«Руставский азот» уходит на блокадное положение

Второй день не прекращаются акции протеста на «Руставском азоте». Руководство предприятия на требования работников повысить им заработную плату сегодня ответило отказом. Протестующие пригрозили заблокировать работу завода.

«Акционерное общество «Руставский азот» – крупнейшее химическое предприятие по производству минеральных удобрений и промышленной химии в Закавказье», – сообщает официальный сайт предприятия, – на заводе, в соответствии с функционирующем более полувека, трудоустроены более 2000 человек. Впрочем, большинство этих трудоустроенных все последние годы безуспешно требуют повышения заработной платы. Попытки добиться от руководства понимания не увенчались успехом, из-за чего вот уже второй день большинство служащих предприятия проводят акцию возле здания «Руставского азота», говорит заместитель председателя Объединенных профсоюзов Лаврентий Алания:

«Все началось еще в 2017 году, тогда планировали уволить 700 человек, отстранили 350 из них без объяснения причин, распустили профсоюз. Позже люди начали требовать повышения зарплаты, но не дождались ни повышения, ни индексации оклада с учетом инфляции. Все это время служащие говорят о своих проблемах работодателю, но он не учел их требований. Потому люди и прибегли к масштабной акции. Практически все трудоустроенные сейчас на улице. Сегодня работодатель отправил им письменное заявление, в котором говорится, что нет никаких возможностей повысить им зарплату».

Впрочем, как утверждает еще один участник акции, определенные подвижки есть:

«Вчера к нам вышел губернатор и говорил о том, что идет разговор о повышении зарплат на 10-15%. Сегодня несколько наших ребят встретились с руководством… ни о каком повышении зарплат вовсе не было разговора, сказали прямо: у нас нет возможности».

Еще вчера бастующих было около 200 человек, сегодня, как утверждают сами участники акции, к протесту присоединились большинство служащих. Продолжают работать лишь на производстве медицинского кислорода. Стоит отметить, что руководство предприятия не против диалога со своими подчиненными, правда предпочитают делать это за закрытыми дверями, вести какие-либо переговоры в присутствии журналистов отказываются, сказал один из участников акции в интервью местным СМИ заявил:

«Мы уже не верим в их слова, они ведь много раз нас обманывали. Еще в 2019-м году должны были повысить зарплаты. Сама министр экономики Натия Турнава приезжала и говорила, что всем сотрудникам повысят оклад на 20%. Но вот… все, кто здесь собрался получают ту же зарплату, никому ее не повысили ни на один тетри. Потому мы требуем, чтобы переговоры с руководством освещало телевидение, чтобы нас еще раз не обманули».

Как утверждают сами служащие «Руставского азота», сейчас средняя зарплата на предприятии составляет 450-500 лари:

«Этих денег нахватает на месяц. Просим повысить зарплату, поскольку у нас есть молодой персонал, ребята получают около 500 лари, у них несколько детей. Что им делать? Этих денег не хватает даже на «памперсы», продукты для детей стоят минимум 30 лари. Молодые люди не могут содержать свои семьи на эту сумму. Вот такие проблемы», – сказал еще один участник акции в интервью телекомпании «Мтавари».

И если 2 года назад служащие «Руставского азота» были не против повышения зарплат на 20%, сегодня они требуют 50-процентной прибавки. Говорит одна из работниц предприятия:

«На фоне подорожания всех продуктов зарплаты, которую мы получаем, не хватает и на 10 дней. Остальное время живем в долг, берем займы в банках или одалживаем деньги у знакомых. Мы работаем без отдыха день и ночь, так пусть нам выплачивают такую зарплату, чтобы мы могли прожить на нее хоть месяц».

Сегодня на месте событий находился и корреспондент грузинской службы Радио свободы Давид Мчедлидзе. Он попытался разобраться в сути конфликта:

«У служащих предприятий, где выпускается конечный продукт зарплаты высокие. Маленький оклад у работающих в лабораториях, например. Им зарплату не прибавляют, руководство говорит, что таких денег у них нет. А у менеджмента зарплата в 8-10 тысяч лари, вот рабочие и говорят о несправедливом распределении зарплат».

Связаться с руководством «Руставского азота» «Эху Кавказа» сегодня не удалось, в службе по связям с общественностью на звонки не отвечают, но компания опубликовала объявление на сайте:

«Целью встречи было ознакомление с требованиями бастующих и поиск выхода из ситуации с помощью конструктивного диалога. Однако провести конструктивную встречу не удалось. Со стороны части, бастующих неоднократно прозвучали угрозы помешать рабочему процессу предприятия, что представляет собой действие наказуемое УК Грузии – саботаж. В случае попыток осуществить такие действия со стороны любых лиц компания защитит права с учетом действующего законодательства. В случае готовности бастующих служащих компания готова продолжить работу в режиме конструктивного диалога с ними с целью поиска выхода из ситуации».

Между тем, известны планы бастующих работников – они планируют блокировать проход на предприятие и не пропускать на завод ни служащих, ни технику. «Мы разобьем здесь палатки и будем дежурить днем и ночью, до тех пор, пока руководство не пойдет на наши условия», – сказал один из участников акции. Сегодня же бастующие призвали присоединиться к их акции руставских активистов и правозащитников.