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COVID-19 в Грузии: 509 новых случаев, 12 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4163 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 509 новых случаев коронавируса. Накануне провели 7476 тестов: PCR-тестов – 4365, экспресс‐тестов на антиген – 3111.
Выздоровели еще 1200 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 312 954, выздоровевших – 294 252.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,81%, за последние 14 дней составляет 5%, за неделю – 5,6%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Другие новости дня
В Индии новое рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Индии пока не удаётся справиться с ростом числа заражений и смертей от коронавирусной инфекции, в то время как кризис с COVID-19 наблюдается и в других частях Южной Азии.
Только за минувшую неделю в Индии было зарегистрировано 2 миллиона 600 тысяч новых случаев болезни, умерли – 23800 человек. Последние 10 дней суточный прирост заражений составлял около 300 тысяч, 3 мая он превысил 360 тысяч. Умерли за последние сутки 3417 человек. Всего жертвами пандемии в стране стали около 215 тысяч жителей. И эксперты не исключают, что реальное число заражений и смертей многим выше.
В Индию поступает международная помощь, чтобы помочь ей справиться с недостатком медицинского кислорода и препаратов для лечения больных. Великобритания сообщила, что направит в свою бывшую колонию дополнительно тысячу аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.
Индийское правительство во главе с премьером Нарендрой Моди до сих пор воздерживается от введения национального локдауна, но многие штаты принимают собственные ограничительные меры, в попытке сдержать распространение коронавируса. На этом фоне правящая партия теряет позиции на местных выборах, в частности, она проиграла в ключевом штате Западная Бенгалия, пишет "Би-би-си". Моди критиуют за то, что он сосредоточен сейчас на голосовании больше, чем на ситуации с эпидемией.
Рост заражений отмечен и в Непале со Шри-Ланкой, где в больницах также не хватает коек, кислорода и лекарств. "Вскоре мы можем столкнуться с кризисом по типу индийского, если не остановим нынешнюю тенденцию распространения болезни", - подчёркивают местные эпидемиологи.
Пакистан, переживающий третью волну эпидемии, с 4-го мая закрывает примерно на две недели границы с Афганистаном и Ираном. Решение, однако, не затронет пакистанцев, возвращающихся на родину из этих соседних государств.
В Европе ситуация с коронавирусом постепенно улучшается. Карантинные ограничения на фоне снижения уровня заболеваемости ослабляет, начиная с понедельника 3-го мая, Румыния.
Число заражений после прохождения пика снижается в Германии. В крупнейшей европейской экономике набирает обороты кампания по вакцинации населения против COVID-19. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал всё более вероятным то, что власти предложат ослабить санитарные меры для тех, кто пройдёт полную вакцинацию, а также тех, кто уже переболел.
В английском городе Ливерпуль организовали музыкальный фестиваль, посетителям которого разрешили прийти без защитных масок и не соблюдать социальную дистанцию. Власти, судя по сообщениям, хотели протестировать, можно ли уже устраивать подобные мероприятия без риска новых заражений. Всего на фестивале под открытым небом присутствовали около 5 тысяч зрителей. Все они при этом были обязаны предъявить негативный результат теста на коронавирус и пообещали пройти проверку повторно через пять дней.
Никол Пашинян вместе с супругой вакцинировался от коронавируса
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сегодня были вакцинированы от коронавируса. Пашинян призвал граждан обращаться в поликлиники и делать прививки.
«Нам с Анной сегодня сделали прививку от коронавируса. Мы призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и делать прививки», – написал Пашинян на своей странице в Facebook, отметив, что во второй половине 2021 года ведущие страны мира могут ввести ограничения на въезд для непривитых граждан.
Отметим, что по данным на 2 мая в Армении были вакцинированы 3 тысячи граждан. Минздрав считает это невысоким показателем. На последнем заседании правительства и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян призвала членов правительства пройти вакцинацию и на собственном примере показать, что вакцинация является приоритетной задачей.
Сегодня исполняющий обязанности министра здравоохранения доложила и.о. премьер-министра о том, что в последние дни процесс вакцинации существенно активизировался.
Легендарной грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили исполнилось 80 лет
Сегодня 80 лет исполнилось легендарной грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили.
С юбилеем Гаприндашвили подзравили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр культуры и спорта Тея Цулукиани, – пишет «Новости-Грузия».
«Поздравляю легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили с 80-летним юбилеем. Особый талант и cамоотверженный труд госпожи Ноны принесли нашей стране много успехов. Ее имя связано только с победой и наполняет всех грузин национальной гордостью», – пишет Гарибашвили на собственной странице в Facebook.
