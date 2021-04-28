В Туркменистане запретили очереди за продуктами, чтобы не дискредитировать президента

Региональные власти в Туркменистане запрещают гражданам собираться в очереди в государственные магазины, продающие товары по субсидированным ценам. Таким образом они отреагировали на критику со стороны сына президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Вице-премьер Сердар Бердымухамедов посчитал, что толпы у магазинов дискредитируют его отца. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода – Радио Азатлык.

В Туркменабаде сотрудники полиции запрещают очереди у магазинов больше чем из четырёх человек, протестующим угрожают арестом или исключением из листа ожидания, рассказал радиостанции житель города. В столице Ашхабаде стоять у магазинов запрещено полностью. Запреты введены на фоне продолжающегося экономического и продовольственного кризиса в республике и роста потребности населения в субсидированных товарах.

В государственных магазинах субсидированные товары отпускаются с 6 до 8 утра. В месяц на одного человека обычно продаётся по литру хлопкового и подсолнечного масла, килограмму сахара и килограмму риса. Изредка в продаже попадаются куриные яйца и окорочка. 13 апреля в городе Мары на юге страны около тысячи человек ждали возможности купить по два килограмма замороженного мяса. Оно продавалось за 36 манатов за килограмм – это около 10 долларов США по официальному курсу и около одного – по ценам чёрного рынка валюты.

При этом продуктов по официальным ценам на всех не хватает. Часто в нагрузку к еде жителям приходится покупать дополнительные товары. Например, портреты президента. Проблемы у граждан возникают и с наличными деньгами, что приводит к натуральному обмену на чёрном рынке, сообщал ранее Азатлык. Сообщается о случаях ареста игнорирующих запреты на очереди или проявляющих недовольство.