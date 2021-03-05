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В Туркменистане дети заговорили по-турецки: в детсадах им показывали турецкие мультфильмы
В Туркменистане в детских садах запретили показывать турецкие мультфильмы и передачи из-за того, что дети начали говорить на турецком языке. Участковым поручено проверять исполнение этого решения, передают "Хроники Туркменистана".
Запрет ввели после проверки в детских садах в Фарапском, Саятском и Дяневском районах Лебапской области. Выяснилось, что там детям включали турецкие каналы с детскими передачами и мультфильмами. Так как туркменский и турецкие языки похожи, дети начали использовать турецкие слова в детсадах и дома, указывает издание.
Участковым поручено два-три раза в неделю проводить проверку в детсадах. В случае выявления нарушения заведующим и воспитателям грозит увольнение. Руководству детских садов поручено поговорить с родителями, чтобы они и дома минимизировали время просмотра турецких каналов.
В Узбекистане в феврале после совещания у президента Шавката Мирзиёева снова решили снять с показа иностранные сериалы и заменить их на узбекские. В частности, против показа турецких сериалов выступили некоторые религиозные деятели. К примеру, имам ташкентской мечети "Мирза Юсуф" Рахматуллох Сайфутдинов в 2018 году говорил, что женщины представляют "в своем воображении красивых парней из турецких сериалов", "замужние женщины ходят с фотографиями турецких актеров", что "приводит к рождению "голубых" детей.
Другие новости дня
Из дома Ахры Авидзба изъят арсенал оружия – пресс-релиз абхазского МВД
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили подробности спецоперации, проведенной накануне в доме экс-помощника президента Ахры Авидзба. Ведомство сообщило о задержании пяти человек и изъятии целого арсенала оружия.
«Сотрудниками ЦСН СГБ РА, СОБР и УУР МВД РА в ходе реализации оперативной информации изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в с. Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авидзба Ахрика Руслановича 1986 г.р. сотрудниками правоохранительных органов обнаружены патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а так же россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, а так же специальное снаряжение и радиопередающие устройства.
Гражданин Авидзба доставлен в правоохранительные органы, так же при проведении спецмероприятий по данному адресу задержаны пятеро лиц, не являющиеся гражданами Республики Абхазия, личности которых устанавливаются.
Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета. По данному факту материал будет направлен в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении.
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Обвинения в адрес Бжания должны получить правовую оценку – пресс-служба
Пресс-служба президента самопровозглашенной республики Абхазия назвала голословными и оскорбительными обвинения в адрес Аслана Бжания, содержащиеся в заявлении общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) от 2 марта.
АНД обвинило Бжания в сдаче национальных интересов и заявило что он «перешёл красную линию, которая лишает его морального права обладать полномочиями, прописанными в статье 53 Конституции Республики Абхазия».
«Распространение подобного рода заявлений, в которых содержатся голословные обвинения в адрес главы государства в предательстве национальных интересов, и есть «переход красной линии». Законное и моральное право руководить страной, в соответствии с Конституцией определять внутреннюю и внешнюю политику государства Аслану Бжания доверил многонациональный народ Абхазии путем волеизъявления на демократических выборах. Если руководители АНД ссылаются на Конституцию, то должны знать, что 63 статья Основного закона страны гласит: «…Честь и достоинство президента охраняются законом». Уверены, что подобного рода оскорбления и необоснованные обвинения в адрес главы государства получат соответствующую правовую оценку со стороны Генеральной прокуратуры», – говорится в заявлении пресс-службы Бжания.
Относительно скандала с экс-советником Бжания, бизнесменом Бенуром Квирая в заявлении лишь указано, что «общественность уже информирована об обстоятельствах поездки гражданина Б. Квирая в Грузию – о них он сам детально рассказал в интервью АГТРК».