«Легендарная шахматистка, которая великолепными победами и незабываемой карьерой вписана в мировую историю шахмат. Госпожа Нона Гаприндашвили, вместе с еще одной легендой грузинских шахмат Маей Чибурданидзе, подняла на новую высоту женские шахматы в мире и с помощью своеобразной шахматной революции сравнила с мужскими шахматами. С огромнейшим уважением поздравляю госпожу Нону Гаприндашвили с 80-летним юбилеем и желаю ей здоровья и долгих лет», – написала Цулукиани.
Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди (регион Самегрело на западе Грузии). Играть в шахматы она начала в пять лет. С 12-ти занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.
Гаприндашвили – одна из самых ярких фигур мира шахмат. Пятая в истории шахмат чемпионка мира, многократная олимпийская чемпионка в составе сборной, победительница международных турниров. Титул сильнейшей на планете она удерживала 16 лет – с 1962 года по 1978 год.
В 1976 году Гаприндашвили стала первым международным гроссмейстером среди женщин, а спустя два года ей присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. Была председателем женской комиссии ФИДЕ (Международной шахматной федерации, 1980–1986). Ей первой вручили специальный приз ФИДЕ «Шахматный Оскар» (1982 год).
Нона Гаприндашвили – лауреат премии European Golden Pawn, кавалер грузинского президентского ордена Сияния, ордена Вахтанга Горгасали первой степени и ордена Чести.
После завершения карьеры в большом спорте Нона Гаприндашвили продолжает активно выступать на турнирах. Она уже семь раз выигрывала чемпионат мира среди сеньоров в возрастной категории старше 50 лет. Такой турнир – как для мужчин, так и для женщин, проходит в Бухаресте, в нем участвуют шахматисты со всего мира.
В последний раз Гаприндашвили выиграла женскую секцию в категории старше 65 лет в Бухаресте в ноябре 2019 года.
Патриарх Варфоломей: у России нет полномочий предоставлять автокефалию Абхазии
У Русской православной церкви нет права предоставлять автокефалию кому-либо, в том числе Абхазской церкви, – заявил Вселенский патриарх Варфоломей I в интервью грузинскому телеканалу «Формула».
Журналист Георгий Таргамадзе поинтересовался, может ли последовать за признанием Грузией автокефалии Православной церкви Украины признание Москвой автокефалии Абхазской церкви (об этом часто говорят в Тбилиси, в том числе члены Священного Синода Грузинской православной церкви).
«У русской церкви нет права предоставлять автокефалию не только Абхазии, но и вообще кому-либо. У неё нет такого права. Это эксклюзивное полномочие Константинополя, что подтверждают традиция и действие православной церкви на протяжении веков», – сказал Патриарх Константинопольский.
Вселенский патриарх напомнил, что в 1970 году Русская православная церковь предоставила автокефалию Православной церкви в Америке.
«Однако эту псевдоавтокефальную церковь до сих пор никто не признает. Только она именует себя американской православной церковью. [...] Что касается ваших слов, что если Грузинская церковь признает автокефалию Украинской церкви, то Московский патриархат признает автокефалию Абхазии, то это – давление и шантаж, у которых нет основания», – заявил он.
Он также раскритиковал Москву за вмешательство в церковные дела Абхазии и Южной Осетии, отметив, что эти регионы входят в юрисдикцию Грузинской православной церкви.
- 11 октября 2018 года Синод Вселенского Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей в Украине. 5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей в храме Святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии новой украинской церкви, учрежденной на объединительном соборе 15 декабря. 6 января томос о ее автокефалии был вручен главе ПЦУ Епифанию. Грузия к поздравлениям Украине присоединяться не стала.
Киргизия и Таджикистан отвели войска от государственной границы
Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от линии границы. Об этом сообщает Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
По данным ведомства, по состоянию на утро 3 мая обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.
В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 34 человека, пострадали 178. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. По данным МВД Киргизии, все погибшие в конфликте были убиты из огнестрельного оружия. Со стороны Таджикистана погибли, по информации местных СМИ, от восьми до десяти человек, более 90 - ранены. Официальных данных от Душанбе пока нет, отмечает "Интерфакс".
По данным МЧС Киргизии, в селах Баткенского и Лейлекского районов разрушено и повреждено несколько десятков домов, десять АЗС, три погранзаставы, две школы. Из Баткенской области эвакуированы более 60 тысяч человек.
В МВД Киргизии сообщили, что по факту столкновений на границе с Таджикитаном правоохранительные органы страны возбудили 11 уголовных дел - по статьям о массовых беспорядках, преступлениях против мира, хулиганстве, уничтожении или повреждении чужого имущества, незаконном пересечении государственной границы и убийстве.
Вооружённый конфликт начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сёл около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга. В минувшую субботу представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении огня и дальнейшему отводу войск в места постоянной дислокации.
Президент Киргизии Садыр Жапаров в воскресенье, 2 мая, предложил Таджикистану создать "комиссию по поддержанию мира" из старейшин из обеих стран, проживающих в соседних или смешанных селах.
Протест фанатов «Манчестер Юнайтед» сорвал матч с «Ливерпулем»
Матч английской футбольной Премьер-лиги между командами "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", который должен был состояться в воскресенье, перенесён на неопределённый срок из-за протестов болельщиков. Они требуют передать управление клубом из рук владеющих им предпринимателей местным жителям. Газета The Guardian отмечает, что подобного в истории Премьер-лиги ещё не было.
Группа фанатов "Манчестера" устроила акцию протеста против владельцев клуба - семьи Глейзеров. Несколько сотен болельщиков за несколько часов до начала матча прорвались на футбольное поле стадиона "Олд Траффорд" и продолжили протест прямо там.
В заявлении клуба "Манчестер Юнайтед" говорится, что матч перенесли в целях обеспечения безопасности. В заявлении сказано, что клуб уважает право фанатов на мирный протест, однако акция в воскресенье создала угрозу для сотрудников клуба, полицейских и других болельщиков.
Объединение болельщиков Man United Supporters’ Trust выступило с заявлением, в котором потребовало от британского правительства начать реформу, подразумевающую запрет на продажу клубов в частные руки.
Игры "Манчестера" с "Ливерпулем" традиционно носят принципиальный характер и считаются одними из наиболее интересных в сезоне.
Ныне покойный американский бизнесмен Малькольм Глейзер приобрёл контрольный пакет акций "Юнайтед" в 2005 году - к недовольству многих болельщиков клуба. Сейчас клубом владеют его родственники. Фанаты считают, что они используют клуб исключительно для извлечения прибыли, не заботясь о футболе. Катализатором протестов стало участие "Манчестера" в недолговечном проекте европейской футбольной Суперлиги.
На Северном Кавказе потратят миллионы рублей на организацию празднований Дня Победы
Регионы Северного Кавказа в этом году потратят на организацию празднований по случаю Дня Победы миллионы рублей. Кавказ.Реалии изучил госзакупки местных властей.
Организация 9 мая в Грозном обойдется бюджету в два млн рублей. За эти деньги планируется организовать праздничное шествие колонны, возложение цветов к мемориальному комплексу перед мечетью «Сердце Чечни» и двухчасовой концерт на более 350 зрителей.
Победителем тендера стал предприниматель из станицы Горячеисточенской Рахман Батукаев. Согласно открытым данным, он регулярно выигрывает государственные контракты на проведение развлекательных мероприятий для чеченских властей.
Администрация города Туапсе в Краснодарском крае в преддверии Дня Победы заказала для ветеранов 70 термопотов (гибрид чайника и термоса) по 2,5 тысячи рублей за штуку.
Организация парада в Краснодаре обойдется в три миллиона рублей. Исполнитель контракта должен обеспечить участников из руководства Кубани восьмью венками по 64 тысячи рублей за штуку, тремя корзинами с ручками за девять тысяч рублей каждая и двумя гирляндами из цветов общей стоимостью еще 42 тысячи.
Кроме того, власти Краснодара планируют напечатать именные пригласительные билеты и организовать торжественное прохождение военнослужащих Краснодарского гарнизона, а также разместить информацию о параде «на тематических и молодежных ресурсах с количеством подписчиков не менее 50 тысяч (привлечение медийных лиц, блогеров и популярных пабликов в сети Интернет, посвященных новостям и событиям в рамках мероприятия)».
Чиновники Минеральных Вод в Ставропольском крае закупили ветеранам по 45 кувшинов для фильтрации воды на общую сумму на общую сумму в 34 тысячи рублей и столько же тонометров по за 168 тысяч.
В ингушском городе Сунжа праздник в честь 76-летия Победы проведут за 936 тысяч рублей – на эти деньги власти организуют трехчасовой концерт артистов местной филармонии, украсить город 24 баннерами, раздать тысячу георгиевских ленточек и подготовить 20 десятикилограммовых корзин с фруктами – вероятно, для ветеранов.
