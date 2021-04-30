Новости
В Абхазию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
Первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в самопровозглашенную республику Абхазия из Российской Федерации. Об этом сообщило агентство «Апсныпресс».
Ранее абхазский президент Аслан Бжания заявил: «будет справедливо, чтобы первыми вакцину получили врачи», а потом уже другие категории по рекомендации координационного штаба по защите населения от коронавируса.
«Скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли. Я доверяю нашим специалистам, как они подскажут, так мы и сделаем», – сказал он.
Отметим, что российская вакцина пока не поступала в самопровозглашенную республику Южная Осетия. В Цхинвали сообщили, что уже нашли поставщика, а сейчас решаются технические вопросы.
Другие новости дня
Сенат США утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря
Сенат утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, сообщил Госдепартамент.
«Очень рад, что Виктория Нуланд утверждена на посту заместителя госсекретаря по политическим вопросам», – написал в Twitter госсекретарь Энтони Блинкен.
«Ее глубокий опыт в разнообразных сферах будет очень важен для меня и Госдепартамента, в то время как мы продвигаем внешнюю политику, которая дает реальные результаты для американского народа», – добавил он.
Нуланд проработала в Госдепартаменте 32 года: она была помощником госсекретаря по европейским и евразийским делам, послом в НАТО и занимала ряд других должностей, пишет «Голос Америки».
Экс-футболист московского «Спартака» Ананидзе перешел в тбилисское «Динамо»
Грузинский футболист Джано Ананидзе перешел в тбилисское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба грузинского клуба.
Контракт заключен на один год с возможностью продления еще на один сезон.
В сентябре прошлого года полузащитник расторг контракт с волгоградским «Ротором», за который не провел ни одного матча. До этого он выступал за кипрский «Анортосис».
«Интерфакс» напоминает, что 28-летний Ананидзе является воспитанником московского «Спартака», всего за клуб он провел 146 матчей, в которых забил 16 мячей. Он является самым молодым автором гола в истории «Спартака» (16 лет). В 2017 году в составе красно-белых Ананидзе стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
Также полузащитник на правах аренды выступал за «Ростов», с которым выиграл Кубок России сезона-2013/14, и самарские «Крылья Советов». За сборную Грузии он провел 45 матчей, в которых забил семь мячей.
Пашинян недоволен темпом вакцинации и призвал министров вакцинироваться
Члены правительства Армении и сотрудники госструктур должны обязательно пройти вакцинацию, заявил накануне в ходе заседания правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян.
Он отметил, что страна уже более года живет в условиях пандемии и власти старались делать это с минимальными отклонениями от обычной жизни, но есть и второй важный компонент – процесс вакцинации.
«Давайте начнем вакцинацию с нас и договоримся, что в течение недели все члены правительства вакцинируются. Мы все должны вакцинироваться. На данный момент в Армении привито всего 2690 человек – это позорно низкий показатель, сейчас в мире число вакцинированных граждан является признаком качества страны во всех аспектах – экономическом, цивилизованном, политическом и это должно быть нашей ежедневной работой», – сказал Пашинян.
Он отметил, что если власти говорят о том, что все граждане старше 18 лет могут вакцинироваться, то необходимо начать с себя, после чего вакцинировать всех сотрудников госведомств, – пишет «Новости-Армения».
Ранее стало известно, что в Армении внесены изменения в порядок вакцинации от коронавируса нового типа COVID-19. В частности, обратиться в медучреждения за прививкой можно 7 дней в неделю (ранее – только в будни) по предварительной записи. Вакцинация доступна всем гражданам старше 18 лет (а не только представителям группы риска), в том числе проживающим в Армении иностранцам.
В страну 28 марта было импортировано 24 тыс. доз AstraZeneca (в рамках инициативы ВОЗ – COVAX FACILITY); 15 апреля – 15 тыс. доз препарата «Спутник V», а 26 апреля - еще 14 тыс. доз этого же препарата (первый компонент, предназначенный для 14 тыс. человек).
