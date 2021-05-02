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США: действия Чехии способствовали укреплению безопасности
Соединенные Штаты выразили солидарность с Чехией после того, как власти этой страны заявили о причастности российской военной разведки к взрывам на территории Чехии в 2014 году, а Прага и Москва обменялись высылками беспрецедентного числа сотрудников дипломатических миссий.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой правительства Чехии Андреем Бабишем в воскресенье подчеркнул, что недавние действия Праги способствовали повышению безопасности Чехии и НАТО, - сообщает «Голос Америки».
По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен и Бабиш подчеркнули необходимость единства и решимости в ответ на «дестабилизирующие действия России». Решение Чехии выслать 18 сотрудников российского посольства в Праге госсекретарь назвал «мужественным ответом на подрывные и смертоносные действия» и «серьезным сокращением присутствия российской разведки» в стране. Также он одобрил решение правительства Чехии об исключении «Росатома» из участников тендера по достройке АЭС «Дукованы».
Бабиш написал в твиттере, что Блинкен заверил его в поддержке США перед лицом «враждебных атак» со стороны России.
Следствие в Чехии считает, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году организовали сотрудники Главного управления Генштаба России (ГРУ), в том числе причастные к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Чехия выслала 18 предполагаемых сотрудников спецслужб, которые работали в российском посольстве в Праге. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства. После этого Чехия сообщила о дополнительной высылке российских дипломатов - так, чтобы штаты посольств двух стран сравнялись. Россия причастность к взрывам в Чехии отрицает.
Другие новости дня
На Северном Кавказе потратят миллионы рублей на организацию празднований Дня Победы
Регионы Северного Кавказа в этом году потратят на организацию празднований по случаю Дня Победы миллионы рублей. Кавказ.Реалии изучил госзакупки местных властей.
Организация 9 мая в Грозном обойдется бюджету в два млн рублей. За эти деньги планируется организовать праздничное шествие колонны, возложение цветов к мемориальному комплексу перед мечетью «Сердце Чечни» и двухчасовой концерт на более 350 зрителей.
Победителем тендера стал предприниматель из станицы Горячеисточенской Рахман Батукаев. Согласно открытым данным, он регулярно выигрывает государственные контракты на проведение развлекательных мероприятий для чеченских властей.
Администрация города Туапсе в Краснодарском крае в преддверии Дня Победы заказала для ветеранов 70 термопотов (гибрид чайника и термоса) по 2,5 тысячи рублей за штуку.
Организация парада в Краснодаре обойдется в три миллиона рублей. Исполнитель контракта должен обеспечить участников из руководства Кубани восьмью венками по 64 тысячи рублей за штуку, тремя корзинами с ручками за девять тысяч рублей каждая и двумя гирляндами из цветов общей стоимостью еще 42 тысячи.
Кроме того, власти Краснодара планируют напечатать именные пригласительные билеты и организовать торжественное прохождение военнослужащих Краснодарского гарнизона, а также разместить информацию о параде «на тематических и молодежных ресурсах с количеством подписчиков не менее 50 тысяч (привлечение медийных лиц, блогеров и популярных пабликов в сети Интернет, посвященных новостям и событиям в рамках мероприятия)».
Чиновники Минеральных Вод в Ставропольском крае закупили ветеранам по 45 кувшинов для фильтрации воды на общую сумму на общую сумму в 34 тысячи рублей и столько же тонометров по за 168 тысяч.
В ингушском городе Сунжа праздник в честь 76-летия Победы проведут за 936 тысяч рублей – на эти деньги власти организуют трехчасовой концерт артистов местной филармонии, украсить город 24 баннерами, раздать тысячу георгиевских ленточек и подготовить 20 десятикилограммовых корзин с фруктами – вероятно, для ветеранов.
Завершающим этапом праздника во всех городах станет традиционный фейерверк. Администрация Таганрога в Ростовской области была готова выделить на него 192 тысячи рублей, но закупка признана несостоявшейся. В городе Туапсе Краснодарского края за 10-минутное шоу заплатят 327 тысяч рублей, в 367 тысяч обойдется 8-минутный фейерверк из 50 залпов в Нальчике.
- Как писал Кавказ.Реалии, в 2020 году на юге России не был отменен ни один военный парад, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Мероприятия прошли по всей России 24 июня и были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- В апреле этого года жители Каспийска выразили недовольство действиями организаторов репетиции парада Победы из-за неожиданного перекрытия улиц. Горожане направили соответствующие жалобы в Министерство обороны России.