Завершающим этапом праздника во всех городах станет традиционный фейерверк. Администрация Таганрога в Ростовской области была готова выделить на него 192 тысячи рублей, но закупка признана несостоявшейся. В городе Туапсе Краснодарского края за 10-минутное шоу заплатят 327 тысяч рублей, в 367 тысяч обойдется 8-минутный фейерверк из 50 залпов в Нальчике.
- Как писал Кавказ.Реалии, в 2020 году на юге России не был отменен ни один военный парад, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Мероприятия прошли по всей России 24 июня и были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- В апреле этого года жители Каспийска выразили недовольство действиями организаторов репетиции парада Победы из-за неожиданного перекрытия улиц. Горожане направили соответствующие жалобы в Министерство обороны России.
США: действия Чехии способствовали укреплению безопасности
Соединенные Штаты выразили солидарность с Чехией после того, как власти этой страны заявили о причастности российской военной разведки к взрывам на территории Чехии в 2014 году, а Прага и Москва обменялись высылками беспрецедентного числа сотрудников дипломатических миссий.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой правительства Чехии Андреем Бабишем в воскресенье подчеркнул, что недавние действия Праги способствовали повышению безопасности Чехии и НАТО, - сообщает «Голос Америки».
По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен и Бабиш подчеркнули необходимость единства и решимости в ответ на «дестабилизирующие действия России». Решение Чехии выслать 18 сотрудников российского посольства в Праге госсекретарь назвал «мужественным ответом на подрывные и смертоносные действия» и «серьезным сокращением присутствия российской разведки» в стране. Также он одобрил решение правительства Чехии об исключении «Росатома» из участников тендера по достройке АЭС «Дукованы».
Бабиш написал в твиттере, что Блинкен заверил его в поддержке США перед лицом «враждебных атак» со стороны России.
Следствие в Чехии считает, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году организовали сотрудники Главного управления Генштаба России (ГРУ), в том числе причастные к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Чехия выслала 18 предполагаемых сотрудников спецслужб, которые работали в российском посольстве в Праге. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства. После этого Чехия сообщила о дополнительной высылке российских дипломатов - так, чтобы штаты посольств двух стран сравнялись. Россия причастность к взрывам в Чехии отрицает.
Глава МИД Ирана извинился за слова о Сулеймани. Он говорил о его связях с РФ
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф извинился за свои высказывания об убитом в результате спецоперации США генерале Корпуса стражей исламской революции Кассеме Сулеймани. В своем аккаунте в инстаграме Зариф выразил надежду, что народ Ирана и семья Сулеймани его простят.
Газета New York Times 25 апреля опубликовала материал об аудиозаписях, на которых Зариф обсуждает с экономистом Саидом Лейлазом различные темы, в том числе и политическую ситуацию в Иране, а также события последних лет. На записи Зариф неоднократно говорит, что она не предназначается для публикации – однако в результате утечки она попала к иранским эмигрантам в Лондон, а от них в New York Times.
Иранские власти не стали отрицать подлинность аудиозаписи. МИД Ирана заявил, что высказывания Зарифа, на которые обратили внимание западные СМИ, были вырваны из контекста 7-часового разговора.
Помимо прочего, Зариф в разговоре критикует Корпус стражей исламской революции (КСИР), утверждая, что он влияет на все сферы жизни в стране и по сути мешает дипломатам делать их работу. «В Исламской Республике правит военная сфера», – говорил глава МИД Ирана, утверждая, что военные «превратили дипломатию в свою служанку».
Сулеймани, бывшего руководителя одного из подразделений КСИР, Зариф подверг критике за то, что он поддерживал особые отношения с Россией, в частности разрешил пролет российских военных самолетов, участвовавших в операции в Сирии, над иранской территорией. Зариф также описал Сулеймани как противника «ядерной сделки» Ирана, США и других мировых держав. По его словам, он находил поддержку в России, которая также выступала против «ядерной сделки», несмотря на официальные утверждения Москвы о том, что она ее поддерживает.
При этом ряд других высказываний главы МИД Ирана на аудиозаписи, напротив, содержат похвалы в адрес Сулеймани, а ущерб от его убийства для Ирана сравнивается с разрушением целого города.
- Зарифа ряд аналитиков считают представителем умеренной фракции иранского руководства, противостоящего сторонникам жесткой линии. Записи частично подтверждают эту оценку. Глава МИД ранее заявил, что не будет участвовать в президентских выборах в июне этого года.
- Кассем Сулеймани, руководивший спецоперациями КСИР за рубежом, был убит в результате удара с американского беспилотника в аэропорту Багдада в январе 2020 года. В его похоронах участвовало высшее руководство Ирана, в стране создан культ покойного генерала как «мученика».