- Сторонники оппозиции 2 марта собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
- Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита. Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Армения отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2021»
Армения в этом году не примет участия в международном песенном конкурсе «Евровидение», сообщает Общественное телевидение страны. Решение было принято «после всеобъемлющих обсуждений и переговоров».
«Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении в песенном конкурсе», – говорится в заявлении.
Армения принимает участие в «Евровидении» с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 в 2014 году.
Армения также не приняла участия в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2020» в ноябре прошлого года из-за войны в Нагорном Карабахе.
Награду Берлинского фестиваля получил фильм «Неудачный трах»
Завершилась первая часть 71-ого Берлинского кинофестиваля. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходит в два этапа. В марте онлайн для журналистов и представителей киноиндустрии; второй этап – для всех зрителей – запланирован на июнь, если к тому времени будет снят карантин и открыты кинотеатры. На июнь намечено и торжественное вручение наград, однако решение жюри объявлено сегодня, пишет Радио Свобода.
Фильмы главной конкурсной программы оценивали кинорежиссеры, обладатели Золотых медведей Берлинале: Мохаммад Расулоф, Надав Лапид, Адина Пинтилие, Джанфранко Рози, Ясмила Жбанич и Ильдико Энеди. Согласно их решению, эта награда в этом году достанется фильму Раду Жуде "Неудачный трах, или Психованное порно".
Это сатирический фильм о моральной деградации румынского общества. Прогрессивную учительницу истории обвиняют в аморализме, поскольку эротическое видео, снятый ее мужем, оказалось в интернете. В прологе к фильму зритель видит этот порноролик, затем его героиня идет по Бухаресту на родительское собрание, где будут рассматривать ее персональное дело. Вокруг нее приметы упадка: красивые здания разрушаются, всюду вульгарная реклама, водители оскорбляют пешеходов, покупатели хамят друг другу, игорные заведения процветают, а промышленные предприятия закрыты. Какое решение примут родители – выгонять учительницу из школы или простить, поскольку интимное видео – ее личное дело? Раду Жуде предваряет ответ на этот вопрос "словарем анекдотов, знаков и диковин", отражающем косность и криптофашизм румынского общества.
В заявлении жюри отмечается, что фильм Раду Жуде нарушает социальные и кинематографические конвенции, атакуя зрителя, порождая несогласие, но никого не оставляя равнодушным.
Большой приз жюри главного конкурса получил фильм Рюсукэ Хамагути "Колесо удачи и фантазии", собрание камерных новелл о превратностях судьбы. Корейский минималист Хон Сан-су получил награду за лучший сценарий (фильм "Вступление").
Главную награду во второй конкурсной программе "Столкновения", посвященной новаторскому кино, получил документальный фильм Алис Диоп "Мы". Родители режиссера 50 лет назад приехали во Францию из Сенегала и откладывали деньги для того, чтобы быть похороненными на родине. Следует ли второму поколению эмигрантов следовать их примеру? Алис Диоп снимала людей, живущих неподалеку от линии Б парижской электрички, следующей с севера на юг, это выходцы из разных стран и регионов страны, люди разного достатка и с разными традициями. "Мы" – это рассказ о новой Франции, возникшей за последние десятилетия. В заявлении жюри говорится, что это фильм создает деликатный и точный коллективный портрет, полный нюансов и отражающий подлинный опыт.
«Скорее ад замерзнет»: Литва не выдаст Тихановскую Минску
Литва не станет рассматривать просьбу белорусской Генпрокуратуры о выдаче представителя оппозиции Светланы Тихановской Минску. Об этом сообщил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.
По словам министра, Литва была и будет страной, где могут искать убежище демократические силы, преследуемые режимами. "Белорусскому режиму мы можем сказать – скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", – заявил Ландсбергис.
Ранее в пятницу, 5 марта, белорусская Генпрокуратура сообщила, что обратилась к Вильнюсу с просьбой об экстрадиции Тихановской. Минск обвиняет Тихановскую и её доверенных лиц в попытках насильственного захвата власти в стране. Представители оппозиции обвинения в свой адрес отвергают.
