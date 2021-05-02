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Тысячи граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта
Из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе в безопасные районы эвакуированы более 33 тысяч граждан Киргизии, из них около 19 тысяч – дети, сообщила заместитель министра здравоохранения страны Элиза Солтонбекова.
По ее словам, число погибших в результате конфликта граждан Киргизии составляет 34 человека, пострадавших – около 180. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, 6 человек – в тяжелом. В десятках сел остались сгоревшие дома и другие объекты, передает Киргизская служба Радио Свобода. Со стороны Таджикистана погибли, по данным местных СМИ, от восьми до десяти граждан. Официальных данных от Душанбе нет, отмечает «Интерфакс».
В ночь на 2 мая новые инциденты и перестрелки на границе не зафиксированы. В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями национального траура по жертвам конфликта.
Вооруженный конфликт начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сел около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга.
В субботу глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.
В воскресенье со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства сообщается о подписании совместного протокола делегаций двух стран по делимитации и демаркации госграницы.
Другие новости дня
Часть бастующих сотрудников согласилась с предложением администрации руставского «Азота»
В Рустави часть бастующих сотрудников согласилась на предложение администрации предприятия «Азот», однако предприятие до сих пор не работает на полную мощность.
Часть сотрудников просят внести некоторые поправки в условия, предложенные администрацией. Они до сих пор остаются у входа на предприятие.
Накануне, 1 мая, руководство руставского «Азота» представило бастующим сотрудникам предложения, которые подписал первый заместитель директора предприятия Леван Бурдиладзе.
Это первое предложение, которое администрация сделала в качестве документа бастующим сотрудникам несколько дней назад.
На западе Грузии сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
Вагон пассажирского поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси, сошел с рельсов сегодня утром, 2 мая, близ села Марелиси на западе Грузии. Об этом сообщает «Грузинская железная дорога» (ГЖД).
В результате инцидента никто не пострадал. В Марелиси направлен дополнительный поезд для вывоза пассажиров.
Как пояснили в ГЖД, на участке Хашури-Зестафони четвертый вагон поезда «вышел за рельсы двумя колесами». Причины произошедшего пока не установлены. Обстоятельства аварии выясняются.
«На данном этапе главная забота компании – безопасность пассажиров и их пересадка на другой поезд», - говорится в заявлении. ГЖД приносит извинения пассажирам за задержку и неудобства.
Кадры с места происшествия уже появились в социальных сетях. На них видно, что последний вагон поезда завалился на левый бок. Всех пассажиров оттуда вывели. Паники среди граждан не наблюдается.
В Южной Осетии сгорела одна из построек мясоперерабатывающего завода «Растдон»
В пасхальную ночь сгорела одна из построек мясоперерабатывающего завода «Растдон» в Южной Осетии, сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики.
«На место пожарные расчеты выехали в 3:57 утра 2 мая. Горела постройка под очистные сооружения завода. В самом помещении были установлены моторы, насосы и другое оборудование», - уточнили в МЧС.
На месте тушения пожара работали три пожарных расчета, для установления причин возгорания на данный момент работают эксперты МЧС.
Мясоперерабатывающий комбинат «Растдон» начал производство мясной продукции под маркой «Нартские» в июле 2017 года. Завод в первый год своей работы выпустил более 100 тонн мясной продукции. После того, как основатель и владелец крупнейшего в России агропромышленного холдинга «Евродон» Вадим Ванеев ушел со своего поста из-за конфликта с «Внешэкономбанком», завод проработал еще некоторое время, сообщает информагентство «Рес».
В Грузии выявлено 988 новых случаев коронавируса, выздоровели 1595 пациентов
В Грузии выявлено 988 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 1595 человек. За последние сутки от коронавируса умер 21 пациент.
За последние 24 часа в стране было проведено 13 752 теста, в том числе 5 904 - с экспресс-тестом на антигены и 7 848 с - ПЦР-тестом. Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 7,18%, за последние 14 дней - 4,99%, за последние 7 дней - 5,47%.
Из 988 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 511 случаев выявлено в Тбилиси, 114 - в Аджарии, 94 - в Самегрело-Земо Сванети, 84 - в Имерети, 45 - в Кахети, 45 - в Мцхета-Мтианети, 33 - в Шида Картли, 31 - в Квемо Картли, 19 - в Грузии, 8 - в Самцхе-Джавахети, 4 - в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Всего в Грузии выявлено 312 445 случаев заражения коронавирусом, из которых 293 052 выздоровели и 4 151 человек умер.
91 человек находится в режиме карантина, 4 040 - под наблюдением в стационаре, 800 человек - в ковид-гостиницах, 34 185 человек находятся в самоизоляции.
Православные христиане празднуют Пасху – день Воскресения Христова
Православные христиане празднуют Пасху – день Воскресения Христова, который в этом году приходится на 2 мая.
Главное пасхальное богослужение в Грузии, по традиции, прошло в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). Проводил ее Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. К началу пасхальной службы делегация патриархии доставила из Иерусалима в Тбилиси частицу Благодатного огня.
На литургии в Самеба присутствовали члены правительства Грузии и депутаты парламента. Вместе с другими прихожанами они дожидались традиционной эпистолы Илии Второго.
Предварительно лидеры правящей партии «Грузинская мечта» лично поздравили патриарха с праздником Пасхи. Фото из патриаршей резиденции, на котором запечатлены премьер Ираклий Гарибашвили, вице-спикер Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель ГМ Ираклий Кобахидзе, администрация правительства поделилась в Facebook.
Из-за пандемии коронавируса во всех храмах приняли дополнительные меры безопасности. Они касались и разметки, и дистанцирования. Внутрь допускали ограниченное количество прихожан. Многие слушали службу во дворах. Так, например, в Самеба собрались не более 500 человек. Отменять крестный ход в церквях не стали.
По информации агентства «Новости-Грузия», в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, «комендантский час» в Грузии действовал не восемь, а пять часов - с 23:00 1 мая до 04:00 2 мая. Граждане, которые присутствовали службах, не могли покинуть храмы до окончания «комендантского часа». Исключения составляли только лица, получившие спецпропуска.
Гамкрелидзе сообщил о случаях заражения коронавирусом после вакцинации
В Грузии зафиксировано до 120 случаев заражения коронавирусом после прививок вакцинами компаний AstraZeneca и BioNTech/Pfizer. Об этом сегодня, 1 мая, заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе в интервью Общественному вещателю.
«По данным последних пяти дней, после первой прививки было до 120 [случаев] инфицирования. Из них 80 были по AstraZeneca и до 40 – по Pfizer», - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, во всех случаях после первой дозы вакцины у граждан успел выработаться «определенный иммунитет», поэтому теперь СOVID-19 они переносят в легкой форме. Глава NCDC добавил, что Минздрав «детально изучает» каждый факт.
«С каждым человеком, у которого после вакцинации развилась инфекция, контактируют, происходят его опросы и так далее», - заявил Гамкрелидзе.
- Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. По последним данным, прививку сделали 45 338 человек, из них 6 064 граждан получили полную, двойную дозу вакцины.
- Сейчас зарегистрироваться на вакцинацию от СOVID-19 могут абсолютно все граждане Грузии старше 18 лет. Для желающих доступны препараты AstraZeneca и Sinopharm.
FT: Фридман, Авен и «Роснефть» подали иски к издателю книги о Путине
Четверо российских крупных предпринимателей, а также контролируемая государством компания «Роснефть» подали судебные иски о клевете против издательства HarperCollins в связи с опубликованной в нем в прошлом году книгой Кэтрин Белтон «Люди Путина». Об этом сообщает в субботу Financial Times.
Как утверждает газета, в течение последних недель в лондонский суд было подано сразу несколько исков от людей, упоминающихся в книге, написанной бывшим корреспондентом Financial Times в Москве и посвященной истории прихода к власти в России Владимира Путина и ее укреплению. Об иске, поданном владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем, сообщалось ранее. Кроме него, иски подали совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнер Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Отдельный иск подала и компания «Роснефть», возглавляемая Игорем Сечиным. По данным FT, истцов представляют известные лондонские юридические компании.
В заявлении юристов Абрамовича, опубликованном на сайте футбольного клуба «Челси», сообщается, что «судебный иск связан с рядом ложных и клеветнических заявлений», сделанных в отношении российского бизнесмена в книге «Люди Путина», опубликованной издательством HarperCollins. «В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпированно, а также содержится ложная информация о покупке им футбольного клуба «Челси» и его деятельности. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований», – говорится в заявлении.
Издательский дом называет книгу Белтон важным исследованием обстоятельств, представляющих общественный интерес, и утверждает, что она основана на солидных источниках.
Одно из утверждений, которое содержится в книге - о том, что Абрамович купил футбольный клуб «Челси» по личному указанию Владимира Путина для улучшения имиджа России в Великобритании - ранее уже отвергалось судом в Лондоне. Автор этого утверждения - ранее входивший в окружение Путина банкир Сергей Пугачев, который сейчас живет на Западе и критикует российские власти.
Что именно вызвало недовольство Фридмана, Авена, Чигиринского и «Роснефти», пока не известно.
- Книга «Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад» вышла в Великобритании в мае 2020 года. Ее автор – Кэтрин Белтон прожила в России 16 лет.
- Представители организаций, выступающих в защиту свободы печати, высказывают опасения в связи с тем, что британские законы о защите от клеветы, по их мнению, недостаточно сбалансированны и ориентированы на защиту интересов истцов.
Лидер партии «Лело» навестил Нику Мелия в тюрьме
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе сегодня, 1 мая, навестил председателя «Единого национального движения» Нику Мелия в тюрьме города Рустави, сообщает агентство «Новости-Грузия». «Ника бодр, здоров. Он проникнут духом борьбы», - заявил Хазарадзе после встречи.
По его словам, состоявшийся разговор касался двух вопросов: внесения залога Евросоюзом и создания парламентской комиссии по расследованию событий на митинге в июне 2019 года. «Принципиально он согласен с тем, что залог ЕС действительно беспрецедентен… Евросоюз не платит залогов за преступников. Наверное, в ближайшие дни он сам сделает заявление в связи с парламентской комиссией. В принципе, он согласен с этой идеей», - заявил Хазарадзе.
Лидер ЕНД проходит по делу о попытке штурма парламента во время протестной акции 19-20 июня 2019 года, также известной, как «ночь Гаврилова». Мелия находится под стражей уже более двух месяцев после того, как был задержан 23 февраля в результате полицейской спецоперации в центральном офисе партии.
Залог в размере около 12 тысяч долларов, назначенный судом в качестве меры пресечения, политик не выплачивает принципиально, так как не согласен с обвинением.
Не так давно Хазарадзе выступил с инициативой освобождения Мелия под поручительство членов Европарламента. В ходе рабочего визита лидеров «Лело» в Брюссель несколько политиков выразили готовность помочь, однако дальше этого дело не пошло. Еще раньше Евросоюз предложил внести залог за Мелия посредством одного из своих фондов. В Брюсселе считают, что это может помочь урегулировать политический кризис, начавшийся после парламентских выборов осенью 2020 года.
Недавно лидер оппозиции согласился на предложение ЕС, но поставил условие: отозвать из парламента законопроект «Об амнистии», позволяющий освободить абсолютно всех фигурантов дела «ночи Гаврилова». Амнистия коснется не только Мелия, но и полицейских, которые на данный момент находятся под следствием за превышение служебных полномочий во время разгона демонстрации.
Мэрия Тбилиси отчиталась о ситуации в оползневой зоне Вашлиджвари после мощного ливня
После мощного ливня накануне вечером, 30 апреля, каких-либо изменений в зоне оползневой опасности над дорогой, соединяющей тбилисские районы Нуцубидзе и Вашлиджвари, зафиксировано не было, сообщили мэр Тбилиси Каха Каладзе и его заместитель Ираклий Бенделиани.
В результате стихии накануне ночью были затоплены несколько улиц в районе Диди Дигоми и поселке Дигоми, вода зашла в подвалы и на первые этажи некоторых частных домов, были повреждены крыши семи многоэтажек.
Эпицентр стихии находился всего в паре километров от улицы Мачавариани, жители которой полтора месяца назад оказались под угрозой схода гигантского оползня. По словам Бенделиани, специалисты вели усиленный мониторинг за склоном Вашлиджвари с первых минут после начала ливня.
«Сегодня утром геодезисты дополнительно произвели конкретные замеры, чтобы еще раз убедиться в том, наблюдается ли какое-либо движение оползневой массы или нет. Можно со всей ответственностью сказать, что вчерашние интенсивные осадки никак не повлияли на ситуацию», - заявил Бенделиани во время совместного прямого эфира с Каладзе в Facebook.
Чиновник считает, что все это говорит о том, что первый этап противооползневых мероприятий оказался эффективным. Он уверен, что участки, которые еще недавно беспокоили специалистов, теперь полностью безопасны.
Сам Каладзе анонсировал, что в ближайшее время на улице Мачавариани мэрия начнет второй этап превенционных работ. «Была большая критика со стороны так называемых экспертов, которой мы действительно не заслуживали. С первого же дня, как только возникла угроза, были предприняты конкретные шаги, чтобы обеспечить безопасность населения. Дорога закрыта, проведены соответствующие работы. В настоящее время подготавливают конкретный ареал уже для следующего этапа. Как только проект будет готов, мы начнем второй этап», - отметил Каладзе.
- О масштабных оползневых процессах на склоне возле дороги, соединяющей Вашлиджвари и Нуцубидзе, стало известно в середине марта, сообщает агентство «Новости-Грузия». В 2019 году мэрия Тбилиси начала строить там дорогу – от озера Лиси до проспекта Геловани. С 16 марта 2020 года из-за опасности схода оползня движение по улице Мачавариани было приостановлено.
- По данным уже проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. Геологи опасаются, что в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться до 800 тысяч кубометров земляной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.
- По данным исследования, маршрут оползня пройдет по улице Мачавариани, трассе, связывающей ее с проспектом Маршала Геловани и улице Броцеули. Специалисты не исключают и более тяжелый сценарий развития событий в случае схода и второго оползня, в нижней части горы.
В Тбилиси ожидают частицу благодатного огня из Иерусалима
Частицу благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят сегодня, 1 мая, в Тбилисский международный аэропорт к 23:00. Об этом архимандрит тбилисского кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), отец Иоанн (Мчедлишвили) сообщил в комментарии Общественному вещателю Грузии.
«Делегация из трех человек отправилась в Израиль. Сегодня к 23:00 они доставят благодатный огонь», - заявил он.
Из-за ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии, традиционной встречи огня в столичном аэропорту не будет. Представители патриархии доставят его прямо в Самеба, где пасхальное богослужение начнется в 23:00. Именно отсюда огонь будет разослан во все епархии Грузинской православной церкви.
По словам Мчедлишвили, как в Самеба, так и в других храмах страны все готово к пасхальной литургии. Заранее были проведены дезинфекционные работы, расклеены стикеры с обозначением безопасного расстояния, во дворах церквей установлены звуковые системы. Чтобы прихожане могли соблюдать социальную дистанцию, часть прихожан будет слушать службу на улице.
«Конечно же, мы призываем всех использовать маски и соблюдать дистанцию. Все это элементарно. Соблюдая эти правила, мы заботимся друг о друге», - подчеркнул Мчедлишвили.
В пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, «комендантский час» в Грузии будет действовать не восемь, а пять часов. 1 мая выходить из дома можно будет не до 21:00, а до 23:00, а утром 2 мая появляться на улице разрешается с 04:00, а не с 5:00. Граждане, которые решат присутствовать на пасхальной службе, не смогут покинуть храмы до окончания «комендантского часа». Исключения составляют только лица, получившие спецпропуска, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За прошедшие сутки в Абхазии подтверждено 63 случая коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 390 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 63 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, 43 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 11 из них – тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 557 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 623 человека.
Крыши 150 домов были повреждены в результате града в Кахетии
Крыши примерно 150 жилых домов в селе Качрети Гурджаанского муниципалитета (Кахетия) были повреждены в результате сильного града накануне вечером, 30 апреля, сообщает телеканал «Рустави 2».
Местные власти с утра приступили к оценке ущерба. В районной мэрии не исключают, что число пострадавших окажется гораздо больше предварительных данных.
Жители Качрети опасаются, что в случае ухудшения погоды им придется в спешке покидать свои дома. Накануне крыши были пробиты градом размером с куриное яйцо, и теперь вода может хлынуть прямо в комнаты. В зоне стихии побывал мэр Гурджаани Арчила Хандамашвили. Он пообещал, что уже сегодня муниципальные службы накроют тентом поврежденные кровли.
Стихия затронула сразу несколько сел Гурджаанского района. Наряду с Качрети пострадали Арашенда, Кодало и Джимити. Помимо крыш домов, град повредил сельскохозяйственные угодья – побиты виноградники и посевы однолетних культур. Погибла домашняя птица.
За последние три дня из-за непогоды ущерб был нанесен примерно десятку сел в районах Лагодехи, Гурджаани и Кварели. Некоторые фермеры сообщили, что из-за стихии в этом году они останутся без урожая. Местные жители просят власти помочь им, а банки – отсрочить выплаты по кредитам.
Местные власти предупредили пострадавших, чтобы они не рассчитывали на компенсации ущерба сельскому хозяйству со стороны государства. Самоуправления берут на себя только работы по восстановлению инфраструктуры.
Кахи Кавсадзе похоронен на Сабурталинском кладбище рядом с супругой
Актер Кахи Кавсадзе похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси, рядом со своей женой Белой Мирианашвили. На похоронах присутствовали бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, а также министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
Гражданская панихида проходила в течение трех дней в Национальном театре имени Руставели. На гражданской панихиде побывали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, члены кабинета министров, а также члены оппозиционных партий.
Все расходы, связанные с похоронами Кавсадзе, взяло на себя государство.
Кахи Кавсадзе многие годы был ведущим актером Театра имени Шота Руставели. Он также снялся в более 80 фильмов.
Среди работ актера в кино – роли в фильмах «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Белое солнце пустыни», «Житие Дон Кихота и Санчо». В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере под названием: «Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!».
Актер грузинского театра и кино Кахи Кавсадзе скончался в возрасте 85 лет. 28 ноября 2020 года у него был подтвержден коронавирус. Кавсадзе находился в Первой университетской клинике ТГМУ с острой дыхательной недостаточностью.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Традиционная церемония схождения благодатного огня в храме Воскресения Христова в этом году состоялась при участии ограниченного числа паломников, представителей греческой, армянской, ассирийской и коптской церквей.
Уже второй год подряд традицию изменяют из-за мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса. В 2020 году церемония прошла и вовсе без участия паломников. В соответствии с санитарными ограничениями, сегодня внутрь храма Гроба Господня смогли войти не более 2,5 тысячи человек, в то время как в обычные годы в этот день внутри храма бывает до 9 тысяч паломников.
Прибывающих в храм разбили на группы, разрешение на проход предоставили тем, у кого есть паспорта вакцинации или свидетельства об отрицательных результатах тестов на коронавирус.
Сходит благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Верующие считают, что благодатный огонь символизирует присутствие и воскрешение Иисуса Христа. Считается, что, если он не сойдет на Гроб Господень, это будет означать наступление скорого конца света.
Ранее директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев сообщила на пресс-конференции, что власти разрешат прибыть в аэропорт Бен-Гурион за частицами огня 1 мая самолетам из 11 стран – Грузии, Беларуси, Болгарии, Греции, Казахстана, Кипра, Молдовы, Польши, Румынии, России и Украины.
Традиционно в Тбилиси частичку благодатного огня доставляют спецрейсом Georgian Airways. Это происходит ближе к полуночи, уже после начала пасхальных служб, сообщает агентство «Новости-Грузия».
ВОЗ одобрила применение пятой вакцины от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения включила в список рекомендованных для экстренного использования во время пандемии ковида вакцину американской компании Moderna. Это пятый препарат, рекомендованный организацией, и третий, предлагаемый рынку американскими компаниями.
В списке уже находятся американские вакцины от Pfizer/BioNTech и Jannsen (подразделение Johnson & Johnson), британо-шведская AstraZeneca и ее индийский вариант. Из массово использующихся препаратов чиновники ООН не рекомендовали ни одной вакцины из Китая или России.
Пандемия коронавируса нового типа началась в Китае в конце позапрошлого года. По состоянию на утро 1 мая известно о 151 с половиной миллионе заражённых и 3 миллионах 182 тысячах умерших, свидетельствует статистика, собираемая Университетом Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Эти данные опираются на сообщения национальных властей, последние часто могут скрывать реальную ситуацию с заболеванием или не обладать возможностями по достоверному мониторингу ситуации.
Так, в России, по официальным данным, сообщаемым оперативным центром по борьбе с распространением болезни, выявлено чуть больше 4 миллионов 800 тысяч случаев, 110 520 человек умерли. Однако уже статистика Росстата учитывает как минимум 250 тысяч умерших с коронавирусной инфекцией, а число заболевших власти часто оценивают на словах многократно выше официальных данных.
Изданию «Проект» в инстаграме присвоили статус умершего пользователя после расследования про жен Кадырова
Аккаунту интернет-издания «Проект» в социальной сети Instagram присвоили статус умершего пользователя. Из-за этого журналисты в почти сутки не могли публиковать в нем посты. Они связываю произошедшее с недавним расследованием об имуществе жен главы Чечни Рамзана Кадырова. После выхода этого материала сайт издания несколько раз подвергался ddos-атакам. Кроме того, по жалобе государственного телеканала «Грозный» видеохостинг YouTube заблокировал видео «Проекта», посвященное тому же расследованию.
«Этот сюр не прекращается с момента выхода расследования про жен Рамзана Кадырова. Нам обрушивали сайт в результате ddos-атаки. Затем нам заблокировали ролик на YouTube – ЧГТРК «Грозный» пожаловалась на нас за то, что мы использовали небольшой фрагмент из их новостей. На нас жаловались даже в TikTok, но история с Instagram превзошла все», – заявили журналисты в телеграм-канале.
Расследование проекта об имуществе жен Кадырова было опубликовано 7 апреля. В нем утверждается, что две супруги главы Чечни – Медни Кадырова и Аминат Ахмадова – владеют престижной недвижимостью в Москве на общую сумму не менее 800 миллионов рублей. В Грозном официально эту информацию никак не комментировали. В Кремле уклонились от вопросов журналистов по теме.
- Ранее журналисты выяснили, что близкие родственники главы Чечни, занимающие государственные посты, владеют квартирами в Москве в жилом комплексе премиум-класса «Соколиное гнездо». Они не указаны в их декларациях о доходах.
- Согласно последней декларации Кадырова о доходах, в 2019 году он заработал 147,9 миллиона рублей. Таким образом глава Чечни увеличил свой доход в 20 раз: к концу 2018 года он составлял 7,58 миллиона рублей.
В Ингушетии нашли схрон с оружием: гранатомет, снаряды к нему, автомат и патроны
МВД Ингушетии заявило об обнаружении схрона с оружием вблизи станицы Нестеровская Сунженского района республики.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, неизвестные прятали в лесном массиве гранатомет РПГ-18, две гранаты Ф-1 без запалов, осколочный гранатометный боеприпас ВОГ-25, снаряженный магазин к автомату АК-74 и 179 патронов калибра 5,45 мм.
«В целях безопасности гранатомет РПГ-18 и снаряд ВОГ-25 накладным зарядом уничтожены на месте сотрудниками инженерно-технической группы ОМОН По факту устройства схрона проводится проверка», – заявили в ингушском МВД.
- В апреле глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что за последние годы уровень террористической угрозы на Северном Кавказе существенно снизился, в регионе, по его словам, остаются лишь малочисленные ячейки.
- В марте директор ФСБ Александр Бортников заявил о «ликвидации всех основных очагов террористической активности и всех бандглаварей» на Северном Кавказе.
«Медуза» рассказала о подготовке «блокады» иностранных СМИ в России
Большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус иностранного агента. Это ограничит их возможности работы для российской аудитории. Такая возможность обсуждалась на заседании Совета безопасности страны, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на близкий к правительству анонимный источник.
Заседание Совета, о котором рассказывает «Медуза» состоялось 16 апреля, в совещании принимали участи президент России Владимир Путин, заместитель главы Совета Дмитрий Медведев, секретарь организации Николай Патрушев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, министры внутренних и иностранных дел, обороны, руководители ФСБ и Службы внешней разведки.
По словам собеседника «Медузы», на встрече обсуждалась «блокада» иностранных СМИ на русском языке. Список их не составлялся, но в первую очередь подразумевались издания с участием государственного финансирования, например, Би-би-си.
26 марта состоялось еще одно заседание организации, на котором, по официальным данным, обсуждалась «международная информационная безопасность». Во вступительном слове президент Путин заявил, что Москва выступает за «незыблемость цифрового суверенитета» и за разработку универсальных правил «ответственного поведения государств в информационном пространстве». Шла ли речь только об интернет-технологиях, или о медиа тоже - из официального сообщения понять нельзя.
Закон о СМИ - иностранных агентах в России был принят в 2017 году, его действие несколько раз ужесточалось. Существующие правила работы для таких изданий создают фактически невыполнимые требования маркировки контента, вынуждают такие издания создавать юридическое лицо в России и отчитываться о финансах российским властям. Статус иностранного агента усложняет цитирование издания другими журналистами, общение с государственными органами, и фактически лишает редакции возможности привлекать рекламодателей. Невыполнение условий может повлечь блокировку издания в России.
До недавнего времени в реестр были включены только редакции, финансируемые Конгрессом США, - подразделения Радио Свободная Европа/Радио Свобода и Голос Америки. Список начал расширяться в 2020 году, отдельно был принят закон, позволяющий признать СМИ-иностранным агентом фактически любого человека, а не организацию.
23 апреля российское министерство юстиции включило в реестр «Медузу». Редакция объявила, что это разрушает ее бизнес-модель, основанную на продажах рекламы. Издание объявило о резких сокращениях расходов и попросило у читателей финансовой помощи.
За сутки на Северном Кавказе умерли 20 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 319
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 319.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Дагестане, Калмыкии и Чечне зафиксировано по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9335 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарский крае, меньше всего – в Адыгее.
- Краснодарский край + 102 (45 596 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 84 (53 084)
- Дагестан + 44 (32 371)
- Кабардино-Балкария + 23 (23 785)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 077)
- Калмыкия + 13 (20 423)
- Ингушетия + 12 (15 444)
- Северная Осетия + 11 (16 733)
- Чечня + 10 (12 005)
- Адыгея + 8 (14 432)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 253 950 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 1 мая, выявлено 4 814 558 заболевших коронавирусом.
В Южную Осетию накануне доставили первую партию вакцины «Спутник V»
Первая партия вакцины «Спутник V» в четырех контейнерах была доставлена накануне вечером, 30 апреля, в медцентр самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Препараты приняли замминистра здравоохранения Сослан Наниев и директор РММЦ Маирбег Кокоев. Вакцины будут храниться в операционно-хирургическом корпусе больницы. Как сообщили в медучреждении, рядом находится прививочный кабинет и противошоковая палата.
Заместитель главы Минздрава Сослан Наниев отметил, что вакциной в первую очередь будут прививать работников социальной сферы, которые контактируют с наибольшим количеством людей.
«Вакцинация начнется в период майских праздников. Вакцины будут храниться в холодильниках в клинической лаборатории РММЦ. Рядом находится прививочный кабинет и противошоковая палата, в случае если пациенту станет плохо. Вакцинация добровольная и бесплатная», - сказал он.
Сроки поставок вакцины «Спутник V» в количестве 2 тысяч доз в конце прошлой недели обсудил президент Анатолий Бибилов с и.о. министра здравоохранения и социального развития Георгием Тотчиевым. По словам главы республики, учитывая потребности населения в вакцине, был найден поставщик российской вакцины «Спутник V».
Президент подчеркнул, что в Южной Осетии довольно много желающих привиться российской вакциной «Спутник V». Главная цель руководства республики, отметил Бибилов, – это здоровье населения. Он поручил Тотчиеву проработать вопросы скорейшей доставки вакцины в республику, сообщает информагентство «Рес».
Киргизия обвинила таджикских военных в обстреле жилых домов
Пограничная служба Киргизии обвинила военных Таджикистана в обстреле жилых домов на границе двух стран. Инцидент произошел в Лейлекском районе Киргизии, утверждают в ведомстве. До этого из села уже были эвакуированы жители из-а продолжающегося пограничного конфликта между двумя странами. Таджикская сторона ситуацию не комментировала.
Ранее в субботу пресс-служба киргизской погранслужбы сообщила, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники, передает Киргизская служба Радио Свобода. Обстановку в районе киргизская погранслужба характеризует как напряженную.
Вооруженный конфликт на границе двух стран начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сел около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска, сообщалось о перемещениях регулярной армии. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга.
Общее число погибших с обеих сторон оценивается по состоянию на утро 1 мая приблизительно в 45 человек, еще около 210 ранены.
- Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 970 километров, из которых делимитировано и демаркировано только 519 километров. Существуют 70 спорных участков, что часто приводит к конфликтам местных жителей из-за воды, пастбищ и земли.
Коронавирус в Грузии: 1 147 случаев заражения за сутки, 20 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 147 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 20,1 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,7%, за последние две недели – 4,87%, а за последнюю неделю – 5,13%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 311 457.
Более 62% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 923. В Аджарии выявлено 107 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 104, в Имерети – 90, в Квемо Картли – 82, в Шида Картли – 48, в Мцхета-Мтианети – 47, в Кахетии – 44, в Гурии – 24, в Самцхе-Джавахети – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
От ковида умерли еще 20 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 130.
Выздоровели 690 человек, их общее число выросло до 291 457.
На данный момент в Грузии 15 844 активных случаев коронавируса. Из них 3 919 пациентов (более 22%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 2 125 инфицированных, в Аджарии – 447, в Имерети – 415. Состояние 743 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 144 человека.
11 175 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 750 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 96 граждан, в самоизоляции остаются более 33,2 тысячи человек.
В Грузии сократят действие «комендантского часа» в пасхальную ночь
«Комендантский час», действующий в Грузии из-за коронавируса, в пасхальную ночь – с 1 на 2 мая - будет сокращен почти в два раза.
1 мая выходить из дома можно будет не до 21:00, а до 23:00, а утром 2 мая появляться на улице разрешается с 04:00, а не с 5:00.
Запрет на передвижение в ночные часы будет ослаблен только в Светлое Христово Воскресение. Соответствующее решение власти страны приняли для того, чтобы граждане могли посетить пасхальные богослужения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Поскольку в течение последнего месяца в Грузии фиксировался роста числа новых случаев заражения коронавирусом, власти страны ввели ряд дополнительных ограничений, призванных уменьшить мобильность граждан в период пасхальных праздников.
В частности, со 2 по 4 мая, все кладбища в Грузии будут закрыты для посетителей. Нарушение запрета на посещение кладбищ в пасхальные дни будет наказываться штрафами в размере 2 тысяч лари (602,5 доллара).
4-11 мая объявлены официальными выходными днями. С 3 по 12 мая в Грузии также не будет работать общественный транспорт.
Улицы нескольких районов на окраине Тбилиси оказались затоплены после мощного ливня
Улицы нескольких районов на окраине Тбилиси оказались затоплены после мощного ливня, обрушившегося на город накануне поздно вечером, 30 апреля.
Наиболее сложная ситуация в Диди Дигоми и поселке Дигоми. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры стихии, на которых видно, что мощные потоки сносили легковые машины, припаркованные на обочине дороге.
По сообщению телеканал «Рустави 2», оказались затоплены и частные жилые дома. Среди них Фонд монаха Андрия, оказывающий помощь детям, больным раком. Вода зашла в подвал их центра, где находится кухня. Как пишет администрация фонда на своей странице в Facebook, повреждена бытовая техника. Кроме того, полностью уничтожены продукты, заготовленные при поддержке спонсоров к Пасхе.
Информации о пострадавших в результате удара стихии не поступала.
В масштабах Тбилиси помощь гражданам в ликвидации последствий стихии оказывало до 20 бригад МЧС.
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