- США при президенте Дональде Трампе вышли из «ядерной сделки» с Ираном, после чего Тегеран перестал соблюдать многие из ее условий. Сейчас в Вене идут переговоры о возможном возвращении к договоренностям.
В Чечне родственники не могут найти депортированного из Франции Магомеда Гадаева
Депортированный из Франции в Россию и затем вывезенный в Чечню Магомед Гадаев пропал. Как сообщила корреспонденту Кавказ.Реалии жена беженца, последний раз его видели близкие 22 апреля.
В тот день ему позволили увидеться с матерью и поговорить с ней. После этого мужчину увезли в неизвестном направлении, сообщив о переводе в другое СИЗО.
В полиции Чеченской республики отказались отвечать на вопросы журналистов до конца майских праздников.
- Магомеда Гадаева депортировали из Франции 9 апреля. Перед высылкой, находясь в депортационной тюрьме, он порезал себе живот в знак протеста против решения о высылке.
- Уже в России беженца сначала несколько часов удерживали сотрудники ФСБ на территории московского аэропорта «Шереметьево». Затем Гадаев уехал в Новый Уренгой, куда за ним прибыли сотрудники чеченской полиции и забрали его на родину.
- 10 апреля в отношении Гадаева в Чечне возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. Через несколько дней адвокат беженца Семен Цветков нашел его в Ачхой-Мартановском районном отделе полиции.
Николоз Басилашвили стал победителем теннисного турнира в Мюнхене
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мюнхене.
В стартовом сете Басилашвили сделал брейк на первой же подаче соперника и довел партию до победы. Судьба второго сета решилась на тай-брейке. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (5) в пользу грузина. Матч продолжался 1 час 28 минут.
Для 29-летнего грузинского спортсмена титул стал 5-м в карьере и вторым в 2021 году - ранее в марте он завоевал трофей в Катаре. Сейчас Басилашвили занимает 35-е место в одиночном рейтинге ATP. Победа в Мюнхене означает, что он вернется в топ-30 сильнейших теннисистов мира.
Турнир в Мюнхене (BMW Open) завершится сегодня 2 мая. Его призовой фонд составляет 481 тысячу долларов. До сих пор Басилашвили еще никогда не становился победителем этого турнира, сообщает агентство «Новости-Грузия».
МВД РФ: российские паспорта получили более полумиллиона жителей Донбасса
Порядка 527 тысяч жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщило МВД России в ответ на запрос агентства ТАСС.
В ведомстве отметили, что за тот же период в предоставлении гражданства отказали почти двум тысячам человек. По данным МВД, причиной 40 процентов отказов стало наличие у людей ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или из-за принятого в их отношении решения о нежелательности пребывания в стране. Около трети подавших заявление не смогли получить гражданство, так как имеют неснятую или непогашенную судимость, еще 25 процентов - из-за выступлений за насильственное изменение основ конституционного строя России и создание угрозы безопасности, пишет издание «Коммерсантъ».
В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ населению ряда территорий Донбасса. Решение вызвало жесткую реакцию западных политиков. Они обвинили российские власти в дальнейших попытках дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, где за время вооруженного конфликта с 2014 года убиты свыше 13 тысяч человек.
Киев подчеркивает, что процесс натурализации украинских граждан Россией является частью «гибридной войны», которую якобы ведет Москва, нарушая тем самым суверенитет Украины.
Россия отрицает обвинения в военной поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов и не считает себя стороной конфликта.
В конце марта ситуация на юго-востоке Украины резко обострилась, стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Действовавшего с июля прошлого года.
В последние недели Запад также высказывал опасения относительно информации о российском военном усилении вблизи границ Украины и в аннексированном Крыму. В Москве это связали с мероприятиями по проверке боеготовности сил Южного военного округа.
G7 обсудит механизм противодействия «российской пропаганде»
Страны «Большой семерки» рассмотрят предложение по созданию механизма быстрого реагирования и противодействия «российской пропаганде и дезинформации», сообщает Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
Он рассказал об инициативе перед встречей в Лондоне глав МИД стран-членов «Группы семи» богатейших стран мира. Речь идет о первой личной встрече министров за последние два года.
По словам Рааба, с инициативой создания нового механизма выступит Великобритания, которая сейчас председательствует в G7. «Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или фейк-ньюс, мы можем действовать не только каждый по отдельности, но и совместно дать отпор, поведать людям правду, в том числе в России или Китае», - сказал Доминик Рааб.
Великобритания ранее назвала Россию крупнейшей угрозой своей безопасности, тогда как Китай в Лондоне считают долгосрочным соперником в военной, экономической сферах, а также в сфере технологий. Британское, равно как и американское руководство, не раз за последние месяцы выражало обеспокоенность усилением взаимодействия между Москвой и Пекином. Представители Великобритании, США и ЕС обвиняли Россию и Китай в попытках вызвать недоверие к Западу, или между западными союзниками, распространяя либо дезинформацию о выборах, либо ложь о ходе вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.
Как подчеркнул Доминик Рааб, многие союзники Британии хотят знать, как началась пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Ее распространение продолжается с 2019 года. Впервые вирус был отмечен в Китае. С тех пор жертвами болезни в разных странах стали 3 миллиона 200 тысяч человек, мировая экономика понесла убытки на триллионы долларов.
Россия всегда категорически отрицала вмешательство в дела других государств, подчеркивая, что Запад охвачен антироссийской истерией. Китай обвинял западных лидеров в постимперском мышлении, которое, как подчеркивают в Пекине, позволяет им думать, что они могут вести себя как мировой полицейский.
G7 объединяет Великобританию, США, Японию, Германию, Францию, Италию и Канаду.
Официальные доходы Рамзана Кадырова за два года выросли более чем в 50 раз
На официальном портале главы Чечни появилась декларация Рамзана Кадырова по итогам 2020 года. Согласно документу, его доходы за указанный период выросли более чем в два раза.
В 2020 году Кадыров заработал рекордные 381 миллион рублей, при том, что доход главы Чечни за 2019 год составлял 147 миллионов, а в 2018 году – семь с половиной. Таким образом, за последние два года Рамзан Кадыров увеличил свое состояние более чем в 50 раз.
В собственности главы Чечни указаны два земельных участка общей площадью более 32 тысяч квадратных метров, а также дом площадью 2 344 квадратных метра. Кроме того, на жену Кадырова записана 209-метровая квартира.
Официально глава Чечни не имеет ни одного автомобиля, хотя он регулярно раздает приближенным в качестве подарков представительские иномарки и хвастает кортежем бронированных лимузинов.
«Тот факт, что высшие должностные лица являются миллионерами – не секрет. Как и то, что им нет необходимости ходить в «Пятерочку» и пользоваться такси», – прокомментировал декларацию Кадырова в беседе с корреспондентом Кавказ.Реалии политолог Константин Калачев.
«Из-за закрытости информации определить достоверность официальных деклараций сложно. Хотя, конечно, возникают вопросы. Например, почему у любящего езду на представительских авто и даже оштрафованному инспектором ГИБДД за нарушение Кадырова официально нет личного транспорта?», – рассуждает политический аналитик Андрей Решетов.
Рост доходов Кадырова именно с 2019 года, как отмечает собеседник Кавказ.Реалии, может быть связан с западными санкциями в отношении главы Чечни – теперь ему приходится хранить деньги в России, а не за рубежом.
За сутки на Северном Кавказе умерли 19 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 322
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 322.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае – пять, в Калмыкии и Карачаево-Черкесии официально подтверждено по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 9 354 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарский крае, меньше всего – в Адыгее.
- Краснодарский край + 100 (45 696 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 82 (53 166)
- Дагестан + 44 (32 415)
- Кабардино-Балкария + 23 (23 808)
- Калмыкия + 20 (20 443)
- Карачаево-Черкесия + 13 (20 090)
- Ингушетия + 11 (15 455)
- Северная Осетия + 11 (16 744)
- Чечня + 9 (12 014)
- Адыгея + 9 (14 441)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 254 272 случая COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 2 мая, выявлено 4 823 255 заболевших коронавирусом.
Первый казахстанский лоукостер FlyArystan начал выполнять рейсы в Грузию
Первый казахстанский лоукостер, авиакомпания FlyArystan приступила к выполнению регулярных рейсов в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Кутаисского международного аэропорта.
Сегодня, 2 мая, самолет FlyArystan доставил из Атырау в Кутаиси 140 человек. Первый рейс авиакомпании в грузинском аэропорту встречали водяной аркой, а прибывшим пассажирам вручили памятные подарки.
С 4 мая авиакомпания также начнет выполнять рейсы по маршруту Актау-Кутаиси-Актау и Нур-Султан-Кутаиси-Нур-Султан. По всем трем направлениям лоукостер будет летать два раза в неделю. Рейсы выполняются на среднемагистральных Airbus A320, в которых размещены по 180 кресел эконом-класса.
Лоукостер продает авиабилеты в Кутаиси из других городов Казахстана: Алматы, Актобе, Шымкента и Семея. Такие маршруты включают одну пересадку.
По информации агентства «Новости-Грузия», FlyArystan – дочерняя компания крупнейшего национального перевозчика Казахстана Air Astana, созданная в 2018 году.
- С 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
- Наряду с FlyArystan, в этом году авиарейсы в Грузию запустят еще несколько низкобюджетных компаний, которые до сих пор не были представлены на местном рынке. Среди них немецкая низкобюджетная Eurowings и украинская Bees Airline. В общей сложности до конца 2021 года выполнять рейсы в Грузию будут до 30 авиакомпаний. Согласно прогнозу Объединения аэропортов Грузии, за три квартала грузинский авиарынок сможет восстановить 40-45% допандемийного уровня.
Пилотируемый корабль «Крю Дрэгон» вернулся на Землю
Американский пилотируемый космический корабль «Крю Дрэгон» успешно приводнился в Мексиканском заливе после расстыковки с Международной космической станцией и автономного полета продолжительностью 6,5 часов.
На Землю вернулись астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский астронавт Соичи Ногучи. В район их высадки было направлено поисково-спасательное судно – для поднятия капсулы с астронавтами с помощью гидравлического устройства. Место приводнения к югу от Панама-сити во Флориде охраняли также два патрульных катера Береговой охраны США.
Экипаж миссии «Крю Дрэгон-1» проработал на МКС полгода. Это был первый регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA.
Сейчас на борту МКС продолжают работу космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марка Ванде Хай, прибывшие на станцию 9 апреля на корабле «Союз МС-18», а также прибывшие на МКС на с миссией «Крю Дрэгон 2» во второй половине апреля астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ, отмечает «Интерфакс».
Часть бастующих сотрудников согласилась с предложением администрации руставского «Азота»
В Рустави часть бастующих сотрудников согласилась на предложение администрации предприятия «Азот», однако предприятие до сих пор не работает на полную мощность.
Часть сотрудников просят внести некоторые поправки в условия, предложенные администрацией. Они до сих пор остаются у входа на предприятие.
Накануне, 1 мая, руководство руставского «Азота» представило бастующим сотрудникам предложения, которые подписал первый заместитель директора предприятия Леван Бурдиладзе.
Это первое предложение, которое администрация сделала в качестве документа бастующим сотрудникам несколько дней назад.
Тысячи граждан Киргизии эвакуированы из зоны конфликта
Из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе в безопасные районы эвакуированы более 33 тысяч граждан Киргизии, из них около 19 тысяч – дети, сообщила заместитель министра здравоохранения страны Элиза Солтонбекова.
По ее словам, число погибших в результате конфликта граждан Киргизии составляет 34 человека, пострадавших – около 180. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, 6 человек – в тяжелом. В десятках сел остались сгоревшие дома и другие объекты, передает Киргизская служба Радио Свобода. Со стороны Таджикистана погибли, по данным местных СМИ, от восьми до десяти граждан. Официальных данных от Душанбе нет, отмечает «Интерфакс».
В ночь на 2 мая новые инциденты и перестрелки на границе не зафиксированы. В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями национального траура по жертвам конфликта.
Вооруженный конфликт начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сел около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга.
В субботу глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.
В воскресенье со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства сообщается о подписании совместного протокола делегаций двух стран по делимитации и демаркации госграницы.
На западе Грузии сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
Вагон пассажирского поезда, следовавшего из Зугдиди в Тбилиси, сошел с рельсов сегодня утром, 2 мая, близ села Марелиси на западе Грузии. Об этом сообщает «Грузинская железная дорога» (ГЖД).
В результате инцидента никто не пострадал. В Марелиси направлен дополнительный поезд для вывоза пассажиров.
Как пояснили в ГЖД, на участке Хашури-Зестафони четвертый вагон поезда «вышел за рельсы двумя колесами». Причины произошедшего пока не установлены. Обстоятельства аварии выясняются.
«На данном этапе главная забота компании – безопасность пассажиров и их пересадка на другой поезд», - говорится в заявлении. ГЖД приносит извинения пассажирам за задержку и неудобства.
Кадры с места происшествия уже появились в социальных сетях. На них видно, что последний вагон поезда завалился на левый бок. Всех пассажиров оттуда вывели. Паники среди граждан не наблюдается.
В Южной Осетии сгорела одна из построек мясоперерабатывающего завода «Растдон»
В пасхальную ночь сгорела одна из построек мясоперерабатывающего завода «Растдон» в Южной Осетии, сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики.
