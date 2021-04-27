В Тбилиси до 14 мая полностью зарезервирован препарат Sinopharm от коронавируса

В Тбилиси регистрация на вакцинацию китайским препаратом Sinopharm сегодня, 27 апреля, закончилась за два часа. Вакцинация китайской вакциной в Грузии начнется с 5 мая и продолжится до 14 мая. После этого будет проведен новый этап регистрации, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Регистрация, в которой могли принять участие граждане Грузии с 18 лет, началась сегодня в 20:00 и уже к 22:00 в масштабах Тбилиси все распределенное для прививок время было зарезервировано. В отличие от Тбилиси свободные места на вакцинацию есть в клиниках почти во всех регионах Грузии.

Грузия закупила 100 тысяч доз препарата Sinopharm. Сегодня же было решено, что эту вакцину смогут использовать все жители Грузии старше 18 лет. До сих пор вакцинироваться в Грузии могли только врачи или граждане старше 55 лет. По данным на 27 апреля, в Грузии вакцинированы 40 095 человек (препаратом Pfizer или Astrazaneca), из них двумя дозами - 3 622 человека.