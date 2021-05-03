О рейтингах и иллюзиях

Согласно последнему отчету американской организации «Фридом Хаус», самой известной из тех, кто ежегодно оценивает уровень демократии в различных странах, рейтинг Грузии примерно сравнился с тем, каким они был десять лет назад, т.е. в последний полный год власти Национального движения. До сих пор эта организация считала, что в условиях правления Грузинской Мечты Грузия была несколько более свободной страной, чем при своих предшественниках. Получается, что, по крайней мере, по ее мнению, в отношении демократии страна вернулась на круги своя.

В эти же дни были опубликованы результаты опроса организации CRRC под названием «Будущее Грузии». Граждан, помимо всего прочего, просили оценить главные достижения и провалы различных правительств. Хотя респондентов прямо не спрашивали, кому из них они отдают предпочтение, данные опроса позволяют предположить, что они считают правление Саакашвили в целом более успешным. По мнению 34 процентов опрошенных, у правительства Эдуарда Шеварднадзе вообще не было никаких достижений, тоже самое о правлении Бидзины Иванишвили сказал 21 процент, но лишь пять процентов отрицало наличие серьезных достижений в годы, когда у руля был Михаил Саакашвили.

Важно и то, что именно граждане считают достижениями или неудачами различных правителей. Почти половина опрошенных считает главным успехом «националов» либо борьбу с преступностью и укрепление правопорядка, либо экономический рост (респонденты могли избрать лишь один вариант ответа); в списке недостатков на первое место с большим отрывом вышли нарушения прав человека (так посчитали 27 процентов опрошенных). Что касается «Мечты», ее основным достижением оказалось как раз улучшение ситуации с правами человека. Так считает лишь одиннадцать процентов, но, как мы увидели, сравнительно мало граждан вообще признают, что у «Мечты» есть достижения.

Если комбинировать мнения международных экспертов и рядовых граждан Грузии, можно подвести некоторые итоги. Правление Саакашвили было самым успешным в новейшей истории Грузии в том смысле, что оно принесло осязаемые улучшения в жизни рядовых граждан. Но за этим стояла концентрация власти в руках сравнительно небольшой группы реформаторов, которые стремились достичь как можно бóльших результатов как можно быстрее. Они считали, что знают, чего хотят и не считали необходимым принимать решения не основе широких консультаций. Более того, они никак не скрывали свое глубокое и искреннее презрение к оппонентам, которых считали либо безнадежно отсталыми, либо оппортунистами, а в некоторых случаях – ставленниками России. Поэтому, когда их ругали за недостаточную демократичность и нарушения прав человека, эта критика была во многом справедлива.

С точки зрения политтехнологии, Грузинская Мечта поступила совершенно правильно, построив свой имидж на контрасте с Национальным движением именно в этом отношении: основа ее политического мифа в том, что смена власти в 2012 году ознаменовала переход от царства своеволия и насилия к царству справедливости и свободы. Первая часть этой формулы содержит серьезные преувеличения, но в нем, как я уже сказал, есть зерно истины. Как мы уже увидели, международные оценки и массовые опросы подтверждают: ярлык эффективной, но высокомерной и авторитарной силы прилип к Национальному движению надолго и освободиться от него будет очень трудно.

Но для Грузинской Мечты гораздо труднее как-то оправдать вторую часть своего же политического мифа, т.е. представить себя сравнительно более демократичной силой. Суть проблемы не в личностях: когда власть сконцентрирована в небольшой команде вокруг одного лидера и ей нет серьезных противовесов, практически невозможно исключить злоупотребления этой властью. Но личности тоже имеют значение. Михаил Саакашвили и люди вокруг него, как правило, понимали, в чем состоят нормы западной демократии. Иванишвили в таких тонких материях разбирается гораздо хуже; возможно, он действительно хочет иметь имидж демократа на Западе, но инстинкты толкают его к действиям, которые там понять и, тем более, принять не могут. В его окружении почти не осталось людей, которые элементарно разбираются в том, чего нельзя делать демократическим правительствам.

В начале своего правления Иванишвили удалось создать иллюзию, что он искренне хочет сделать Грузию более демократической страной. Сегодня выглядит удивительным, что много людей в это поверили; но вернуть такую иллюзию уже не удастся.

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