Глава МИД Ирана извинился за слова о Сулеймани. Он говорил о его связях с РФ
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф извинился за свои высказывания об убитом в результате спецоперации США генерале Корпуса стражей исламской революции Кассеме Сулеймани. В своем аккаунте в инстаграме Зариф выразил надежду, что народ Ирана и семья Сулеймани его простят.
Газета New York Times 25 апреля опубликовала материал об аудиозаписях, на которых Зариф обсуждает с экономистом Саидом Лейлазом различные темы, в том числе и политическую ситуацию в Иране, а также события последних лет. На записи Зариф неоднократно говорит, что она не предназначается для публикации – однако в результате утечки она попала к иранским эмигрантам в Лондон, а от них в New York Times.
Иранские власти не стали отрицать подлинность аудиозаписи. МИД Ирана заявил, что высказывания Зарифа, на которые обратили внимание западные СМИ, были вырваны из контекста 7-часового разговора.
Помимо прочего, Зариф в разговоре критикует Корпус стражей исламской революции (КСИР), утверждая, что он влияет на все сферы жизни в стране и по сути мешает дипломатам делать их работу. «В Исламской Республике правит военная сфера», – говорил глава МИД Ирана, утверждая, что военные «превратили дипломатию в свою служанку».
Сулеймани, бывшего руководителя одного из подразделений КСИР, Зариф подверг критике за то, что он поддерживал особые отношения с Россией, в частности разрешил пролет российских военных самолетов, участвовавших в операции в Сирии, над иранской территорией. Зариф также описал Сулеймани как противника «ядерной сделки» Ирана, США и других мировых держав. По его словам, он находил поддержку в России, которая также выступала против «ядерной сделки», несмотря на официальные утверждения Москвы о том, что она ее поддерживает.
При этом ряд других высказываний главы МИД Ирана на аудиозаписи, напротив, содержат похвалы в адрес Сулеймани, а ущерб от его убийства для Ирана сравнивается с разрушением целого города.
- Зарифа ряд аналитиков считают представителем умеренной фракции иранского руководства, противостоящего сторонникам жесткой линии. Записи частично подтверждают эту оценку. Глава МИД ранее заявил, что не будет участвовать в президентских выборах в июне этого года.
- Кассем Сулеймани, руководивший спецоперациями КСИР за рубежом, был убит в результате удара с американского беспилотника в аэропорту Багдада в январе 2020 года. В его похоронах участвовало высшее руководство Ирана, в стране создан культ покойного генерала как «мученика».
- США при президенте Дональде Трампе вышли из «ядерной сделки» с Ираном, после чего Тегеран перестал соблюдать многие из ее условий. Сейчас в Вене идут переговоры о возможном возвращении к договоренностям.
В Чечне родственники не могут найти депортированного из Франции Магомеда Гадаева
Депортированный из Франции в Россию и затем вывезенный в Чечню Магомед Гадаев пропал. Как сообщила корреспонденту Кавказ.Реалии жена беженца, последний раз его видели близкие 22 апреля.
В тот день ему позволили увидеться с матерью и поговорить с ней. После этого мужчину увезли в неизвестном направлении, сообщив о переводе в другое СИЗО.
В полиции Чеченской республики отказались отвечать на вопросы журналистов до конца майских праздников.
- Магомеда Гадаева депортировали из Франции 9 апреля. Перед высылкой, находясь в депортационной тюрьме, он порезал себе живот в знак протеста против решения о высылке.
- Уже в России беженца сначала несколько часов удерживали сотрудники ФСБ на территории московского аэропорта «Шереметьево». Затем Гадаев уехал в Новый Уренгой, куда за ним прибыли сотрудники чеченской полиции и забрали его на родину.
- 10 апреля в отношении Гадаева в Чечне возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. Через несколько дней адвокат беженца Семен Цветков нашел его в Ачхой-Мартановском районном отделе полиции.
Николоз Басилашвили стал победителем теннисного турнира в Мюнхене
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мюнхене.
В стартовом сете Басилашвили сделал брейк на первой же подаче соперника и довел партию до победы. Судьба второго сета решилась на тай-брейке. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (5) в пользу грузина. Матч продолжался 1 час 28 минут.
Для 29-летнего грузинского спортсмена титул стал 5-м в карьере и вторым в 2021 году - ранее в марте он завоевал трофей в Катаре. Сейчас Басилашвили занимает 35-е место в одиночном рейтинге ATP. Победа в Мюнхене означает, что он вернется в топ-30 сильнейших теннисистов мира.
Турнир в Мюнхене (BMW Open) завершится сегодня 2 мая. Его призовой фонд составляет 481 тысячу долларов. До сих пор Басилашвили еще никогда не становился победителем этого турнира, сообщает агентство «Новости-Грузия».
МВД РФ: российские паспорта получили более полумиллиона жителей Донбасса
Порядка 527 тысяч жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщило МВД России в ответ на запрос агентства ТАСС.
В ведомстве отметили, что за тот же период в предоставлении гражданства отказали почти двум тысячам человек. По данным МВД, причиной 40 процентов отказов стало наличие у людей ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или из-за принятого в их отношении решения о нежелательности пребывания в стране. Около трети подавших заявление не смогли получить гражданство, так как имеют неснятую или непогашенную судимость, еще 25 процентов - из-за выступлений за насильственное изменение основ конституционного строя России и создание угрозы безопасности, пишет издание «Коммерсантъ».
В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ населению ряда территорий Донбасса. Решение вызвало жесткую реакцию западных политиков. Они обвинили российские власти в дальнейших попытках дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, где за время вооруженного конфликта с 2014 года убиты свыше 13 тысяч человек.
Киев подчеркивает, что процесс натурализации украинских граждан Россией является частью «гибридной войны», которую якобы ведет Москва, нарушая тем самым суверенитет Украины.
Россия отрицает обвинения в военной поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов и не считает себя стороной конфликта.
В конце марта ситуация на юго-востоке Украины резко обострилась, стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Действовавшего с июля прошлого года.
В последние недели Запад также высказывал опасения относительно информации о российском военном усилении вблизи границ Украины и в аннексированном Крыму. В Москве это связали с мероприятиями по проверке боеготовности сил Южного военного округа.
G7 обсудит механизм противодействия «российской пропаганде»
Страны «Большой семерки» рассмотрят предложение по созданию механизма быстрого реагирования и противодействия «российской пропаганде и дезинформации», сообщает Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
Он рассказал об инициативе перед встречей в Лондоне глав МИД стран-членов «Группы семи» богатейших стран мира. Речь идет о первой личной встрече министров за последние два года.
По словам Рааба, с инициативой создания нового механизма выступит Великобритания, которая сейчас председательствует в G7. «Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или фейк-ньюс, мы можем действовать не только каждый по отдельности, но и совместно дать отпор, поведать людям правду, в том числе в России или Китае», - сказал Доминик Рааб.
Великобритания ранее назвала Россию крупнейшей угрозой своей безопасности, тогда как Китай в Лондоне считают долгосрочным соперником в военной, экономической сферах, а также в сфере технологий. Британское, равно как и американское руководство, не раз за последние месяцы выражало обеспокоенность усилением взаимодействия между Москвой и Пекином. Представители Великобритании, США и ЕС обвиняли Россию и Китай в попытках вызвать недоверие к Западу, или между западными союзниками, распространяя либо дезинформацию о выборах, либо ложь о ходе вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.
Как подчеркнул Доминик Рааб, многие союзники Британии хотят знать, как началась пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Ее распространение продолжается с 2019 года. Впервые вирус был отмечен в Китае. С тех пор жертвами болезни в разных странах стали 3 миллиона 200 тысяч человек, мировая экономика понесла убытки на триллионы долларов.
Россия всегда категорически отрицала вмешательство в дела других государств, подчеркивая, что Запад охвачен антироссийской истерией. Китай обвинял западных лидеров в постимперском мышлении, которое, как подчеркивают в Пекине, позволяет им думать, что они могут вести себя как мировой полицейский.
G7 объединяет Великобританию, США, Японию, Германию, Францию, Италию и Канаду.
Официальные доходы Рамзана Кадырова за два года выросли более чем в 50 раз
На официальном портале главы Чечни появилась декларация Рамзана Кадырова по итогам 2020 года. Согласно документу, его доходы за указанный период выросли более чем в два раза.
В 2020 году Кадыров заработал рекордные 381 миллион рублей, при том, что доход главы Чечни за 2019 год составлял 147 миллионов, а в 2018 году – семь с половиной. Таким образом, за последние два года Рамзан Кадыров увеличил свое состояние более чем в 50 раз.
В собственности главы Чечни указаны два земельных участка общей площадью более 32 тысяч квадратных метров, а также дом площадью 2 344 квадратных метра. Кроме того, на жену Кадырова записана 209-метровая квартира.
Официально глава Чечни не имеет ни одного автомобиля, хотя он регулярно раздает приближенным в качестве подарков представительские иномарки и хвастает кортежем бронированных лимузинов.
