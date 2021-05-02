Православные христиане празднуют Пасху – день Воскресения Христова, который в этом году приходится на 2 мая.

Главное пасхальное богослужение в Грузии, по традиции, прошло в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). Проводил ее Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. К началу пасхальной службы делегация патриархии доставила из Иерусалима в Тбилиси частицу Благодатного огня.

На литургии в Самеба присутствовали члены правительства Грузии и депутаты парламента. Вместе с другими прихожанами они дожидались традиционной эпистолы Илии Второго.

Предварительно лидеры правящей партии «Грузинская мечта» лично поздравили патриарха с праздником Пасхи. Фото из патриаршей резиденции, на котором запечатлены премьер Ираклий Гарибашвили, вице-спикер Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель ГМ Ираклий Кобахидзе, администрация правительства поделилась в Facebook.

Из-за пандемии коронавируса во всех храмах приняли дополнительные меры безопасности. Они касались и разметки, и дистанцирования. Внутрь допускали ограниченное количество прихожан. Многие слушали службу во дворах. Так, например, в Самеба собрались не более 500 человек. Отменять крестный ход в церквях не стали.

По информации агентства «Новости-Грузия», в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, «комендантский час» в Грузии действовал не восемь, а пять часов - с 23:00 1 мая до 04:00 2 мая. Граждане, которые присутствовали службах, не могли покинуть храмы до окончания «комендантского часа». Исключения составляли только лица, получившие спецпропуска.