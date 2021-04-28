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Политика

Ника Мелия призвал заменить амнистию единством

Ника Мелия

Грузинская оппозиция настаивает на своей версии законопроекта об амнистии, который уже зарегистрировала его в парламенте. Это вариант предусматривает освобождение от уголовной ответственности лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и других фигурантов дела «Гавриловской ночи». Днем ранее свой вариант законопроекта зарегистрировала «Грузинская мечта». Сам Ника Мелия из тюрьмы призывает оппозицию к единству.

Чем оппозиционный вариант законопроекта об амнистии для фигурантов дела «Гавриловской ночи», рассказал беспартийный депутат Шалва Шавгулидзе после того, как в конце рабочего дня вместе с представителем «Стратегии Агмашенебели» Паатой Манджгаладзе зарегистрировал документ в парламенте:

«По законопроекту власти, как мы узнали во время переговоров, амнистия распространится не на конкретные статьи, по которым велись уголовные дела эти два года, но и на те, которые гипотетически могут возникнуть в будущем по этим событиям. Это делает амнистию непредсказуемой. У власти остаются неограниченные полномочия в будущем самой решать, на какие действия она распространит эту амнистию, а на какие – нет. Мы считаем, что это не справедливо, и с правовой точки зрения принятие такой амнистии не оправдано».

А значит, продолжил Шалва Шавгулидзе, их версия больше соответствует духу соглашения власти и оппозиции. И еще амнистия не должна коснуться должностных лиц, принимавших решение о разгоне акции протеста. Но «Грузинская мечта» отказалась, как отказалась и от предложения амнистировать рядовых полицейских, обвиненных в применении не пропорциональной силы против митингующих, лишь в случае согласия пострадавшей стороны.

Принципиальной разницы в законопроектах не видит лидер «Грузинской мечты» и парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. По его словам, все эти вопросы можно согласовать во время предстоящих комитетских слушаний. Он также заверил, что власть строго следует соглашению Мишеля и потому счел необходимым заострить внимание на главном фигуранте в предстоящей амнистии – лидере «Нацдвижения» Нике Мелия:

«Мы постоянно слышим разговор о том, что Мелия то не желает платить залог, то не хочет амнистию. В обоих случаях (залога, амнистии) – решать Мелия. В законопроекте заложено, что, если Мелия не согласится платить залог, на него не распространится амнистия. Мы и этим правом выбора обеспечили его. Как бы то ни было, мы все равно помилуем преступника Мелия – это наше решение. А он может войти, может нет в парламент».

Накануне, после освобождения совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа, что произошло также по договору Мишеля, Ника Мелия заявил, что он в случае освобождения скорее всего не войдет в парламент. Не ждет оппозиционер, что на назначенном на завтра судебном заседании будет отменена мера пресечения в виде заключения. Но как выяснилось, Мелия сегодня был больше сосредоточен на будущем оппозиции, часть которой подписала соглашение Мишеля, прервала бойкот и вчера впервые за полгода приступила к работе в парламенте.

О главном в сегодняшнем послании Ники Мелия из тюрьмы рассказала покинувшая «Нацдвижение» Саломе Самадашвили, которая в первый раз после этих событий встретилась с бывшим лидером:

«Главное послание Ники сегодня, думаю, – это необходимость сохранения единства оппозиции. Это очень важно. Он считает, что мы как можно скорее должны преодолеть возникшие разногласия, чтобы уже приступить к подготовке к местным выборам».

Но перед тем как заняться предстоящими выборами, у вошедших в парламент оппозиционеров первым вопросом в повестке дня остается освобождение Ники Мелия, после этого они намерены в полном объеме включиться в парламентскую работу и принять вместе с «Грузинской мечтой» пакет поправок к избирательному кодексу и конституции, который позволит провести муниципальные и все последующее выборы справедливо и прозрачно. Но для конституционных поправок не хватает голосов «Нацдвижения».

Но не только из-за этого оппозиционные коллеги ждут Нику Мелия в парламенте. Сегодня представители «Лело» выступили с инициативой провести парламентское расследование по событиям «Гавриловской ночи» 2019 года. Это дало бы нам возможность установить правду, сказал один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе:

«Парламентское расследование – это рычаг оппозиции, которым мы должны воспользоваться. Но комиссия по расследованию не может быть создана, если «Единое национальное движение» не войдет в парламент».

Ника Мелия и его партия ищут возможность войти в парламент, сохранив лицо, - убежден политолог Вахтанг Дзабирадзе. Он сомневается, что вошедшие в парламент оппозиционеры захотят выступить единым фронтом на октябрьских муниципальных выборах:

«Ведь партия практически осталась одна на улице. «Европейская Грузия» в которой остался только Гига Бокерия, или другие маленькие партии не в счет. Потому послание Мелия о единстве – это больше попытка сгладить ситуацию, подготовить почву, чтобы войти в парламент. А оппозиция в парламенте не будет уже заинтересована в единстве с бывшей партии власти, которая в эти дни подвергла их жесткой критике. Маленьким партиям выгоднее отдельно баллотироваться на местных выборах. Тем более что барьер «привязанности» к «Нацдвижению» оппозицией уже преодолен».

Главное, добавляет Вахтанг Дзабирадзе, чтобы местные выборы прошли уже по реформированному избирательному кодексу, как об этом говорится в соглашении, и чтобы «Грузинская мечта» от него не отказалась в последний момент, как это уже бывало.

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