«Тот факт, что высшие должностные лица являются миллионерами – не секрет. Как и то, что им нет необходимости ходить в «Пятерочку» и пользоваться такси», – прокомментировал декларацию Кадырова в беседе с корреспондентом Кавказ.Реалии политолог Константин Калачев.
«Из-за закрытости информации определить достоверность официальных деклараций сложно. Хотя, конечно, возникают вопросы. Например, почему у любящего езду на представительских авто и даже оштрафованному инспектором ГИБДД за нарушение Кадырова официально нет личного транспорта?», – рассуждает политический аналитик Андрей Решетов.
Рост доходов Кадырова именно с 2019 года, как отмечает собеседник Кавказ.Реалии, может быть связан с западными санкциями в отношении главы Чечни – теперь ему приходится хранить деньги в России, а не за рубежом.
За сутки на Северном Кавказе умерли 19 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 322
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 322.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае – пять, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии официально подтверждено по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 9 354 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарский крае, меньше всего – в Адыгее.
- Краснодарский край + 100 (45 696 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 82 (53 166)
- Дагестан + 44 (32 415)
- Кабардино-Балкария + 23 (23 808)
- Калмыкия + 20 (20 443)
- Карачаево-Черкесия + 13 (20 090)
- Ингушетия + 11 (15 455)
- Северная Осетия + 11 (16 744)
- Чечня + 9 (12 014)
- Адыгея + 9 (14 441)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 254 272 случая COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 2 мая, выявлено 4 823 255 заболевших коронавирусом.
Первый казахстанский лоукостер FlyArystan начал выполнять рейсы в Грузию
Первый казахстанский лоукостер, авиакомпания FlyArystan приступила к выполнению регулярных рейсов в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Кутаисского международного аэропорта.
Сегодня, 2 мая, самолет FlyArystan доставил из Атырау в Кутаиси 140 человек. Первый рейс авиакомпании в грузинском аэропорту встречали водяной аркой, а прибывшим пассажирам вручили памятные подарки.
С 4 мая авиакомпания также начнет выполнять рейсы по маршруту Актау-Кутаиси-Актау и Нур-Султан-Кутаиси-Нур-Султан. По всем трем направлениям лоукостер будет летать два раза в неделю. Рейсы выполняются на среднемагистральных Airbus A320, в которых размещены по 180 кресел эконом-класса.
Лоукостер продает авиабилеты в Кутаиси из других городов Казахстана: Алматы, Актобе, Шымкента и Семея. Такие маршруты включают одну пересадку.
По информации агентства «Новости-Грузия», FlyArystan – дочерняя компания крупнейшего национального перевозчика Казахстана Air Astana, созданная в 2018 году.
- С 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
- Наряду с FlyArystan, в этом году авиарейсы в Грузию запустят еще несколько низкобюджетных компаний, которые до сих пор не были представлены на местном рынке. Среди них немецкая низкобюджетная Eurowings и украинская Bees Airline. В общей сложности до конца 2021 года выполнять рейсы в Грузию будут до 30 авиакомпаний. Согласно прогнозу Объединения аэропортов Грузии, за три квартала грузинский авиарынок сможет восстановить 40-45% допандемийного уровня.
Пилотируемый корабль «Крю Дрэгон» вернулся на Землю
Американский пилотируемый космический корабль «Крю Дрэгон» успешно приводнился в Мексиканском заливе после расстыковки с Международной космической станцией и автономного полета продолжительностью 6,5 часов.
На Землю вернулись астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский астронавт Соичи Ногучи. В район их высадки было направлено поисково-спасательное судно – для поднятия капсулы с астронавтами с помощью гидравлического устройства. Место приводнения к югу от Панама-сити во Флориде охраняли также два патрульных катера Береговой охраны США.
Экипаж миссии «Крю Дрэгон-1» проработал на МКС полгода. Это был первый регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA.
Сейчас на борту МКС продолжают работу космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марка Ванде Хай, прибывшие на станцию 9 апреля на корабле «Союз МС-18», а также прибывшие на МКС на с миссией «Крю Дрэгон 2» во второй половине апреля астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ, отмечает «Интерфакс».
Часть бастующих сотрудников согласилась с предложением администрации руставского «Азота»
В Рустави часть бастующих сотрудников согласилась на предложение администрации предприятия «Азот», однако предприятие до сих пор не работает на полную мощность.
Часть сотрудников просят внести некоторые поправки в условия, предложенные администрацией. Они до сих пор остаются у входа на предприятие.
Накануне, 1 мая, руководство руставского «Азота» представило бастующим сотрудникам предложения, которые подписал первый заместитель директора предприятия Леван Бурдиладзе.
