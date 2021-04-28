«Некий Бибилов» и контрабанда сигарет

В югоосетинском парламенте сегодня заслушали сенсационный доклад двух депутатов по итогам их поездки в Москву. В нем высокопоставленные лица республики фактически обвиняются в прикрытии контрабанды и нелегальных схем оформления автотранспорта. Депутаты решили создать парламентскую комиссию по изучению приведенных фактов.

Доклад в законодательном органе представил депутат Гарри Мулдаров, который вместе с представителем «Народной партии» Дзамболатом Медоевым, с 21 по 23 апреля побывал с рабочей поездкой в Москве. Это был даже не доклад, а отчет о поездке, во время которой парламентарии встречались с представителями Федеральной таможенной службы России. Депутатов, по их словам, интересовали вопросы оформления временного ввоза транспортных средств на таможенном посту Нижний Зарамаг, на котором в последнее время жители Южной Осетии сталкиваются с трудностями.

Представители Федеральной таможенной службы РФ ответили в цифрах и фактах:

«Российская сторона, в свою очередь, сообщила нам, что все принимаемые таможенными органами меры имеют вынужденный характер и направлены на борьбу с недобросовестными лицами, которые построили незаконный бизнес на процедуре временного ввоза – были приведены конкретные факты и статистика с 2016 года по ввезенным из Южной Осетии и пропавшим на территории России автомашинам, их около 2500 единиц. Нам пояснили, что на сегодняшний день общая сумма долга по выставленным требованиям об уплате таможенных платежей из-за нарушений процедуры временного ввоза составляет порядка 550 (пятисот пятидесяти) миллионов рублей, потенциально эта сумма может вырасти до 3-х миллиардов рублей».

В Москве депутатам представили и доказательства участия в незаконных схемах югоосетинских госорганов:

«Нам на конкретных примерах показали признаки участия в этих незаконных схемах государственных регистрирующих органов, когда во внерабочие промежутки времени или до фактического прибытия на территорию Южной Осетии транспортные средства проходили таможенное оформление и регистрацию в органах внутренних дел, и через считанные минуты эти транспортные средства обратно ввозились на территорию Российской Федерации».

По словам депутатов, с ними встречались и представители «других компетентных структур» в Москве, которых не просто интересовал «гигантский поток табачной продукции в нашу республику», они поделились сведениями, достоверность которых не вызывала сомнений:

«Мы знали, что сигареты к нам поступают фурами и даже посредством морских перевозок из Эмиратов – в одном только 2019-м году в нашу Республику было завезено 98 морских контейнеров с сигаретами. Но в Южную Осетию сигареты направлялись и транспортными самолётами из Армении. В 2018-2019 годах ежемесячно в аэропорту Адлера приземлялся борт с сигаретами в адрес подставных юридических и физических лиц в Южной Осетии – ООО «Ир Глобал», гендиректор Келехсаев С.А., ООО «Созидатель», гендиректор Багаев М.М., ООО «ОСЛМ», гендиректор Маргиева Л.М. Всего из Армении в Адлер для дальнейшей отправки в Южную Осетию прибыло порядка 300 (трехсот) тонн сигарет по этой схеме, сколько из них фактически завезено в Южную Осетию, а сколько осталось в России или вернулось туда обратно – должны знать в Таможенном комитете Республики Южная Осетия».

Прозвучала в отчете и фамилия «некоего Бибилова»:

«Нам также стало точно известно, что о контрактах на поставку сигарет в Южную Осетию перед директорами армянских фабрик ходатайствовал некто Бибилов. Особо хотим отметить, что все эти озвученные факты были подкреплены соответствующими материалами, с которыми мы были ознакомлены в законных пределах. Нам было прямо сказано, что российская сторона не может не реагировать и не предпринимать действия по ужесточению контроля на границе, когда статус Южной Осетии используется для реализации вышеназванных нелегальных схем как с автомашинами, так и с сигаретами, и это никак не пресекается со стороны Республики, а даже наоборот – в этом участвуют наши государственные контролирующие органы и отдельные высшие должностные лица».

В докладе депутаты приходят к выводу: «…В наших силах избежать всех этих губительных для Республики, ее населения и наших двусторонних отношений с Россией последствий и сделать так, чтобы наши граждане, их права и законные интересы были всецело защищены как внутри, так и за пределами Республики. Мы должны конкретными действиями поставить заслон всем этим схемам и призвать к ответу всех организаторов трансграничных преступных схем».

Сегодня же после выступления Гарри Мулдарова депутаты предложили создать специальную комиссию, которая займется расследованием представленных фактов. Продолжает депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Моим чувством было возмущение, потому что все эти действия отрицательно влияют на имидж республики. Они влияют на пересечение границы нашими гражданами на своих автомобилях. Фактически бизнес нескольких человек влияет на жизнь целого народа. На заседании присутствовал и председатель таможенного комитета Цховребов Мурат Заурович. Депутаты начали задавать вопросы, связанные вот с этим докладом, но он не смог ответить на них, потому что сказал, что не был к ним готов. Я инициировал провести парламентское расследование по этому поводу, и председатель парламента поручил комитету создать группу депутатскую, комиссию по парламентскому расследованию. В результате мы посмотрим, какие после этого конкретные меры будем предпринимать».

В случае подтверждения приведенных фактов, говорит Санакоев, депутаты обратятся в компетентные органы:

«Если, допустим, выяснится, что компетентные органы сами замешаны в этих схемах?

– А другого механизма у нас нет. Но мы все механизмы, которые действуют в нашей республике, безусловно задействуем. Парламентские механизмы, механизмы исполнительной власти».

На момент написания материала никаких комментариев со стороны представителей властей об изложенных в депутатском докладе фактах не последовало.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия