«Правосудие – не предмет торговли, закон должен быть одинаковый для всех»

Оппозиция предлагает амнистировать полицейских, участвовавших в разгоне митинга в ночь на 21-е июня 2019 года, только с согласия людей, пострадавших от их действий. Власти считают, что условия амнистии должны быть одинаковы для всех нарушивших закон.

– Какой вариант амнистии, из предложенных партией власти и оппозицией, вы считаете приемлемым?

Георгий: Никого из перечисленных оппозицией и властями не должны выпускать на свободу. Эта амнистия – большая ошибка. Полицейские применили непропорциональную силу, превысили свои полномочия, такие люди должны находиться в тюрьме. Есть люди, которые совершали менее тяжкие преступления, однако их никто не думает амнистировать. А эти полицейские очень жестоко повели себя во время митинга. Что касается Мелия, мне кажется, этому человеку даже нравится находиться в заключении, так он выглядит более драматичным персонажем, что ему на руку. Амнистировать его тоже нельзя, ведь этот человек нарушает абсолютно все законы.

Мари: Я считаю, что ни один из предложенных вариантов не должен быть принят. В данном случае вряд ли кто согласится с политиками. Одни беспокоятся о Мелия и за это готовы выпустить на свободу и полицейских, которые совершили столь ужасные преступления. Правоохранители, стрелявшие в людей не должны быть выпущены на свободу. Что касается варианта, согласно которому пострадавшие будут решать судьбу этих полицейских – это вообще бессмысленно. Они считают, что правосудие должны вершить люди, мыслящие предвзято, пострадавшие в этом инциденте? Я понимаю пострадавших, но они ведь будут руководствоваться лишь своими чувствами.

Эмзар: Люди, задержанные в т.н. «Гавриловскую ночь» отбывают срок заключения по политическим мотивам. Да, конечно такой статьи нет, но сути это не меняет, они задержаны за свои политические взгляды и попытку отстаивать их. А вот полицейские действительно нарушили закон, применили силу, против мирного населения, с особой жестокостью расправлялись с участниками акции. Соответственно, не нужно долго думать, я считаю, что активисты должны покинуть тюрьмы, а полицейские, только если так решат пострадавшие во время разгона люди.

Татьяна: Конечно, хочется, чтобы все это было, по справедливости. И в данном случае, мне кажется, что решение правительства более справедливо. Правонарушения были с обеих сторон, со стороны демонстрантов и со стороны полиции значит и условия освобождения должны быть равными.

Давид: В первую очередь, я считаю, что Мелия не политический заключенный. Я не считал политическим заключенным и Руруа, который вышел на свободу. Существуют видеокадры в которых видно, что задержанные пошли на штурм государственного института. Закон предусматривает наказание за подобные действия. В общем, если амнистия будет принята, то она должна одинаково коснуться всех отбывающих срок за незаконные действия, предпринятые ими во время «Гавриловской ночи», без каких-либо условий. А вообще, правосудие не предмет торговли, закон должен быть одинаковый для всех.

Алекс: Я думаю, что амнистия должна коснуться всех одинаково и активистов, и полицейских. Это вопрос справедливости и правосудия, которое должно быть одинаковым для всех. У меня много друзей участвовало в этом митинге, да и я сам, потому понимаю позицию пострадавших. Однако все должны быть равны перед законом и если амнистия будет принята, то должна коснуться всех.