Посольство США в Москве перестанет выдавать россиянам деловые и турвизы
Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Исключение составят экстренные случаи с гражданами Соединённых Штатов и экстренные выдачи виз россиянам. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии.
Причиной ограничений стало сокращение на 75 процентов персонала консульской службы по требованию Москвы. 23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан.
"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства", - говорится в сообщении посольства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии "недружественных государств".
Список недружественных стран будет определять правительство, до этого такой термин в законодательстве не встречался. В документе указано, что он создан в ответ на "недружественные действия США и иных иностранных государств". Указ не распространяется на аккредитованных дипломатов.
С конца 2016 года Россия и США регулярно обмениваются требованиями по сокращению сотрудников дипмиссий. С начала 2017 года процесс выдачи виз россиянам был серьёзно ограничен.
Несколько сотен оленей погибли на севере Камчатки
Около 300 мёртвых оленей обнаружены в тундре на севере Камчатки неподалёку от села Усть-Хайрюзово в 750 километрах от столицы региона. Животные погибли несколько дней назад, они принадлежали местному оленеводческому предприятию, передаёт агентство "Кам 24".
Видеозаписи с мёртвыми животными выкладывались в социальные сети. Местные власти сначала предполагали, что сообщения не соответствуют действительности. Однако позднее признали инцидент, заявив, что работники предприятия сами обнаружили падёж. У животных взяты пробы, они отправлены на ветеринарную станцию.
По предварительной версии, причиной массовой гибели животных могла стать гололедица, которая не дала им добраться до корма. Предполагается, что эта часть стада откололась от основного, содержащего примерно 2000 животных, передаёт местная редакция "Аргументов и фактов".
Общее поголовье оленей в регионе составляло около 43 тысяч, 300 животных — это уровень годового забоя крупного хозяйства. В оленеводстве Камчатки заняты преимущественно представители коренного населения региона — ительмены, коряки, камчадалы и эвенки, экономически зависящие от этой сферы.
- Осенью 2020 года у берегов Камчатки произошла массовая гибель морских животных. Среди версий рассматривалось отравление ядовитыми веществами техногенного происхождения, в том числе ракетным топливом. В итоге учёные остановились на гипотезе, что животные отравились из-за чрезвычайно активного цветения водорослей.
Госдепартамент США призвал Москву прекратить давление на Радио Свобода
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти прекратить давление на медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Об этом на брифинге для прессы заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Представитель Госдепартамента сообщил, что Блинкен обсуждал ситуацию вокруг Радио Свобода, телеканала Настоящее Время и лругих проектов РСЕ/РС с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Подробности разговора Прайс не раскрыл. Госдепартамент обратился к иностранным партнёрам США с просьбой присоединиться к его призыву к российским властям.
Прайс также отметил, что в случае продолжения давления российских властей на РСЕ/РС, Соединённые Штаты могут принять ответные меры.
Радио Свобода и другие проекты корпорации РСЕ/РС в 2017 году были включены российскими властями в реестр "СМИ-иностранных агентов". Медиаорганизация неоднократно подчёркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку её редакционная политика полностью независима.
Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал "СМИ-иноагенты" особым образом маркировать их публикации. Радио Свобода, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять это требование, расценив его как нарушение Конституции России, закона о СМИ и попытку вмешательства в редакционную политику. Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении Радио Свобода и его проектов более 500 протоколов о нарушениях правил маркировки журналистских материалов. Общая сумма штрафов может превысить 100 миллионов рублей.
- ООО "РСЕ/РС", представляющее в России медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода, обратилось в Европейский суд по правам человека с ходатайством о приостановке и отмене судебных решений по этим административным протоколам. Президент корпорации Джейми Флай в связи с этим заявил: "Российским властям не удастся заставить РСЕ/РС отказаться от свободы слова и честной журналистики. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать вместо нас решения о том, каким образом обращаться к аудитории в России".