С лета в Минске и других белорусских городах продолжаются массовые акции против официальных результатов президентских выборов, победителем которых в шестой раз ЦИК страны объявил Лукашенко. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, власти страны возбудили более 900 уголовных дел против своих оппонентов.
Участники протестов уверены, что выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Тихановская. Многие лидеры протестного движения в находятся под стражей или покинули страну.
Сергей Шамба подтвердил задержание Ахры Авидзба и его охранников
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил задержание экс-помощника абхазского президента Ахры Авидзба и сотрудников его охраны. Об этом Шамба сказал агентству ТАСС.
«Авидзба и сотрудников его охраны задержали, идут следственные действия. В его доме был обыск, изъяли оружие. Пока известно только это, ожидаем официальную информацию от правоохранительных структур», – сказал Шамба.
ТАСС пишет, что Авидзба является членом политсовета партии «Единая Абхазия», которой руководит Шамба. Руководители партии в четверг после задержания Авидзба посещали Службу госбезопасности, где он содержится.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- Вечером 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- Накануне российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Министры обсуждают проект Намахвани ГЭС с местными жителями
Министр экономики Грузии Натия Турнава и министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Леван Давиташвили встречаются в Доме культуры Цагери с местными жителями. Тема обсуждения – проект Намахвани ГЭС. Ранее встретиться с противниками строительства электростанции министрам поручил глава правительства Ираклий Гарибашвили.
Министр экономики говорит, что строить новые электростанции в Грузии необходимо для сокращения импортозависимости.
«Если бы не распад Советского Союза, Намахвани ГЭС, наверное, была бы построена, но, даже лучше, что её не смогли построить, потому что мы улучшили и сделали этот проект более безопасным и менее вредным, чем предыдущий. В целом каскадные ГЭС строятся во всем мире, и плотина является наиболее эффективным сооружением, защищающим окружающую среду от оползней», – заявила Натия Турнава.
Протест против строительства каскада Намахвани ГЭС местных жителей, активистов и представителей НПО продолжается более четырех месяцев. Поддержать их протест на прошлой неделе в Кутаиси вышли несколько десятков тысяч человек, которые заполнили центральную площадь второго по величине города в Грузии.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.
Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.
«Каждый кадр – сюрприз» – кинокритики восхищены грузинским фильмом на Берлинском кинофестивале
Авторитетные кинокритики в восторге от фильма грузинского режиссера Александра Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо», попавший в основной конкурс 71-го Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале). Как пишет «Новости-Грузия», после премьерного показа картины на кинофоруме 3 марта, некоторые наблюдатели назвали ее основным претендентом на главный приз Берлинале, «Золотого медведя».
Джессика Кианг из Variety назвала «Что мы видим, когда смотрим на небо» «чудесным, озорным фильмом».
«В этой остроумной, теплой, удивительно современной сказке рассказывается о двух влюбленных в наполненном жизнью, древнем грузинском городке, которые не могут встретиться из-за проклятья», – говорится в рецензии Кианг.
«Задорный, и в то же время очаровательно печальный», – так характеризует фильм Дэвид Хадсон из журнала The Criterion Collection.
«Эта грузинская притча – поистине бесподобный подарок… Фильм одновременно настолько необычен и выразителен, что его представление вне призового списка немыслимо», – пишет французское издание Le Polyester.
Его автор сравнивает фильм с немым кино, отмечая при этом, что ее автор «Коберидзе – вовсе не подражатель фетишист». Французский кинокритик восхищен режиссерской работой и подмечает, что каждый кадр в фильме – «это сюрприз».
Кинорежиссер и сценарист Джонатан Ромни в своей статье для Screen Daily описывает «Что мы видим, когда смотрим на небо», как «радостный и неуловимый полет фантазии Александра Коберидзе».