Это первое предложение, которое администрация сделала в качестве документа бастующим сотрудникам несколько дней назад.
Тысячи граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта
Из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе в безопасные районы эвакуированы более 33 тысяч граждан Киргизии, из них около 19 тысяч – дети, сообщила заместитель министра здравоохранения страны Элиза Солтонбекова.
По ее словам, число погибших в результате конфликта граждан Киргизии составляет 34 человека, пострадавших – около 180. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, 6 человек – в тяжелом. В десятках сел остались сгоревшие дома и другие объекты, передает Киргизская служба Радио Свобода. Со стороны Таджикистана погибли, по данным местных СМИ, от восьми до десяти граждан. Официальных данных от Душанбе нет, отмечает «Интерфакс».
В ночь на 2 мая новые инциденты и перестрелки на границе не зафиксированы. В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями национального траура по жертвам конфликта.
Вооруженный конфликт начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сел около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга.
В субботу глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.
В воскресенье со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства сообщается о подписании совместного протокола делегаций двух стран по делимитации и демаркации госграницы.
На западе Грузии сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
Вагон пассажирского поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси, сошел с рельсов сегодня утром, 2 мая, близ села Марелиси на западе Грузии. Об этом сообщает «Грузинская железная дорога» (ГЖД).
В результате инцидента никто не пострадал. В Марелиси направлен дополнительный поезд для вывоза пассажиров.
Как пояснили в ГЖД, на участке Хашури-Зестафони четвертый вагон поезда «вышел за рельсы двумя колесами». Причины произошедшего пока не установлены. Обстоятельства аварии выясняются.
«На данном этапе главная забота компании – безопасность пассажиров и их пересадка на другой поезд», - говорится в заявлении. ГЖД приносит извинения пассажирам за задержку и неудобства.
Кадры с места происшествия уже появились в социальных сетях. На них видно, что последний вагон поезда завалился на левый бок. Всех пассажиров оттуда вывели. Паники среди граждан не наблюдается.
В Южной Осетии сгорела одна из построек мясоперерабатывающего завода «Растдон»
В пасхальную ночь сгорела одна из построек мясоперерабатывающего завода «Растдон» в Южной Осетии, сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики.
«На место пожарные расчеты выехали в 3:57 утра 2 мая. Горела постройка под очистные сооружения завода. В самом помещении были установлены моторы, насосы и другое оборудование», - уточнили в МЧС.
На месте тушения пожара работали три пожарных расчета, для установления причин возгорания на данный момент работают эксперты МЧС.
Мясоперерабатывающий комбинат «Растдон» начал производство мясной продукции под маркой «Нартские» в июле 2017 года. Завод в первый год своей работы выпустил более 100 тонн мясной продукции. После того, как основатель и владелец крупнейшего в России агропромышленного холдинга «Евродон» Вадим Ванеев ушел со своего поста из-за конфликта с «Внешэкономбанком», завод проработал еще некоторое время, сообщает информагентство «Рес».
В Грузии выявлено 988 новых случаев коронавируса, выздоровели 1595 пациентов
В Грузии выявлено 988 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 1595 человек. За последние сутки от коронавируса умер 21 пациент.
За последние 24 часа в стране было проведено 13 752 теста, в том числе 5 904 - с экспресс-тестом на антигены и 7 848 с - ПЦР-тестом. Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 7,18%, за последние 14 дней - 4,99%, за последние 7 дней - 5,47%.
Из 988 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 511 случаев выявлено в Тбилиси, 114 - в Аджарии, 94 - в Самегрело-Земо Сванети, 84 - в Имерети, 45 - в Кахети, 45 - в Мцхета-Мтианети, 33 - в Шида Картли, 31 - в Квемо Картли, 19 - в Грузии, 8 - в Самцхе-Джавахети, 4 - в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Всего в Грузии выявлено 312 445 случаев заражения коронавирусом, из которых 293 052 выздоровели и 4 151 человек умер.
91 человек находится в режиме карантина, 4 040 - под наблюдением в стационаре, 800 человек - в ковид-гостиницах, 34 185 человек находятся в самоизоляции.
Православные христиане празднуют Пасху – день Воскресения Христова
Православные христиане празднуют Пасху – день Воскресения Христова, который в этом году приходится на 2 мая.
Главное пасхальное богослужение в Грузии, по традиции, прошло в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). Проводил ее Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. К началу пасхальной службы делегация патриархии доставила из Иерусалима в Тбилиси частицу Благодатного огня.
На литургии в Самеба присутствовали члены правительства Грузии и депутаты парламента. Вместе с другими прихожанами они дожидались традиционной эпистолы Илии Второго.