Сильный град уничтожил урожай в нескольких селах Кахетии
Сильный град обрушился вечером 29 апреля на несколько сел Лагодехского муниципалитета (регион Кахетия). Из-за стихии без урожая остались десятки фермеров, – пишет «Новости-Грузия».
Град продолжался до 20 минут. Он сопровождался сильным дождем. Пострадали виноградники, фруктовые сады и посевы в теплицах. Повреждены крыши нескольких домов, затоплены подвалы. Несколько сотен семей остались без электроэнергии.
Наибольший ущерб нанесен селам Баисубани, Чабукиани, Кабала и Апени. Местные жители считают, что, если бы противоградовые системы «Дельта» сработали своевременно, их потери были бы намного меньше. Пострадавшие фермеры просят о помощи местные власти. Они говорят, что их хозяйства не были застрахованы.
«Нанесен значительный ущерб. Стихия полностью уничтожила урожай – виноградники, примерно 80-90% урожая овощей», – сказал местный житель Зураб Шубитидзе в комментарии телеканалу «Рустави 2».
Мэрия Лагодехи уже приступила к оценке урона, нанесенного стихией. Только после учета будет рассмотрен вопрос о выделении помощи.
Владимир Познер: «Никакой обиды на грузин у меня нет»
Российский телеведущий Владимир Познер вновь заявил, что не отказывается от планов посещать Грузию.
«Люблю Грузию. Это была своего рода традиция, мы уже дважды с друзьями отмечали там мой день рождения и решили повторить третий раз. Никакой обиды на грузин у меня нет. Так что обязательно приеду – пусть только все успокоится», – сказал Познер в интервью «АиФ-Петербург».
Ранее журналист назвал себя почетным кахетинцем и сказал, что грузинская оппозиция использовала его приезд, «чтобы устроить своего рода шабаш».
- Прилет журналиста в Тбилиси в конце марта вызвал массовую акцию протеста. Познер планировал по сложившейся традиции отметить день рождения в Грузии, однако этому помешали демонстранты, устроившие протест возле гостиницы, в которой остановился ведущий. Они осудили его за слова о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии, забросали отель яйцами и написали на асфальте возле здания «Вон из Грузии». В результате Познеру пришлось вернуться в Москву.
COVID-19 в Грузии: 1476 новых случаев, 15 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4110 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.
За сутки в стране выявили 1476 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1433). Накануне провели 27 895 тестов: PCR-тестов – 16 805, экспресс‐тестов на антиген – 11 090.
Выздоровел еще 791 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 310 310, выздоровевших – 290 767.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,29%, за последние 14 дней составляет 4,7%, за неделю – 4,85%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
СМИ: двое ранены в Зугдидском муниципалитете при попытке контрабанды сигарет
Двое жителей Зугдидского муниципалитета были ранены полицейскими близ де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия. Об этом сообщают грузинские СМИ.
По имеющейся информации, инцидент произошел поздно ночью, когда группа граждан пыталась переправить безакцизные сигареты на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, – пишет «Новости-Грузия».
Сотрудники департамента полиции Абхазской автономной республики заметили нарушителей в районе села Напати, когда они переправляли контрабандный товар через реку Ингури.
Как пишет местное агентство OdishiNews, граждане не подчинились требованиям сотрудников и попытались скрыться, после чего полиция произвела несколько выстрелов в их направлении.
Согласно телеканалу «Мтавари», ранены были 19-летний Папуна Дзандзава и его отец Бадри Дзандзава. Их семья проживает в поселении беженцев примерно в 700 метрах от разделительной линии с Абхазией.
Пострадавших доставили в реферальную больницу Зугдиди. Телеканал «Рустави 2» утверждает, что позже их перевели в клинику Кутаиси.