«С одной стороны, это баллада о влюбленных, которых поразило таинственное проклятие; с другой – неторопливое, извилистое воспоминание о жизни грузинского города; а с третьей – саморефлексивное исследование повествования, реальности и способности изображения трансформировать повседневность», – говорится в материале Screen Daily.
Автор Awards Daily называет «Что мы видим, когда смотрим на небо» «потрясающим претендентом» на «Золотого медведя». Одновременно кинокритик считает, что недавний успех еще двух грузинских фильмов – «Начало» и «А потом мы танцевали» – свидетельствует о том, что «в грузинском кинематографе зарождается очень интересная новая волна».
Фильм Коберидзе отметили и другие авторитетные издания о кино из Германии, Франции и Испании.
«Что мы видим, когда смотрим на небо» – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе. Он является копродукцией Германии и Грузии.
Действие фильма происходит в Кутаиси. В нем рассказывается история химика Лизы и футболиста Георгия. Они случайно встречаются и влюбляются, но на следующий день они просыпаются в телах других людей, и уже не могут найти друг друга.
«Новости-Грузия» отмечает, что фильм «Что мы видим, когда смотрим на небо» – третий грузинский фильм в истории независимой Грузии, вошедший в основную конкурсную программу «Берлинале».
Первый полнометражный фильм Александра Коберидзе — «Хоть бы лето никогда не приходило» (2017) был оценен немецкими критиками как лучшая экспериментальная работа.
Кадыров назвал ложью попытки связать убийство Немцова с Чечней
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал абсурдным расследование "Медиазоны" о том, что предполагаемые соучастники убийства политика Бориса Немцова в день преступления и после него созванивались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками, в том числе из ближайшего окружения главы республики.
"Сочиняющие и распространяющие подобную ложь вместо того чтобы посмотреть, куда ведут очевидные следы, из года в год слепо повторяют одни и те же абсурдные мысли", – написал Кадыров в телеграме. Цена расследования, по словам главы Чечни, "не больше, чем гаданиям, сделанным на кофейной гуще", а Немцова "убрали западные хозяева", заявил он. "Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл", – утверждает Кадыров. Основные следы преступления, по его мнению, ведут в Украину. Это, как считает глава Чечни, подтверждает украинское гражданство спутницы Немцова в день убийства, Анны Дурицкой, и то, что пистолет, из которого стреляли, как сообщается, был завезен из Украины, там же прятался и убийца, написал Кадыров. Глава Чечни уверен, что "у либералов заказ на чеченскую тему", потому что "чеченцы защитники Отечества и в любое время готовы жизнь отдать за Россию", - добавил Кадыров.
1 марта "Медиазона" опубликовала материал об убийстве Бориса Немцова, подготовленный вместе с расследовательским проектом Scanner Project. Опираясь на данные телефонных биллингов, сведения об авиаперелётах и анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили хронологию действий участников убийства Бориса Немцова.
Так, согласно биллингу, за день до убийства Немцова один из подозреваемых в организации преступления бывший офицер чеченского батальона "Север" Руслан Геремеев пытался дозвониться до Заура Дадаева, который получил наибольший срок по делу об убийстве политика. В день преступления Геремеев получал звонки от члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова.
Журналисты, в частности, сообщили, что чеченцы, которых позже осудили за убийство Немцова, получали инструкции от полицейского Асланбека Хатаева, который в день убийства не раз связывался с Сулейманом Геремеевым и Адамом Делимхановым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в расследовании "Медиазоны" и Scanner Project имеются новые факты об убийстве Немцова, их без внимания не оставят.
- Оппозиционный политик, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту близ Кремля. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных могут быть причастны люди из окружения Владимира Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Россия продлила запрет на въезд для Мустафы Джемилева до 2034 года
Россия продлила запрет на въезд для одного из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафы Джемилева до 2034 года. До этого времени 77-летний правозащитник не сможет въехать в родной Крым.
