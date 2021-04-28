Россия вышлет дипломатов Эстонии, Литвы и Латвии

Российские власти делают это в ответ на высылку сотрудников своих посольств из стран Балтии

Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы в ответ на высылку сотрудников российских посольств из этих стран. Об этом сообщает ТАСС.

Из посольства Литвы вышлют двух дипломатов, а из посольств Латвии и Эстонии по одному. Министерство иностранных дел России утверждает, что это делается на основе принципа взаимности. Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

Ранее послы Литвы, Латвии и Эстонии были вызваны в МИД России. 23 апреля страны Балтии объявили о том, что высылают российских дипломатов. Литва выслала двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония – по одному. Решение было принято, как говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств трёх стран, в знак солидарности с Чехией в связи с "незаконной деятельностью российских разведслужб" в этой стране.

Дипломатический конфликт между Россией и Чехией начался после того, как власти этой страны заявили о причастности сотрудников российской военной разведки к взрыву боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году, при котором погибли 2 человека. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, которые были названы агентами спецслужб, а после высылки Россией 20 сотрудников чешского посольства в Москве заявила о намерении уравнять число сотрудников посольств двух стран. Российские власти с этим согласились. Это означает, что до конца мая Прагу покинут ещё десятки российских дипломатов и сотрудников посольства.