«На место пожарные расчеты выехали в 3:57 утра 2 мая. Горела постройка под очистные сооружения завода. В самом помещении были установлены моторы, насосы и другое оборудование», - уточнили в МЧС.
На месте тушения пожара работали три пожарных расчета, для установления причин возгорания на данный момент работают эксперты МЧС.
Мясоперерабатывающий комбинат «Растдон» начал производство мясной продукции под маркой «Нартские» в июле 2017 года. Завод в первый год своей работы выпустил более 100 тонн мясной продукции. После того, как основатель и владелец крупнейшего в России агропромышленного холдинга «Евродон» Вадим Ванеев ушел со своего поста из-за конфликта с «Внешэкономбанком», завод проработал еще некоторое время, сообщает информагентство «Рес».
В Грузии выявлено 988 новых случаев коронавируса, выздоровели 1595 пациентов
В Грузии выявлено 988 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 1595 человек. За последние сутки от коронавируса умер 21 пациент.
За последние 24 часа в стране было проведено 13 752 теста, в том числе 5 904 - с экспресс-тестом на антигены и 7 848 с - ПЦР-тестом. Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 7,18%, за последние 14 дней - 4,99%, за последние 7 дней - 5,47%.
Из 988 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 511 случаев выявлено в Тбилиси, 114 - в Аджарии, 94 - в Самегрело-Земо Сванети, 84 - в Имерети, 45 - в Кахети, 45 - в Мцхета-Мтианети, 33 - в Шида Картли, 31 - в Квемо Картли, 19 - в Грузии, 8 - в Самцхе-Джавахети, 4 - в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Всего в Грузии выявлено 312 445 случаев заражения коронавирусом, из которых 293 052 выздоровели и 4 151 человек умер.
91 человек находится в режиме карантина, 4 040 - под наблюдением в стационаре, 800 человек - в ковид-гостиницах, 34 185 человек находятся в самоизоляции.
Православные христиане празднуют Пасху – день Воскресения Христова
Православные христиане празднуют Пасху – день Воскресения Христова, который в этом году приходится на 2 мая.
Главное пасхальное богослужение в Грузии, по традиции, прошло в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). Проводил ее Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. К началу пасхальной службы делегация патриархии доставила из Иерусалима в Тбилиси частицу Благодатного огня.
На литургии в Самеба присутствовали члены правительства Грузии и депутаты парламента. Вместе с другими прихожанами они дожидались традиционной эпистолы Илии Второго.
Предварительно лидеры правящей партии «Грузинская мечта» лично поздравили патриарха с праздником Пасхи. Фото из патриаршей резиденции, на котором запечатлены премьер Ираклий Гарибашвили, вице-спикер Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель ГМ Ираклий Кобахидзе, администрация правительства поделилась в Facebook.
Из-за пандемии коронавируса во всех храмах приняли дополнительные меры безопасности. Они касались и разметки, и дистанцирования. Внутрь допускали ограниченное количество прихожан. Многие слушали службу во дворах. Так, например, в Самеба собрались не более 500 человек. Отменять крестный ход в церквях не стали.
По информации агентства «Новости-Грузия», в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, «комендантский час» в Грузии действовал не восемь, а пять часов - с 23:00 1 мая до 04:00 2 мая. Граждане, которые присутствовали службах, не могли покинуть храмы до окончания «комендантского часа». Исключения составляли только лица, получившие спецпропуска.
Гамкрелидзе сообщил о случаях заражения коронавирусом после вакцинации
В Грузии зафиксировано до 120 случаев заражения коронавирусом после прививок вакцинами компаний AstraZeneca и BioNTech/Pfizer. Об этом сегодня, 1 мая, заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе в интервью Общественному вещателю.
«По данным последних пяти дней, после первой прививки было до 120 [случаев] инфицирования. Из них 80 были по AstraZeneca и до 40 – по Pfizer», - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, во всех случаях после первой дозы вакцины у граждан успел выработаться «определенный иммунитет», поэтому теперь СOVID-19 они переносят в легкой форме. Глава NCDC добавил, что Минздрав «детально изучает» каждый факт.
«С каждым человеком, у которого после вакцинации развилась инфекция, контактируют, происходят его опросы и так далее», - заявил Гамкрелидзе.
- Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. По последним данным, прививку сделали 45 338 человек, из них 6 064 граждан получили полную, двойную дозу вакцины.
- Сейчас зарегистрироваться на вакцинацию от СOVID-19 могут абсолютно все граждане Грузии старше 18 лет. Для желающих доступны препараты AstraZeneca и Sinopharm.
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