О продлении запрета стало известно в ходе исследования материалов по уголовному делу против Джемилева на заседании российского суда в аннексированном Крыму, — передаёт корреспондент Крым.Реалии. Запрет был вынесен 5 марта 2019 года на 15 лет – до 5 марта 2034 года.
В Армянске проходят судебные заседания по делу против Джемилева, которое возбудили в отношении него российские власти в прошлом году. Ему заочно предъявлены обвинения в попытке незаконно въехать в Крым, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении боеприпасов.
Он вину отрицает и считает обвинения абсурдными. Сторонники диссидента уверены, что его преследование связано с тем, что он не признаёт российскую аннексию Крыма.
Граждане еще четырех стран смогут въезжать в Грузию с отрицательным тестом на COVID
Власти Грузии разрешили въезд в страну гражданам и резидентам Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Решение принял координационный совет при правительстве.
Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну. На третий день пребывания в Грузии визитёрам придется пройти повторное тестирование за свой счет. Речь идёт о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми.
Грузию с ПЦР-тестом уже могут посещать граждане стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна.
С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
С 1 февраля в Грузии были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
В Южной Осетии выявили 15 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 15 новых случаев коронавируса (днём ранее – 21). Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев достигло 3096, выздоровели 2600, под наблюдением медиков остаются 496 человек. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Ранее президент Анатолий Бибилов заявил, что власти намерены в ближайшее время приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что «ни в коем случае нельзя расслабляться, и в случае увеличения больных коронавирусом нужно быть готовым к этому».
Эргнетская встреча проходит впервые за несколько месяцев
В селе Эргнети проходит первая с конца сентября прошлого года встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПИР).
Представители грузинских властей заявили до начала переговоров, что потребуют от властей самопровозглашенной республики Южная Осетия «безоговорочного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии». В цхинвальской тюрьме сейчас находятся Заза Гахеладзе, Геннадий Бестаев, Рамаз Бегелури и Лаша Хетерели. Грузинская сторона также планирует поднять на встрече темы т.н. «бордеризации» и гуманитарного кризиса, возникшего в Ахалгорском районе после закрытия пропускного пункта «Раздахан».
Ранее представитель югоосетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев заявил, что на встрече будут подниматься вопросы «безопасности на границе, незаконного поста в районе Цнелис и других ситуаций, которые периодически появляются в районе госграницы».
- 97-я встреча в рамках МПИР в Эргнети состоялась 24 сентября. После переговоров югоосетинские власти освободили из заключения гражданина Грузии Хвичу Мгебришвили.
COVID-19 в Грузии: 390 новых случаев, уровень выявляемости за сутки – 1,77%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3563 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 390 новых случая коронавируса. Было проведено 22 022 теста: PCR-тестов – 8672, экспресс‐тестов на антиген – 13 350.
Выздоровели еще 172 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 272 262, выздоровевших – 266 253.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,77%, за последние 14 дней – 1,62%, за последнюю неделю – 1,31%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти надеются получить первую партию вакцины в марте.
При крушении вертолёта в Турции погибли не менее 11 военных
11 турецких военных погибли, трое получили ранения при крушении вертолёта в провинции Битлис на востоке Турции. Среди погибших – генерал Осман Эрбаш. Он командовал восьмым корпусом сухопутных войск.
По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать плохая погода или техническая неисправность вертолёта.
Свои соболезнования Турции в связи с гибелью военных выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Глава Пентагона подтвердил приверженность США укреплению военных возможностей Грузии
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах, а также заявил о приверженности Соединенных Штатов укреплению оборонных возможностей Грузии перед лицом «агрессии со стороны России». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пентагона.
«Оба лидера согласились с тем, что необходимо поддерживать тесное двустороннее сотрудничество в области безопасности между США и Грузией, а в будущем сотрудничество будет основываться на достижениях, достигнутых за последние годы», – говорится в пресс-релизе.
