Несколько сотен оленей погибли на севере Камчатки

Около 300 мёртвых оленей обнаружены в тундре на севере Камчатки неподалёку от села Усть-Хайрюзово в 750 километрах от столицы региона. Животные погибли несколько дней назад, они принадлежали местному оленеводческому предприятию, передаёт агентство "Кам 24".

Видеозаписи с мёртвыми животными выкладывались в социальные сети. Местные власти сначала предполагали, что сообщения не соответствуют действительности. Однако позднее признали инцидент, заявив, что работники предприятия сами обнаружили падёж. У животных взяты пробы, они отправлены на ветеринарную станцию.

По предварительной версии, причиной массовой гибели животных могла стать гололедица, которая не дала им добраться до корма. Предполагается, что эта часть стада откололась от основного, содержащего примерно 2000 животных, передаёт местная редакция "Аргументов и фактов".

Общее поголовье оленей в регионе составляло около 43 тысяч, 300 животных — это уровень годового забоя крупного хозяйства. В оленеводстве Камчатки заняты преимущественно представители коренного населения региона — ительмены, коряки, камчадалы и эвенки, экономически зависящие от этой сферы.