«Допустим, они контрабандисты, но обязательно было стрелять? Оба ранены. Их уложили и прицельно выстрелили в спину. Отец и сын были вместе, у них было две коробки сигарет. У нас банковский кредит, нет другого выхода», – заявила Хатуна Окуджава (ранены её муж и сын).
На месте происшествия продолжают работу криминалисты. Официальных комментариев МВД Грузии до сих пор не поступало.
В Москве арестован издатель исламской литературы Асламбек Эжаев
Суд в Москве арестовал на два месяца главу издательства исламской литературы "Умма" Асламбека Эжаева по делу о финансированиии терроризма. Об этом "Кавказскому узлу" рассказал его адвокат.
Эжаева задержали утром 28 апреля после обыска в его квартире. "Следствие полагает, что ему переводили деньги на карту, которые он отдавал неизвестным лицам. На самом деле все эти деньги были платой от оптовых покупателей за книги", — сказал адвокат.
Телеграм-канал "Опер слил" без указания источника информации утверждает, что ФСБ обвиняет Эжаева в том, что он с декабря 2012 года организовал сбор денежных средств через приложение "Сбербанк Онлайн" и, таким образом, перевел свыше 34 миллионов рублей запрещённой в России террористической группировке "Исламское государство".
Ранее суды признавали экстремистскими несколько изданных "Уммой" книг, в том числе в прошлом году — один из томов русскоязычного перевода толкования Корана, сообщает "Медиазона".
В Чехии прошли акции протеста против «изменника» Земана
В Праге и десятках других городов Чехии в четверг прошли акции протеста против высказываний президента страны Милоша Земана, который поставил под сомнение версию о причастности российских агентов к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
На Вацлавской площади в Праге собрались, по оценкам полиции, около 10 тысяч человек, организаторы говорят о 20 тысячах.
Земан в своём выступлении в воскресенье сказал, что есть и другая версия случившегося. Он также предположил, что речь могла идти об "игре спецслужб". При этом Земан признал, что подозрения в адрес России серьёзные, и призвал их проверить.
Выступление президента вызвало гневную реакцию многих политиков и гражданских активистов, от него, по сути, дистанцировался и премьер Андрей Бабиш, сказав, что существует только одна версия взрывов. Земана обвинили в том, что он фактически подыгрывает кремлёвской пропаганде, а также в разглашении секретной информации. Группа сенаторов собирается официально выступить с обвинением Земана в госизмене. Демонстранты выступили в поддержку этого намерения. Часть транспарантов была также направлена против политики России и лично Владимира Путина.
В Чехии по-прежнему действуют карантинные нормы в связи с эпидемией коронавируса, однако массовые уличные акции при соблюдении социальной дистанции и масочного режима не запрещены. Организаторы призывали всех, кто придёт на митинги, соблюдать гигиенические нормы и при возможности перед акцией сдать тест на коронавирус.
Правительство Чехии в середине апреля обвинило сотрудников российской военной разведки (ГРУ) в причастности к взрывам. Материалы расследования секретны, известно лишь, что подозрения падают на тех же предполагаемых офицеров ГРУ, которых в Британии обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль - в Чехии они использовали не только паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, но и паспорта Молдавии и Таджикистана. В связи с обвинением чешские власти решили выслать из страны 18 сотрудников российского посольства. Последовала серия ответных шагов; к концу мая штаты чешского посольства в Москве и российского в Праге должны уравняться. Согласно расследованию группы Bellingcat, спецоперации ГРУ в Чехии и Болгарии были направлены на то, чтобы сорвать поставки боеприпасов на Украину. Официально чешская сторона эту версию не комментирует, хотя Земан в своём выступлении упомянул и о "болгарском следе". Россия все обвинения категорически отрицает.
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В Израиле в давке на религиозном празднике погибли десятки людей
На северо-востоке Израиля в результате давки на религиозном празднике погибли десятки человек и более сотни пострадали. Об этом сообщают информационные агентства и местные СМИ.