В социальной сети Twitter Ллойд Остин назвал разговор с главой грузинского оборонного ведомства продуктивным.
«Министерство обороны высоко ценит наше стратегическое партнерство и стремится продвигать наши общие цели в области безопасности», – написал Остин.
В Минобороны Грузии сообщили, что глава ведомства поблагодарил своего коллегу за поддержку и подчеркнул приверженность грузинской стороны как двустороннему стратегическому сотрудничеству с США, так и избранному евроатлантическому курсу. Об этом пишет «Новости-Грузия».
«Особое внимание было уделено совместному участию грузинских и американских войск в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Отмечалось, что «мы не только работаем вместе во имя лучшего будущего, но и вместе боремся за мировую безопасность».
Стороны также обсудили совместные программы США и Грузии, в том числе Программу готовности Грузии к обороне (GDRP). Основное внимание уделялось планам долгосрочного сотрудничества в области безопасности, которые четко определяют долгосрочные приоритеты развития Сил обороны Грузии в соответствии со стандартами НАТО.
В конце телефонного разговора министр обороны Грузии поблагодарил министра обороны США и выразил надежду на официальную встречу в ближайшее время», – сказано в сообщении грузинского ведомства.
Джуаншер Бурчуладзе сменил на посту министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, ставшего премьер-министром. Ранее Бурчуладзе был заместителем главы ведомства.
Зеленский вывел Саакашвили из Совета по проблемам градостроительства
Президент Украины Владимир Зеленский вывел главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.
Как пишет «Украинская правда», соответствующий указ был подписан 4 марта и уже опубликован на сайте президента.
Вместо Саакашвили в состав совета по согласию сторон ввели эксперта Исполнительного комитета реформ Георгия Цхакая. Причины такого решения не объясняются.
Зеленский назначил экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ 7 мая 2020 года.
При этом Саакашвили все еще активно участвует в грузинской политической жизни, что становится причиной дипломатических скандалов между Тбилиси и Киевом.
В Абхазии задержали группу вооруженных лиц. Они могут быть из «ДНР»
Сотрудники министерства внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия задержали группу вооруженных лиц, не являющихся гражданами и жителями республики. Об этом представитель ведомства сообщил российскому агентству ТАСС.
«Задержана и доставлена в МВД группа лиц с оружием, которая намеревалась совершить противоправные действия на территории Абхазии. Устанавливаются их личности, изъятое оружие описывается», – сказал сотрудник МВД. Других подробностей он не привел.
Источник в силовых структурах уточнил, что бывшего советника президента Ахры Авидзба, о задержании которого сообщил ряд СМИ и Telegram-каналов, среди данных граждан нет.
При этом местные Telegram-каналы указывают о «незаконно вооруженных гражданах ДНР», которые, по одной из версий, сопровождали Авидзба.
На сайтах официальных структур информация о задержании экс-советника президента или иностранных граждан пока не опубликована.
- Накануне российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что экс-помощник абхазского президента, герой «ДНР» Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
- При этом вечером 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
Италия заблокировала поставку вакцины в Австралию
Италия заблокировала отправку 250 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca в Австралию. Препарат производился на заводе под Римом, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным решение поддержала Еврокомиссия.
Вакцину, предназначавшуюся для отправки в Австралию, используют в ЕС, где наблюдается острый недостаток препаратов против COVID-19.
Согласно правилам, страна, производящая вакцину, должна выдавать разрешение на вывоз вакцины за пределы ЕС и имеет право отказа, если производитель нарушил сроки поставки Евросоюзу.
Несколько дней назад премьер-министр Италии Марио Драги сказал другим лидерам ЕС, что Брюсселю необходимо ускорить вакцинацию и принять меры против фармацевтических компаний, которые не обеспечивают поставки.
- В январе AstraZeneca сократила поставки в ЕС в первом квартале до 40 миллионов доз с 90 миллионов, предусмотренных в контракте, а позже сообщила Брюсселю, что сократит поставки еще на 50 процентов во втором квартале.
