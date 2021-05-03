Легендарной грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили исполнилось 80 лет

Сегодня 80 лет исполнилось легендарной грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили.

С юбилеем Гаприндашвили подзравили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр культуры и спорта Тея Цулукиани, – пишет «Новости-Грузия».

«Поздравляю легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили с 80-летним юбилеем. Особый талант и cамоотверженный труд госпожи Ноны принесли нашей стране много успехов. Ее имя связано только с победой и наполняет всех грузин национальной гордостью», – пишет Гарибашвили на собственной странице в Facebook.

«Легендарная шахматистка, которая великолепными победами и незабываемой карьерой вписана в мировую историю шахмат. Госпожа Нона Гаприндашвили, вместе с еще одной легендой грузинских шахмат Маей Чибурданидзе, подняла на новую высоту женские шахматы в мире и с помощью своеобразной шахматной революции сравнила с мужскими шахматами. С огромнейшим уважением поздравляю госпожу Нону Гаприндашвили с 80-летним юбилеем и желаю ей здоровья и долгих лет», – написала Цулукиани.

Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди (регион Самегрело на западе Грузии). Играть в шахматы она начала в пять лет. С 12-ти занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.

Гаприндашвили – одна из самых ярких фигур мира шахмат. Пятая в истории шахмат чемпионка мира, многократная олимпийская чемпионка в составе сборной, победительница международных турниров. Титул сильнейшей на планете она удерживала 16 лет – с 1962 года по 1978 год.

В 1976 году Гаприндашвили стала первым международным гроссмейстером среди женщин, а спустя два года ей присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. Была председателем женской комиссии ФИДЕ (Международной шахматной федерации, 1980–1986). Ей первой вручили специальный приз ФИДЕ «Шахматный Оскар» (1982 год).

Нона Гаприндашвили – лауреат премии European Golden Pawn, кавалер грузинского президентского ордена Сияния, ордена Вахтанга Горгасали первой степени и ордена Чести.

После завершения карьеры в большом спорте Нона Гаприндашвили продолжает активно выступать на турнирах. Она уже семь раз выигрывала чемпионат мира среди сеньоров в возрастной категории старше 50 лет. Такой турнир – как для мужчин, так и для женщин, проходит в Бухаресте, в нем участвуют шахматисты со всего мира.

В последний раз Гаприндашвили выиграла женскую секцию в категории старше 65 лет в Бухаресте в ноябре 2019 года.