Коронавирус в Грузии: 1 147 случаев заражения за сутки, 20 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 147 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 20,1 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,7%, за последние две недели – 4,87%, а за последнюю неделю – 5,13%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 311 457.

Более 62% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 923. В Аджарии выявлено 107 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 104, в Имерети – 90, в Квемо Картли – 82, в Шида Картли – 48, в Мцхета-Мтианети – 47, в Кахетии – 44, в Гурии – 24, в Самцхе-Джавахети – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

От ковида умерли еще 20 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 130.

Выздоровели 690 человек, их общее число выросло до 291 457.

На данный момент в Грузии 15 844 активных случаев коронавируса. Из них 3 919 пациентов (более 22%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 2 125 инфицированных, в Аджарии – 447, в Имерети – 415. Состояние 743 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 144 человека.

11 175 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 750 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 96 граждан, в самоизоляции остаются более 33,2 тысячи человек.