Предварительно лидеры правящей партии «Грузинская мечта» лично поздравили патриарха с праздником Пасхи. Фото из патриаршей резиденции, на котором запечатлены премьер Ираклий Гарибашвили, вице-спикер Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель ГМ Ираклий Кобахидзе, администрация правительства поделилась в Facebook.
Из-за пандемии коронавируса во всех храмах приняли дополнительные меры безопасности. Они касались и разметки, и дистанцирования. Внутрь допускали ограниченное количество прихожан. Многие слушали службу во дворах. Так, например, в Самеба собрались не более 500 человек. Отменять крестный ход в церквях не стали.
По информации агентства «Новости-Грузия», в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, «комендантский час» в Грузии действовал не восемь, а пять часов - с 23:00 1 мая до 04:00 2 мая. Граждане, которые присутствовали службах, не могли покинуть храмы до окончания «комендантского часа». Исключения составляли только лица, получившие спецпропуска.
Гамкрелидзе сообщил о случаях заражения коронавирусом после вакцинации
В Грузии зафиксировано до 120 случаев заражения коронавирусом после прививок вакцинами компаний AstraZeneca и BioNTech/Pfizer. Об этом сегодня, 1 мая, заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе в интервью Общественному вещателю.
«По данным последних пяти дней, после первой прививки было до 120 [случаев] инфицирования. Из них 80 были по AstraZeneca и до 40 – по Pfizer», - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, во всех случаях после первой дозы вакцины у граждан успел выработаться «определенный иммунитет», поэтому теперь СOVID-19 они переносят в легкой форме. Глава NCDC добавил, что Минздрав «детально изучает» каждый факт.
«С каждым человеком, у которого после вакцинации развилась инфекция, контактируют, происходят его опросы и так далее», - заявил Гамкрелидзе.
- Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. По последним данным, прививку сделали 45 338 человек, из них 6 064 граждан получили полную, двойную дозу вакцины.
- Сейчас зарегистрироваться на вакцинацию от СOVID-19 могут абсолютно все граждане Грузии старше 18 лет. Для желающих доступны препараты AstraZeneca и Sinopharm.
FT: Фридман, Авен и «Роснефть» подали иски к издателю книги о Путине
Четверо российских крупных предпринимателей, а также контролируемая государством компания «Роснефть» подали судебные иски о клевете против издательства HarperCollins в связи с опубликованной в нем в прошлом году книгой Кэтрин Белтон «Люди Путина». Об этом сообщает в субботу Financial Times.
Как утверждает газета, в течение последних недель в лондонский суд было подано сразу несколько исков от людей, упоминающихся в книге, написанной бывшим корреспондентом Financial Times в Москве и посвященной истории прихода к власти в России Владимира Путина и ее укреплению. Об иске, поданном владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем, сообщалось ранее. Кроме него, иски подали совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнер Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Отдельный иск подала и компания «Роснефть», возглавляемая Игорем Сечиным. По данным FT, истцов представляют известные лондонские юридические компании.
В заявлении юристов Абрамовича, опубликованном на сайте футбольного клуба «Челси», сообщается, что «судебный иск связан с рядом ложных и клеветнических заявлений», сделанных в отношении российского бизнесмена в книге «Люди Путина», опубликованной издательством HarperCollins. «В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпированно, а также содержится ложная информация о покупке им футбольного клуба «Челси» и его деятельности. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований», – говорится в заявлении.
Издательский дом называет книгу Белтон важным исследованием обстоятельств, представляющих общественный интерес, и утверждает, что она основана на солидных источниках.
Одно из утверждений, которое содержится в книге - о том, что Абрамович купил футбольный клуб «Челси» по личному указанию Владимира Путина для улучшения имиджа России в Великобритании - ранее уже отвергалось судом в Лондоне. Автор этого утверждения - ранее входивший в окружение Путина банкир Сергей Пугачев, который сейчас живет на Западе и критикует российские власти.
Что именно вызвало недовольство Фридмана, Авена, Чигиринского и «Роснефти», пока не известно.
- Книга «Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад» вышла в Великобритании в мае 2020 года. Ее автор – Кэтрин Белтон прожила в России 16 лет.
- Представители организаций, выступающих в защиту свободы печати, высказывают опасения в связи с тем, что британские законы о защите от клеветы, по их мнению, недостаточно сбалансированны и ориентированы на защиту интересов истцов.
Лидер партии «Лело» навестил Нику Мелия в тюрьме
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе сегодня, 1 мая, навестил председателя «Единого национального движения» Нику Мелия в тюрьме города Рустави, сообщает агентство «Новости-Грузия». «Ника бодр, здоров. Он проникнут духом борьбы», - заявил Хазарадзе после встречи.
По его словам, состоявшийся разговор касался двух вопросов: внесения залога Евросоюзом и создания парламентской комиссии по расследованию событий на митинге в июне 2019 года. «Принципиально он согласен с тем, что залог ЕС действительно беспрецедентен… Евросоюз не платит залогов за преступников. Наверное, в ближайшие дни он сам сделает заявление в связи с парламентской комиссией. В принципе, он согласен с этой идеей», - заявил Хазарадзе.
Лидер ЕНД проходит по делу о попытке штурма парламента во время протестной акции 19-20 июня 2019 года, также известной, как «ночь Гаврилова». Мелия находится под стражей уже более двух месяцев после того, как был задержан 23 февраля в результате полицейской спецоперации в центральном офисе партии.
Залог в размере около 12 тысяч долларов, назначенный судом в качестве меры пресечения, политик не выплачивает принципиально, так как не согласен с обвинением.
Не так давно Хазарадзе выступил с инициативой освобождения Мелия под поручительство членов Европарламента. В ходе рабочего визита лидеров «Лело» в Брюссель несколько политиков выразили готовность помочь, однако дальше этого дело не пошло. Еще раньше Евросоюз предложил внести залог за Мелия посредством одного из своих фондов. В Брюсселе считают, что это может помочь урегулировать политический кризис, начавшийся после парламентских выборов осенью 2020 года.
Недавно лидер оппозиции согласился на предложение ЕС, но поставил условие: отозвать из парламента законопроект «Об амнистии», позволяющий освободить абсолютно всех фигурантов дела «ночи Гаврилова». Амнистия коснется не только Мелия, но и полицейских, которые на данный момент находятся под следствием за превышение служебных полномочий во время разгона демонстрации.
Мэрия Тбилиси отчиталась о ситуации в оползневой зоне Вашлиджвари после мощного ливня
После мощного ливня накануне вечером, 30 апреля, каких-либо изменений в зоне оползневой опасности над дорогой, соединяющей тбилисские районы Нуцубидзе и Вашлиджвари, зафиксировано не было, сообщили мэр Тбилиси Каха Каладзе и его заместитель Ираклий Бенделиани.
В результате стихии накануне ночью были затоплены несколько улиц в районе Диди Дигоми и поселке Дигоми, вода зашла в подвалы и на первые этажи некоторых частных домов, были повреждены крыши семи многоэтажек.
Эпицентр стихии находился всего в паре километров от улицы Мачавариани, жители которой полтора месяца назад оказались под угрозой схода гигантского оползня. По словам Бенделиани, специалисты вели усиленный мониторинг за склоном Вашлиджвари с первых минут после начала ливня.
«Сегодня утром геодезисты дополнительно произвели конкретные замеры, чтобы еще раз убедиться в том, наблюдается ли какое-либо движение оползневой массы или нет. Можно со всей ответственностью сказать, что вчерашние интенсивные осадки никак не повлияли на ситуацию», - заявил Бенделиани во время совместного прямого эфира с Каладзе в Facebook.
Чиновник считает, что все это говорит о том, что первый этап противооползневых мероприятий оказался эффективным. Он уверен, что участки, которые еще недавно беспокоили специалистов, теперь полностью безопасны.
Сам Каладзе анонсировал, что в ближайшее время на улице Мачавариани мэрия начнет второй этап превенционных работ. «Была большая критика со стороны так называемых экспертов, которой мы действительно не заслуживали. С первого же дня, как только возникла угроза, были предприняты конкретные шаги, чтобы обеспечить безопасность населения. Дорога закрыта, проведены соответствующие работы. В настоящее время подготавливают конкретный ареал уже для следующего этапа. Как только проект будет готов, мы начнем второй этап», - отметил Каладзе.
- О масштабных оползневых процессах на склоне возле дороги, соединяющей Вашлиджвари и Нуцубидзе, стало известно в середине марта, сообщает агентство «Новости-Грузия». В 2019 году мэрия Тбилиси начала строить там дорогу – от озера Лиси до проспекта Геловани. С 16 марта 2020 года из-за опасности схода оползня движение по улице Мачавариани было приостановлено.
- По данным уже проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, увеличивающиеся в ширину на пять сантиметров в сутки. Геологи опасаются, что в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться до 800 тысяч кубометров земляной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.