- Позже компания заявила, что доставит недостающие дозы на второй квартал из-за пределов Европы.
- В ЕС одобрены три вакцины от коронавируса — Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Российский препарат "Спутник V" ожидает одобрение европейского регулятора. Венгрия и Словакия на фоне обострения пандемии COVID-19 разрешили использование "Спутника", не дожидаясь одобрения ЕС. Переговоры с Россией о закупке вакцин ведут власти Чехии. Критики такого решения считают, что Москва будет использовать поставки для давления на Евросоюз.
- В Австралии одобрены препараты от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Первые 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca уже доставлены.
В январе число изнасилований в России стало рекордным за 13 лет
В январе 2021 года количество изнасилований и покушений на изнасилование, совершённых в России, стало рекордным по месячному показателю за последние 13 лет, сообщают "Открытые медиа". Издание подчёркивает, что речь идёт об официально зарегистрированных правоохранительными органами преступлениях.
В январе случаев сексуального насилия оказалось 376. Больше, 411, в последний раз было зафиксировано в 2008-м году. При этом в январе нынешнего года число сексуальных преступлений выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и почти в два раза - по сравнению с январём 2019 года.
Отдельно отмечается, что с 2002 года, когда МВД начало публиковать ежемесячную статистику преступлений на сексуальной почве, их число впервые растёт два года подряд.
С началом пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции почти во всех регионах России правозащитники и общественные деятели отмечали резкий скачок количества сексуальных преступлений и случаев домашнего насилия. Российские власти отреагировали на это тем, что признали иностранными агентами несколько некоммерческих организаций, помогающих жертвам таких преступлений, серьёзно затруднив их деятельность.
В Абхазии сообщают о задержании Ахры Авидзба
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам, герой «ДНР» Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности, – сообщают местные Telegram-каналы.
АМРА-life пишет, что Авидзба находится в СГБ вместе со своей охраной, а в его доме проводится обыск. У здания СГБ находятся родственники, друзья, соратники Авидзба, а также один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба.
«Силовики говорят о возможном освобождении его только к утру, после получения ответов на все вопросы. А пока личный состав МВД поднят по тревоге», – говорится в сообщении.
«D News Абхазия» также пишет, что Авидзба задержан вместе с охраной и доставлен в СГБ.
«В доме сейчас ведётся обыск. Родственникам ничего не объясняют», – говорится в публикации.
Ранее информация о задержании Авидзба была опубликована российским журналистом Семёном Пеговым.
«По моей информации, в доме донбасского командира Ахры Авидзба в Сухуме устроили «маски-шоу», якобы для того, что доставить на беседу в СГБ республики. Только что беседовал с его женой Юлей. Слышал, как у нее вырвали телефон прямо во время нашего разговора. Никаких ордеров или документов силовики семье Авидзба не представили. Очень волнуюсь за Юлю (Ахра, уверен, справится с любой ситуацией). Надеюсь, что все происходящее недоразумение и в ближайшее время всё разрешится», – говорится в сообщении.
4 марта вечером Ахра Авидзба сообщил в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
«Сегодня подал документы в Министерство юстиции на регистрацию!!!», – написал Авидзба.
2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям.
- 7 августа прошлого года он отказался подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии. 2 октября Авидзба был задержан Сочинским судом на десять суток. После освобождения он находился в Сочи, откуда проводил в Карабах добровольцев из Абхазии.
- 6 ноября Авидзба вернулся на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, а 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- В конце января текущего года Служба безопасности Украины объявила Ахру Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
Коронавирус в Абхазии: 23 новых случая инфицирования, 1 - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 175 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, 20 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 3 марта скончалась пациентка 1968 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». У нее также была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 5, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12931 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12390 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Контрразведка Литвы: Россия засылала в Вильнюс двойника Пригожина
Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что из России в страну в прошлом году приезжал двойник включённого в санкционные списки Евросоюза бизнесмена Евгения Пригожина. По словам главы Департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса, это была спецоперация российской стороны, которая хотела проверить, как будет действовать литовская контрразведка, и одновременно организовать против Литвы информационную атаку.
