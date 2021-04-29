Китай запустил в космос основной модуль новой орбитальной станции

Китайское национальное космическое управление вывело на орбиту основной модуль новой орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Об этом сообщается на сайте организации. Строительство станции планируется закончить за два года, ожидается, что она проработает 10-15 лет. В этом случае она может пережить на орбите Международную космическую станцию.

Модуль "Тяньхэ" ("Млечный путь") был выведен тяжёлой ракета-носителем "Чанчжэн-5Б" с космодрома с курортного острова Хайнань на юге Китая. В нём расположены жилые помещения для трёх тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения станции. Предполагается, что в течение двух лет к нему будут присоединены два лабораторных модуля. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.

Кроме китайцев полёты на неё планирует организовать Европейское космическое агентство. Станция рассчитана для работы на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 километров. Первый китайский экипаж на неё планируется доставить уже в июне. В случае успеха программы "Тяньгун" станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского "Мира" и Международной космической станции.

В случае успеха китайского проекта станция может оказаться единственной на околоземной орбите после 2025 года. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Несмотря на то, что он может быть продлён до 2030 года, российская сторона всё чаще сообщает о готовности выйти из проекта.

Тогда российские космонавты должны будут, по замыслу чиновников, после МКС летать на станцию РОСС. Создать национальную станцию Россия сначала планировала к 2023 году, однако позднее она не вошла в Федеральную космическую программа. Проект пока существует только на бумаге, свои планы по достройке национального сегмента МКС Роскосмосу выполнить не удалось, в том числе из-за недофинансирования.

Американское космическое агентство в свою очередь рассматривает возможность поддержки частной орбитальной станции после завершения работы МКС. Основным претендентом на её строительство сейчас считается частная компания Axiom Space, созданное выходцами из НАСА. Однако проект находится на ранних стадиях разработки и финансирования.