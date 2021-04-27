Рост инфекции в ожидании вакцины

Российская вакцина Спутник V может поступить в Абхазию уже в конце этой недели. Об этом «Эху Кавказа» заявил источник во властных структурах республики. Санитарно-эпидемиологическая служба начала осуществлять подготовительные мероприятия для приема вакцин и проведения вакцинации. Тем временем, по словам главного санитарного врача Людмилы Скорик, в Абхазии наблюдается рост числа заболевших COVID-19, специалист объясняет его прошедшими недавно муниципальными выборами.

Несколько месяцев правительство Абхазии пытается договориться о поставке российской вакцины Спутник V. И вот, наконец, появилась информация, что, возможно, к концу этой недели вакцина появится.

Официального подтверждения от властей пока нет. Известно лишь, что санитарно-эпидемиологическая служба начала подготовку к вакцинации, которая заключается в контроле безопасности использования вакцины. Об этом нам рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик:

«Контроль за обеспечением безопасности иммунобиологических препаратов, к которым относится вакцина, то есть, все требования, предъявляемые к этой процедуре, должны быть соблюдены на пунктах вакцинации. Мы строго контролируем, как эти пункты вакцинации оборудованы и обеспечены, проводим санитарную учебу с работниками, которые будут заниматься вакциной. Как эта вакцина должна быть использована от получения с центрального склада Минздрава до пациента. Температурный режим у этой вакцины -18 градусов, он должен соблюдаться до последнего потребителя, и только за два часа до проведения манипуляции вакцина размораживается».

Между тем, коронавирусная инфекция в Абхазии снова показывает рост числа зараженных, увеличилось и количество людей, проходящих ПЦР-тестирование. В среднем ежедневно выявляют от 65 до 40 больных. Это не такой рост, как был, когда цифры достигали 150 и более человек в сутки. Тем не менее, еще месяц назад показатели были примерно в два раза ниже.

Людмила Скорик объясняет рост числа заболевших прошедшими выборами в органы местного самоуправления:

«Сейчас сказывается та избирательная кампания, которая у нас прошла 11 числа, когда наше население пренебрегло всеми мерами профилактики коронавирусной инфекции. Вы сами видели, что творилось у нас на избирательных участках, особенно в восемь часов вечера, когда пошел дождь и, естественно, все лица, которые оказывали поддержку и помощь своему кандидату, скучились перед избирательными участками. Это был тесный, дружный контакт, и вот из-за этого у нас небольшой рост инфекции наблюдается. Там ровно прослеживается семидневный инкубационный период. Те люди, которые пришли на избирательные участки, были хоть как-то дистанцированы, они не заходили группами, а вот те поддерживавшие товарищи, которые стояли под дождиком и тесно контактировали, вот как раз из числа молодых и идет рост».

По славам Людмилы Скорик, в данное время ситуация контролируется Минздравом, а медицинские учреждения справляются с потоком больных.

По последним данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции от 26 апреля, было протестировано 236 человек, «ковид» подтвержден у 32. 113 человек лечатся в условиях стационаров, из них 13 больных с тяжелым течением заболевания. Общее число заболевших в Абхазии составляет 14321 человек, летальных случаев 222.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия