Тысячи граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта

Из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе в безопасные районы эвакуированы более 33 тысяч граждан Киргизии, из них около 19 тысяч – дети, сообщила заместитель министра здравоохранения страны Элиза Солтонбекова.

По ее словам, число погибших в результате конфликта граждан Киргизии составляет 34 человека, пострадавших – около 180. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, 6 человек – в тяжелом. В десятках сел остались сгоревшие дома и другие объекты, передает Киргизская служба Радио Свобода. Со стороны Таджикистана погибли, по данным местных СМИ, от восьми до десяти граждан. Официальных данных от Душанбе нет, отмечает «Интерфакс».

В ночь на 2 мая новые инциденты и перестрелки на границе не зафиксированы. В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями национального траура по жертвам конфликта.

Вооруженный конфликт начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сел около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга.

В субботу глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В воскресенье со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства сообщается о подписании совместного протокола делегаций двух стран по делимитации и демаркации госграницы.