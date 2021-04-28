Главная загадка Великой Абхазской стены осталась неразгаданной

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция, которая подвела итоги проекта «Тайны Великой Абхазской стены». Летом 2019 года при материальной поддержке фонда «Амшра» начался цикл археологических экспедиций по изучению этого исторического памятника, осуществленных молодыми археологами Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа.

В последнее десятилетие «Эхо Кавказа» не раз обращалось к загадке Великой Абхазской стены, в частности и когда начинался названный проект. В мире всего три подобных стены. Китайская, протяженность которой превышает 21 тысячу километров, Горганская, на территории Ирана, длиной около 200 километров. Третья – Великая Абхазская стена: ее длина 160 километров.

Ученые давно уже выяснили, кто и когда построил великие стены в Китае и Иране. А вот кто и когда построил третью великую стену – Абхазскую – до сих пор науке доподлинно неизвестно. От стены, которая полукругом, в основном, по горным ущельям, тянулась от устья реки Келасур до устья реки Ингур, к нашим дням остались лишь фрагменты, и в основном по левому, то есть восточному берегу реки Келасур, отделяющей Сухум от Гулрыпшского района. Поэтому ее еще порой называют Келасурской. Пожалуй, любой, кто въезжал по Кодорскому шоссе в Сухум, видел слева от трассы величественный, высотой около четырех метров, и примыкающий прямо к берегу моря фрагмент стены, сложенной из булыжника.

Руководитель исследовательского проекта «Тайны Великой Абхазской стены», младший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Шандор Кайтан сказал на пресс-конференции:

«Проект завершился, однако исследование Великой Абхазской стены продолжается, потому что этот памятник по своим масштабам огромен, в нем исследовано несколько культурных слоев от X до XVII веков. На первом этапе наша экспедиция прошла всю линию стены от начала до конца, а на втором этапе были проведены археологические раскопки на трех объектах оборонительных сооружений. Этот проект можно назвать одним из самых масштабных исследований данного памятника, так как проведено комплексное исследование с фиксацией всех объектов стены и археологическими раскопками. Найденный материал очень разнообразен: это и керамика, и металл и костный материал».

Научный руководитель проекта «Тайны Великой Абхазской стены», доктор исторических наук, академик АНА, профессор АГУ Олег Бгажба уточнил, что рукотворная часть стены тянется фрагментами на сто километров, остальные шестьдесят – это естественные, природные преграды. Он отметил, что Великая Абхазская стена своей величиной и загадочностью сотни лет привлекала внимание многих исследователей и путешественников. Самый большой вклад в изучение этого памятника, на его взгляд, внес Юрий Воронов. Он впервые измерил стену, составил карту стены и планы всех башен, пронумеровав их. Все его измерения подтвердились через 30 лет во время совместных абхазо-российских экспедиций. Стена фронтом смотрит на северо-запад в сторону гор. По сей день существует множество теорий датирования стены – от VI до XVII веков. Также существуют разные мнения о том, кто построил стену. Называли византийцев, персов, апсилов, мегрельского владетеля Левана Дадиани в семнадцатом веке. Он продолжил:

«И всегда надо помнить, несмотря на то что разные датировки существуют, что стена эта является продуктом труда наших предков, древних абхазов, с использованием наших стройматериалов. Мое такое мнение, если вы хотите знать, что вначале, лет пятьдесят назад, я думал, что она была построена в шестом, именно в шестом веке. Но я давно пересмотрел этот вопрос, после того, как мы с Юрием Николаевичем раскопали башни стены. Существует мнение, и я его поддерживаю, что эта стена охраняла так называемую Абхазскую дорогу в одиннадцатом веке, которая соединяла Кутаиси и Анакопию. Так мне кажется. А укреплялась она затем в зависимости от нужды, от необходимости. Может быть, один участок раньше укреплялся, другой – гораздо позже».

По мнению научного руководителя археологических раскопок на Джгярдском участке Великой Абхазской стены, старшего научного сотрудника отдела археологии АбИГИ Гарика Сангулия, стена датируется VI веком, причем он ссылался на находки тонкого, миллиметрового стекла, которое после того времени не производилось. Чтобы поставить точку в определении датировки памятника, считает он, нужно тщательно исследовать восточную часть стены, которая тянется от Ткуарчала на юго-восток. Крепостные сооружения стены, по мнению Сангулия, охраняли Великий шелковый путь.

По словам участника проекта, младшего сотрудника отдела археологии АбИГИ Дмитрия Авидзба, большая часть археологических находок будет передана Абхазскому государственному музею, и они станут частью экспозиции, посвященной Великой Абхазской стене. Кстати, после пресс-конференции журналисты имели возможность вблизи посмотреть на принесенные на нее найденные в ходе осуществления проекта артефакты: фрагменты поливной (то есть соединенной лаком) керамики, жернов, пулелейки, с помощью которых выплавлялись свинцовые пули, наконечники стрел, железное шило…

Один из журналистов задал вопрос Олегу Бгажба: «Если стена была воздвигнута для охраны Абхазской дороги от Кутаиси до Анакопии, то почему тогда она заканчивалась на западе у устья реки Кяласур?». Олег Хухутович пояснил, что далее к западу дорогу могли охранять другие сооружения:

«Ну, возможно, использовался и Замок Баграта вот тут, город охранял. Дальше тоже есть крепости».

Шандор Кайтан продолжил разговор об этом:

«Та часть стены, у устья Кяласура, не похожа на другие ее объекты, понимаете… Кстати, у нас есть предположение, что там существовал порт. Там находят предметы, относящиеся к раннему средневековью, вплоть до античности».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия