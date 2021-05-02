В Грузии выявлено 988 новых случаев коронавируса, выздоровели 1595 пациентов

В Грузии выявлено 988 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 1595 человек. За последние сутки от коронавируса умер 21 пациент.

За последние 24 часа в стране было проведено 13 752 теста, в том числе 5 904 - с экспресс-тестом на антигены и 7 848 с - ПЦР-тестом. Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 7,18%, за последние 14 дней - 4,99%, за последние 7 дней - 5,47%.

Из 988 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 511 случаев выявлено в Тбилиси, 114 - в Аджарии, 94 - в Самегрело-Земо Сванети, 84 - в Имерети, 45 - в Кахети, 45 - в Мцхета-Мтианети, 33 - в Шида Картли, 31 - в Квемо Картли, 19 - в Грузии, 8 - в Самцхе-Джавахети, 4 - в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

Всего в Грузии выявлено 312 445 случаев заражения коронавирусом, из которых 293 052 выздоровели и 4 151 человек умер.

91 человек находится в режиме карантина, 4 040 - под наблюдением в стационаре, 800 человек - в ковид-гостиницах, 34 185 человек находятся в самоизоляции.