Свобода для вакцинированных

В Грузии открылась регистрация на вакцинацию ( booking. moh.gov.ge) для всех совершеннолетних граждан. При этом Центр по контролю над заболеваниями предлагает ввести своего рода систему поощрения тех, кто пройдет полный курс вакцинации.

Какие именно привилегии смогут получить вакцинированные граждане пока доподлинно не известно. Однако, по словам главы Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, возможно, им будет разрешено выходить на улицу во время комендантского часа и их обеспечат документами для выезда за границу. Больше конкретики предположительно надо ожидать на следующей неделе:

«Центр по контролю над заболеваниями на следующей неделе планирует выступить с соответствующей инициативой на координационном совете, чтобы этим людям (прошедшим полный курс вакцинации) были обеспечены, скажем так, определенные льготы в период действия ограничений. Мы разрабатываем несколько таких пунктов, но пока не можем озвучивать. (Мы хотим), чтобы у людей была большая заинтересованность быстрее пройти полный курс вакцинации».

Накануне в 8 часов вечера открылась регистрация на вакцинацию для всех граждан старше 18 лет. Привиться они смогут препаратом китайского производства – Sinopharm. За ночь регистрацию прошли около 7 тысяч человек. Из них более 4 тысяч – в Тбилиси. 100 тысяч доз Sinopharm были завезены в Грузию в начале апреля.

«В случае с ней также инъекции вводятся дважды. Т.е. этих 100 тысяч доз хватит на 50 тысяч человек. (Прививки) могут быть сделаны с интервалом в 3-4 недели. Вчера в 8 часов вечера было объявлено открытие бронирований. Сегодня утром примерно 7 тысяч человек уже записались на интервал до 15 мая. Сейчас открывается запись на период после 15-го – для большей доступности будут открыты дополнительные кабинеты. Посмотрим, какая будет активность. Прошлой ночью она была достаточно высокой», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

Поначалу в Минздраве заявляли, что начнут использование этой вакцины только после того, как Всемирная организация здравоохранения даст на это зеленый свет. Впрочем, позже решили, что с мая, после пасхальных праздников, уже начнут прививать ею граждан, вне зависимости от того, даст ли ей ВОЗ неотложную авторизацию к этому моменту или нет.

Предполагается, что решение ВОЗ будет обнародовано завтра, 29 апреля.

Аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов изначально придерживался мнения, что использовать вакцину следует лишь после того, как организация ее одобрит. Скорее всего, так оно и будет, говорит врач. Впрочем, даже, если по каким-то причинам принятие окончательного решения завтра будет отложено, вакцинацию препаратом Sinopharm все равно нужно начать, считает Бидзина Кулумбегов:

«Эту вакцину сделали уже более 80 миллионов человек в 45 странах, в том числе в странах Евросоюза. Сейчас – третья волна, у людей нет доступа к другим вакцинам, соответственно, я счел оправданным поддержать решение (об использовании Sinopharm в Грузии)».

Что касается возможных побочных эффектов, опираясь на те данные, которые были обнародованы ранее, особо неприятных «сюрпризов» от Sinopharm ожидать не приходится, говорит Бидзина Кулумбегов.

«Это побочные эффекты, характерные для инактивированных вакцин, таких как вакцина от бешенства, полиомиелита, гриппа: боль, температура, традиционно аллергические реакции в случае с ними проявляются в пять раз реже, чем с векторными и РНК-вакцинами. Ни одна из инактивированных вакцин практически не вызывает проблем с тромбоэмболией. Редкими побочными эффектами могут быть проблемы неврологического характера».

В то же время врач склонен полагать, что наделять привилегиями людей, прошедших вакцинацию, пока рано, учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в стране.

За последние сутки было проведено около 30 тысяч тестов, из них положительным оказался 1551. За последние сутки скончались 17 человек, выздоровели 878, привились 1706. Общее число вакцинированных – 41801, из которых 4397 получили уже обе дозы вакцины.