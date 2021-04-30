Искать помощи у психолога?

Пандемия серьезно ухудшила психологическое здоровье населения всего мира. Изоляция, страх, неопределенность, болезнь и потеря близких, экономические потрясения вызывают у людей возрастающее чувство тревоги. С какими подобными проблемами сталкиваются жители Абхазии и обращаются ли они к психологам?