание рабочих групп в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них. Грузинская сторона еще раз подняла вопрос об освобождении граждан и потребовала прекратить возведение ограждений вдоль разделительных линий.

Стороны сегодня вновь встретились на разделительной линии, чтобы в присутствии международных посредников обсудить проблемные вопросы.

С прошлой встречи в Эргнети прошло 50 дней, однако количество вопросов у официального Тбилиси только возросло.

По словам замдиректора аналитического управления СГБ Ираклия Антадзе, к теме незаконно удерживаемых грузинских граждан в Цхинвали добавились факты возведения ограждений вдоль сел Карельского муниципалитета:

«Мы ожидаем решения вопросов незаконного содержании наших сограждан под стражей, и, обсудим возобновление процесса бордеризации, создающего угрозу безопасности населения, проживающего вдоль линии оккупации. Мы предлагаем использовать гуманитарный подход ко всем незаконно задержанным согражданам, и позволить им как можно скорее вернуться к своим семьям к светлому празднику Пасхи».

Особняком стоит вопрос освобождения Зазы Гахеладзе, который был ранен российскими пограничниками во время задержания на разделительной линии летом 2020 года. Позже он был обвинен в покушении на убийство и приговорен к 12,5 годам лишения свободы.

По заявлению его супруги Ирмы Бутхузи, она не теряет надежды на счастливый исход:

«Сегодня исполнилось 290 дней со дня задержания Зазы. Власти обещают, что приложат все усилия для его освобождения. Думаю, прошло достаточно много времени, чтобы показать практический результат в этом деле».

Кроме него, в цхинвальской тюрьме содержатся приговоренный к трем годам лишения свободы Геннадий Бестаев, житель Горийского муниципалитета, арестованный за попытку нарушения границы, а также Лаша Хетерели, беженец из ущелья Лиахви, который отбывает год заключения, также за нарушение границы.

Что касается возведения незаконных заграждений, то по сообщению СГБ Грузии, 19 апреля оккупационные силы приступили к установке деревянных столбов в селах Дирби и Тахтисдзири. На этом участке, готовится возведение заграждений из колючей проволоки. Что касается Гогети, то, по разным сообщениям, оккупационные силы в селе были замечены 25 апреля.

Как рассказал местный корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гога Апциаури, процесс незаконной бордеризации отсекает местное население от сотен гектаров плодородной земли:

«В 2011 году там были установлены зеленые баннеры, а сейчас похоже, оккупационные войска намереваются сдвинуть новые заграждения вглубь контролируемой Грузией территорию, для этого они устанавливают деревянные колья, и перепахивают линию тракторами. Таким образом, местным жителям сужают ареал землепользования, если в 2011 году у одного села, Гогети, отсекли 30 Га, то теперь площадь захваченных земель удвоится, и так во всех селах вдоль линии оккупации».

По окончании пятичасовой встречи к журналистам вышел заместитель государственного министра по примирению и гражданскому равенству Звиад Звиадзе. В результате переговоров был решен лишь один гуманитарный вопрос, сказал чиновник:

«Сторонам не удалось согласовать конкретные сроки освобождения незаконно задержанных наших граждан, однако мы продолжим прилагать усилия в этом направлении, в том числе с включением наших международных партнеров. Единственное конкретное соглашение достигнуто в связи с назначением нескольких технических встреч, в ходе которых мы на местах согласуем детали обеспечения безопасности в период сельскохозяйственных работ, а также обустройства поливочных каналов».

Также, по словам Звиададзе, де-факто представители Цхинвальского региона пообещали не препятствовать передвижению через разделительные линии жителей Ахалгорского района, желающих проехать для лечения на контролируемой Грузии территории.

Следующая встреча в рамках МПРИ назначена на середину июня. Конкретная дата будет названа позднее.