В Туркменистане дети заговорили по-турецки: в детсадах им показывали турецкие мультфильмы

В Туркменистане в детских садах запретили показывать турецкие мультфильмы и передачи из-за того, что дети начали говорить на турецком языке. Участковым поручено проверять исполнение этого решения, передают "Хроники Туркменистана".

Запрет ввели после проверки в детских садах в Фарапском, Саятском и Дяневском районах Лебапской области. Выяснилось, что там детям включали турецкие каналы с детскими передачами и мультфильмами. Так как туркменский и турецкие языки похожи, дети начали использовать турецкие слова в детсадах и дома, указывает издание.

Участковым поручено два-три раза в неделю проводить проверку в детсадах. В случае выявления нарушения заведующим и воспитателям грозит увольнение. Руководству детских садов поручено поговорить с родителями, чтобы они и дома минимизировали время просмотра турецких каналов.

В Узбекистане в феврале после совещания у президента Шавката Мирзиёева снова решили снять с показа иностранные сериалы и заменить их на узбекские. В частности, против показа турецких сериалов выступили некоторые религиозные деятели. К примеру, имам ташкентской мечети "Мирза Юсуф" Рахматуллох Сайфутдинов в 2018 году говорил, что женщины представляют "в своем воображении красивых парней из турецких сериалов", "замужние женщины ходят с фотографиями турецких актеров", что "приводит к рождению "голубых" детей.