Трагедия произошла во время торжеств по случаю праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон в Галилее, куда прибыли десятки тысяч человек. Газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на организаторов, что в четверг вечером на месте праздника присутствовали порядка 100 тысяч человек, несмотря на введенный властями из-за пандемии лимит в 10 тысяч участников.
Изначально сообщалось, что люди погибли из обрушения одной из трибун во время праздника. Однако затем власти указали, что причиной инцидента стала давка. По версии полиции, десятки участников праздника поскользнулись на ступеньках и упали на людей, находящихся под ними.
По разным данным, жертвами трагедии стали от 38 до 44 человек. Экстренная медицинская служба Маген Давид Адом отмечает в твиттере, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии, 18 – в тяжёлом. В эвакуации раненых и тел погибших принимают участие военнослужащие израильской армии.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал случившееся "тяжелой катастрофой". Трагедия стала одной из самых крупных в мирное время современного Израиля. В 2010 году во время лесных пожаров в Израиле также погибли 44 человека.
Праздник Лаг ба-Омер проводится ежегодно у места захоронения раввина Шимона бар Иохая, жившего во II веке нашей эры. Согласно традиции он считается основоположником каббалистического учения. Праздник, отмечаемый в день его кончины, сопровождается разведением костров, песнопениями и танцами. В прошлом году из-за коронавирусных ограничений он был отменён.
В Абхазии подтверждено 33 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 231 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 33 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, 40 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 494 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 517 человек.
Европарламент пригрозил России отключением SWIFT и эмбарго на газ
Европарламент призвал, в случае вторжения российской армии на территорию Украины, ввести жесткие санкции против России, а именно отключить ее от международной системы банковских платежей SWIFT, ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России, запретить въезд в ЕС российским олигархам и членам их семей и заблокировать их активы.
Такие предложения содержатся в резолюции, одобренной Европарламентом в четверг. Она посвящена нарушению прав находящегося в заключении в России Алексея Навального, наращиванию российского военного присутствия у границ с Украиной, а также взрывам на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году, в которых чешские власти недавно обвинили российские спецслужбы.
Среди тех мер, которые депутаты Европарламента предлагают принять немедленно, – остановка строительства газопровода «Северный поток – 2», санкции против лиц, участвовавших в преследовании Навального, а также высылка российских дипломатов из стран ЕС в знак солидарности с Чехией (некоторые страны уже выслали от 1 до 3 дипломатов, но речь идет пока о меньшинстве стран ЕС). Также рекомендовано распространить европейский аналог «закона Магнитского» на преступления, связанные с коррупцией.
Документ поддержало большинство фракций Европарламента, за проголосовали 569 депутатов, против – 67.
Отключить Россию от SWIFT и не покупать у нее нефть и газ предлагается впервые. Угроза таких мер должна, по мнению членов Европарламента, заставить Россию отказаться от агрессивных планов в отношении Украины. В документе подчеркивается, что, несмотря на сообщения об отводе войск, Европарламент «по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму».
Резолюция носит рекомендательный характер. Такие меры, как остановка строительства «Северного потока – 2» или введение санкций против олигархов Европарламент уже предлагал после ареста Навального в январе. ЕС тогда ввел санкции против ряда руководителей российских силовых ведомств.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее заявил на сессии Европарламента, что как отключение России от SWIFT, так и остановка строительства «Северного потока – 2» – не в компетенции Евросоюза. Речь идет о решениях частных компаний или же отдельных государств. Боррель подчеркнул, что российские власти, по его мнению, взяли курс на конфронтацию с ЕС, но отметил важность сохранения каналов для диалога.
Задержан житель Цхинвали, избивший главу Минздрава
Исполняющий обязанности главы югоосетинского Минздрава Георгий Тотчиев сегодня обратился в МВД самопровозглашенной республики с заявлением о том, что житель Цхинвали нанес ему телесные повреждения. Об этом агентству «Рес» сообщили в пресс-службе МВД.
