Первый казахстанский лоукостер FlyArystan начал выполнять рейсы в Грузию

Первый казахстанский лоукостер, авиакомпания FlyArystan приступила к выполнению регулярных рейсов в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Кутаисского международного аэропорта.

Сегодня, 2 мая, самолет FlyArystan доставил из Атырау в Кутаиси 140 человек. Первый рейс авиакомпании в грузинском аэропорту встречали водяной аркой, а прибывшим пассажирам вручили памятные подарки.

С 4 мая авиакомпания также начнет выполнять рейсы по маршруту Актау-Кутаиси-Актау и Нур-Султан-Кутаиси-Нур-Султан. По всем трем направлениям лоукостер будет летать два раза в неделю. Рейсы выполняются на среднемагистральных Airbus A320, в которых размещены по 180 кресел эконом-класса.

Лоукостер продает авиабилеты в Кутаиси из других городов Казахстана: Алматы, Актобе, Шымкента и Семея. Такие маршруты включают одну пересадку.

По информации агентства «Новости-Грузия», FlyArystan – дочерняя компания крупнейшего национального перевозчика Казахстана Air Astana, созданная в 2018 году.