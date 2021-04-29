Гия Гачечиладзе не исполнил поручительства

Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении трех мужчин, обвиняемых в нападении на Вахо Саная – журналиста телекомпании «Формула». Поручиться за обвиняемых предлагали певец Гия Гачечиладзе и член сакребуло Вато Шакарашвили. Основанное ими общественное движение «Аи иа» собрало 2 тысячи подписей в поддержку обвиняемых.

Судья Георгий Кератишвили, прежде чем принять решение, опросил людей, высказавших готовность поручиться за обвиняемых. Он поинтересовался у Гии Гачечиладзе и Вато Шакарашвили, были ли они знакомы с обвиняемыми. Гачечиладзе и Шакарашвили ответили отрицательно, впрочем, заверили, что «Тбилиси – город маленький» и они побеседовали с теми, кто хорошо знаком с обвиняемыми в нападении на журналиста.

Судья Георгий Кератишвили отметил, что берущие на себя ответственность за поручительство, должны быть в непосредственном и близком контакте с обвиняемыми. А Гия Гачечиладзе и Вато Шакарашвили не убедили его в том, что смогут проконтролировать поведение трех обвиняемых, если они окажутся на свободе. Кроме того:

«Существует стандарт, (касающийся возможности) воздействия на свидетелей, уничтожения улик. Исходя из этого, мера пресечения в виде заключения, использованная в отношении обвиняемых, остается в силе», – сказал судья.

В то же время, по словам прокурора Анны Квижинадзе, Вахо Саная стал получать сообщения, содержащие угрозы, ввиду чего было возбуждено еще одно уголовное дело. Правда детали прокурор не раскрыла.

Гия Гачечиладзе, известный под творческим псевдонимом Уцноби, о готовности поручиться за обвиняемых объявил несколько дней назад. Общественная организация «Аи иа», созданная им и бывшим членом «Грузинской мечты» Вато Шакарашвили менее месяца назад, собрала 2 тысячи подписей в поддержку обвиняемых.

Гачечиладзе после завершения судебного заседания не скрывал негодования. Он назвал происходящее «полит-медиатеррором». По его словам, в стране телевидение диктует законы:

«К сожалению, мы живем в такой стране. Этих молодых людей на Пасху оставили в тюрьме. Саная судит-людит, к сожалению. Мы все находимся в психологическом плену у журналистов. Как заявили, кто-то там написал сообщение Саная, а если кто-то, доведенный до отчаяния написал ему что-то – это оказывается тоже вина этих парней (обвиняемых). Сами судите – кого они отпускают на свободу, а кого оставляют в тюрьме. Пока мы все не объединимся, они будут поступать так со всеми нами».

Сам Вахо Саная в эфире телекомпании «Формула» высказал уверенность в том, что за активностью Гии Гачечиладзе и его сторонников стоят власти. И их цель, среди прочего – борьба с неугодными СМИ, считает журналист.

«Что хочет сказать нам власть всеми своими посланиями? Что СМИ, независимые от нее, просто не должны существовать. Когда власть не может произнести нечто – это произносит профинансированный ею Уцноби. С одной стороны премьер-министр выйдет и формально осудит насилие, а с другой – сделает так, что Уцноби будет говорить, что эти преступники должны выйти», – сказал журналист.

Политолог Гия Хухашвили не склонен движение Гии Гачечиладзе рассматривать так серьезно:

«Да, была определенная помпезность в создании этой организации («Аи иа»), но мы видим, что это не (принесло) ничего особенного. Это продемонстрировал и сегодняшний день. Главное, что судебный процесс, который идет в связи с инцидентом, связанным с Вахо Саная, пока развивается нормально».

Нападение на Вахо Саная было совершено в ночь на 25 февраля в центре города, когда он пытался отбуксировать автомобиль с обледеневшей улицы. Вместе с ним на тот момент находились его родственницы и ребенок. По его словам, сначала незнакомцы хотели ему помочь, но, узнав в нем журналиста, стали вести себя агрессивно – нанесли физические и словесные оскорбления.

Всех троих нападавших полицейские задержали на месте преступления по обвинению в насилии. 26 февраля прокуратура ужесточила обвинения: им вменяются в вину преследование, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия; побои, либо иное насилие; угроза причинением смерти или вреда здоровью. Если суд признает задержанных виновными, им грозит лишение свободы на срок до трех лет.