«Пострадавший (Георгий Тотчиев) отметил, что телесные повреждения ему причинил 31-летний житель столицы – 27 апреля, примерно в 21:30 часов возле гостиницы «Ирыстон» в центре Цхинвала», – уточнили в МВД.
В пресс-службе отметили, что подозреваемый задержан, собранный материал передан в Генпрокуратуру. Проводятся следственные мероприятия.
Ранее журналист Григорий Абаев сообщил, что человек, избивший министра, ранее работал в Госохране, но был уволен.
30 апреля в Абхазию прибудет первая партия (6500 доз) вакцины «Спутник-V»
Завтра, 30 апреля, в самопровозглашенную республику Абхазия прибудет первая партия (6500 доз) российской вакцины «Спутник-V».
Санитарно-эпидемиологическая служба начала осуществлять подготовительные мероприятия для приема вакцин и проведения вакцинации.
По славам главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, в данное время ситуация контролируется Минздравом, а медицинские учреждения справляются с потоком больных.
Абхазский президент Аслан Бжания также ранее подтвердил, что ситуация с коронавирусом в республике контролируемая, прогнозируемая. По его словам, Абхазия обеспечена определенными запасами медикаментов, но пришло время вакцинировать население.
«Будет справедливо, чтобы первыми вакцину получили врачи, а потом уже другие категории по рекомендации координационного штаба по защите населения от коронавируса. Скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли. Я доверяю нашим специалистам, как они подскажут, так мы и сделаем», - сказал абхазский лидер.
В Грузии объявлено о завершении горнолыжного сезона 2021 года
В Грузии завершился горнолыжный сезон 2021 года, сообщает Компании развития горных курортов.
Из-за пандемии коронавируса работа горнолыжных курортов Грузии была остановлена еще в марте 2020 года. С 8 марта 2021 года курорты вновь заработали, но там действовали ограничения: визитеры должны были носить маски, а на подъемник не пускали одновременно больше трех человек.
Сезон на курортах Гудаури, Бакуриани, Местия и Годердзи завершился в период с 15 по 25 апреля. За время сезона 2021 года на четырех курортах страны побывали 134 183 визитеров. Количество проданных пропусков на трассы составило 78 462.
В этом сезоне на курорте Гудаури побывали 83 055 визитеров, в Бакуриани – 35 166, Годердзи – 7 262, а в Местия (Тетнулди, Хацвали) — 8 700.
По данным Национальной администрации туризма, за первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте 2021 года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.
В реке Риони спасателями обнаружено тело молодого мужчины
Тело молодого мужчины было обнаружено спасателями в реке Риони близ Варцихе ГЭС на западе Грузии. Об этом сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.
Личность погибшего установит экспертиза. Между тем есть версия, что тело принадлежит молодому мужчине, который несколько недель назад пропал в селе Намахвани Цхалтубского муниципалитета и которого безуспешно разыскивали с 10 апреля, в том числе с помощью водолазов.
Пропавший мужчина участвовал в протестных акциях против строительства Намахвани ГЭС. В день исчезновения он вместе с другими демонстрантами находился в палаточном лагере.
Очевидцы рассказывают, что мужчина зашел в разбушевавшуюся реку. По мнению других участников акции, он хотел покончить с собой в знак протеста против строительства ГЭС.
Следствие было начато по статье «доведение до самоубийства».
Пограничники РФ задержали гражданина Грузии на де-факто границе по реке Псоу
Гражданина Грузии без документов задержали российские пограничники на де-факто границе по реке Псоу. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
«Мужчина в обход установленного пункта пропуска «Адлер» пытался пешком незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Соцсети: избит глава югоосетинского Минздрава
В соцсетях опубликовано фото и.о. министра здравоохранения самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Тотчиева, который, по имеющейся информации, был жестоко избит.
Журналист Григорий Абаев пишет, что человек, избивший министра, ранее работал в Госохране, но затем был уволен. По некоторым данным, это человек с неустойчивой психикой.