- По данным исследования, маршрут оползня пройдет по улице Мачавариани, трассе, связывающей ее с проспектом Маршала Геловани и улице Броцеули. Специалисты не исключают и более тяжелый сценарий развития событий в случае схода и второго оползня, в нижней части горы.
В Тбилиси ожидают частицу благодатного огня из Иерусалима
Частицу благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят сегодня, 1 мая, в Тбилисский международный аэропорт к 23:00. Об этом архимандрит тбилисского кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), отец Иоанн (Мчедлишвили) сообщил в комментарии Общественному вещателю Грузии.
«Делегация из трех человек отправилась в Израиль. Сегодня к 23:00 они доставят благодатный огонь», - заявил он.
Из-за ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии, традиционной встречи огня в столичном аэропорту не будет. Представители патриархии доставят его прямо в Самеба, где пасхальное богослужение начнется в 23:00. Именно отсюда огонь будет разослан во все епархии Грузинской православной церкви.
По словам Мчедлишвили, как в Самеба, так и в других храмах страны все готово к пасхальной литургии. Заранее были проведены дезинфекционные работы, расклеены стикеры с обозначением безопасного расстояния, во дворах церквей установлены звуковые системы. Чтобы прихожане могли соблюдать социальную дистанцию, часть прихожан будет слушать службу на улице.
«Конечно же, мы призываем всех использовать маски и соблюдать дистанцию. Все это элементарно. Соблюдая эти правила, мы заботимся друг о друге», - подчеркнул Мчедлишвили.
В пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, «комендантский час» в Грузии будет действовать не восемь, а пять часов. 1 мая выходить из дома можно будет не до 21:00, а до 23:00, а утром 2 мая появляться на улице разрешается с 04:00, а не с 5:00. Граждане, которые решат присутствовать на пасхальной службе, не смогут покинуть храмы до окончания «комендантского часа». Исключения составляют только лица, получившие спецпропуска, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За прошедшие сутки в Абхазии подтверждено 63 случая коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 390 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 63 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, 43 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 11 из них – тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 557 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 623 человека.
Крыши 150 домов были повреждены в результате града в Кахетии
Крыши примерно 150 жилых домов в селе Качрети Гурджаанского муниципалитета (Кахетия) были повреждены в результате сильного града накануне вечером, 30 апреля, сообщает телеканал «Рустави 2».
Местные власти с утра приступили к оценке ущерба. В районной мэрии не исключают, что число пострадавших окажется гораздо больше предварительных данных.
Жители Качрети опасаются, что в случае ухудшения погоды им придется в спешке покидать свои дома. Накануне крыши были пробиты градом размером с куриное яйцо, и теперь вода может хлынуть прямо в комнаты. В зоне стихии побывал мэр Гурджаани Арчила Хандамашвили. Он пообещал, что уже сегодня муниципальные службы накроют тентом поврежденные кровли.
Стихия затронула сразу несколько сел Гурджаанского района. Наряду с Качрети пострадали Арашенда, Кодало и Джимити. Помимо крыш домов, град повредил сельскохозяйственные угодья – побиты виноградники и посевы однолетних культур. Погибла домашняя птица.
За последние три дня из-за непогоды ущерб был нанесен примерно десятку сел в районах Лагодехи, Гурджаани и Кварели. Некоторые фермеры сообщили, что из-за стихии в этом году они останутся без урожая. Местные жители просят власти помочь им, а банки – отсрочить выплаты по кредитам.
Местные власти предупредили пострадавших, чтобы они не рассчитывали на компенсации ущерба сельскому хозяйству со стороны государства. Самоуправления берут на себя только работы по восстановлению инфраструктуры.
Кахи Кавсадзе похоронен на Сабурталинском кладбище рядом с супругой
Актер Кахи Кавсадзе похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси, рядом со своей женой Белой Мирианашвили. На похоронах присутствовали бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, а также министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
Гражданская панихида проходила в течение трех дней в Национальном театре имени Руставели. На гражданской панихиде побывали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, члены кабинета министров, а также члены оппозиционных партий.
Все расходы, связанные с похоронами Кавсадзе, взяло на себя государство.
Кахи Кавсадзе многие годы был ведущим актером Театра имени Шота Руставели. Он также снялся в более 80 фильмов.
Среди работ актера в кино – роли в фильмах «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Белое солнце пустыни», «Житие Дон Кихота и Санчо». В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере под названием: «Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!».
Актер грузинского театра и кино Кахи Кавсадзе скончался в возрасте 85 лет. 28 ноября 2020 года у него был подтвержден коронавирус. Кавсадзе находился в Первой университетской клинике ТГМУ с острой дыхательной недостаточностью.
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