Историю с двойником бизнесмена, известного как "повар Путина", приводит в своем отчёте Департамент госбезопасности Литвы, – сообщает The Insider. Утверждается, что в начале 2020 года в страну прибыло лицо, имеющее паспорт на имя гражданина России Евгения Пригожина. В паспорте россиянина была указана дата рождения, совпадающая с датой рождения "повара Путина", внешне прибывший гражданин тоже был похож на Пригожина. Однако при проверке на границе было установлено, что в Литву прибыл не сам Пригожин. "Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке", – сказал глава Департамента госбезопасности Литвы. В результате россиянина пустили в страну.
Двойник Пригожина, как сообщается, из аэропорта отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций Литвы, где сфотографировался, после чего вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию. Затем он приезжал в Литву ещё раз и тоже несколько раз сфотографировался на фоне достопримечательностей и здания парламента. После этого в российских СМИ появились материалы о том, что близкий к Путину бизнесмен приезжал в Литву и обсуждал с высокопоставленным представителем министерства транспорта некие проекты, а также посещал парламент страны. "На самом же деле двойник Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях", – говорится в отчёте. Литовские спецслужбы считают, что главной целью этой провокации была попытка выставить Вильнюс перед союзниками по ЕС и НАТО как ненадёжного партнёра, ведущего двойную игру.
Что за человек прилетал в Вильнюс под именем Пригожина, в отчёте не говорится.
- Ранее СМИ, близкие к Пригожину, и он сам утверждали, в частности, что бизнесмен встречался в Петербурге с одной из соратниц Алексея Навального Любовью Соболь. Та категорически отвергла, что такая встреча была.
- "Фонтанка" в 2017 году сообщала, что гендиректором одной из компаний Пригожина – "Конкорд менеджмент и консалтинг" – был назначен полный тёзка предполагаемого командира так называемой ЧВК Вагнера, Дмитрий Уткин. Издание предположило, что речь идёт о "троллинге" со стороны Пригожина, имя которого – на основании многочисленных расследований – связывают с деятельностью ЧВК, но который сам эту связь отрицает.
Саакашвили: оппозиция не должна соглашаться на плебисцит по досрочным выборам
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что оппозиция не должна соглашаться на плебисцит по досрочным выборам. Он говорит, что проведение плебисцита выгодно миллиардеру Бидзине Иванишвили.
«Иванишвили планирует провести косметические изменения в (центральной) избирательной комиссии. Он снимем Тамар Жвания (глава ЦИК – ред.), назначит кого-то другого. Потом навяжет нам плебисцит и осуществит различные манипуляции. Мы должны действовать резко, не надо оставлять ему время и возможность для маневра», – говорит Саакашвили.
Политик уверен, что власти в ближайшие дни или недели освободят лидера «Единого национального движения» Нику Мелия, так как Бидзина Иванишвили, по словам Саакашвили, боится санкций Запада.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента. В настоящее время в парламенте работают лишь шесть представителей оппозиции. 54 депутата работу высшего законодательного органа бойкотируют и требуют проведения новых выборов.
- Отдельные представители оппозиции заявили, что готовы обсуждать вопрос о проведении плебисцита по досрочным выборам. Но в правящей партии «Грузинская мечта» говорят, что вопрос досрочных выборов для них – «красная линия». Власти готовы провести повторные выборы лишь в том случае, если будет подтверждено, что погрешность в ходе подсчета голосов и установления официальных результатов выборов составила больше 1%.
- К урегулированию политического кризиса в Грузии подключился президент Европейского совета Шарль Мишель. 1 марта по его инициативе состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и лидеров оппозиции.
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