«Вчера - журналист Тотров, сегодня – министр Тотчиев, а завтра – ? Куда катится Алания?», – пишет в соцсети пользователь Роберт Гард.
Югоосетинские государственные средства массовой информации об инциденте пока не сообщают.
Глава СГБ Грузии назвал село Аибга «ярким примером российской аннексии»
Один из наиболее ярких примеров аннексии – село Аибга, которое десятилетиями находилось в пределах государственной границы Грузии, но теперь перешло под юрисдикцию России, – об этом заявил на пленарном заседании парламента Грузии глава СГБ Григол Лилуашвили.
«Я остановлю внимание на одном из наиболее ярких примеров аннексии, когда аннексия российско-грузинского приграничного села Аибга была осуществлена совершенно безапелляционно. Это село находилось в пределах государственных границ Грузии в течение многих лет и десятилетий, однако сегодня оно уже находится под юрисдикцией Российской Федерации. Конечно, это не приветствуют ни наши абхазские братья, однако у них нет других рычагов сопротивления», – заявил Григол Лилуашвили.
Отметим, что строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.
Китай запустил в космос основной модуль новой орбитальной станции
Китайское национальное космическое управление вывело на орбиту основной модуль новой орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Об этом сообщается на сайте организации. Строительство станции планируется закончить за два года, ожидается, что она проработает 10-15 лет. В этом случае она может пережить на орбите Международную космическую станцию.
Модуль "Тяньхэ" ("Млечный путь") был выведен тяжёлой ракета-носителем "Чанчжэн-5Б" с космодрома с курортного острова Хайнань на юге Китая. В нём расположены жилые помещения для трёх тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения станции. Предполагается, что в течение двух лет к нему будут присоединены два лабораторных модуля. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.
Кроме китайцев полёты на неё планирует организовать Европейское космическое агентство. Станция рассчитана для работы на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 километров. Первый китайский экипаж на неё планируется доставить уже в июне. В случае успеха программы "Тяньгун" станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского "Мира" и Международной космической станции.
В случае успеха китайского проекта станция может оказаться единственной на околоземной орбите после 2025 года. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Несмотря на то, что он может быть продлён до 2030 года, российская сторона всё чаще сообщает о готовности выйти из проекта.
Тогда российские космонавты должны будут, по замыслу чиновников, после МКС летать на станцию РОСС. Создать национальную станцию Россия сначала планировала к 2023 году, однако позднее она не вошла в Федеральную космическую программа. Проект пока существует только на бумаге, свои планы по достройке национального сегмента МКС Роскосмосу выполнить не удалось, в том числе из-за недофинансирования.
Американское космическое агентство в свою очередь рассматривает возможность поддержки частной орбитальной станции после завершения работы МКС. Основным претендентом на её строительство сейчас считается частная компания Axiom Space, созданное выходцами из НАСА. Однако проект находится на ранних стадиях разработки и финансирования.
Глава СГБ Грузии рассказал о рисках прямого диалога с абхазами и осетинами
Россия пытается избежать ответственности и отстраниться от грузинских конфликтов, Тбилиси воспринимает это как вызов, – заявил в парламенте Грузии глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Его цитирует издание Netgazeti.
«В последнее время очень популярны разговоры о том, что нам надо вести прямой диалог с нашими абхазскими и осетинскими братьями. Это безусловно так, мы должны разговаривать, но надо быть предельно острожными, чтобы не остаться в этих переговорах с ними один на один, а та сила, которая реально эффективно контролирует эти территории, не избежала бы ответственности», – сказал он на пленарном заседании парламента.
Лилуашвили попросил депутатов «учесть риски, которые могут сопровождать этот процесс» в вопросе прямого диалога.
Отметим, что представители гражданского общества, участвующие в процессе мирного урегулирования конфликтов, призывают власти Грузии предпринять шаги для установления прямого диалога с абхазскими политиками.
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