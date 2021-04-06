Грузинская власть показала антилидерские качества

Результаты нового социологического опроса Международного республиканского института – IRI, проведенного в Грузии, стали поводом для острой полемики. И не только по поводу политических рейтингов. Оказалось, в частности, что большинство опрошенных негативно относятся к отказу оппозиции от участия в парламенте.

– С тех пор многое изменилось, и, если бы опрос проводился сегодня, у Гахария не было бы такого высокого рейтинга, – сказала журналистам один из лидеров «Нацдвижения» Саломе Самадашвили. А те 65 процентов, до которых этот рейтинг поднялся в опросе IRI, Самадашвили в какой-то степени связала со своей партией. Опрос проводился с 5 по 26 февраля – как раз в те дни, когда проходил арест лидера «Нацдвижения» Ники Мелия, из-за несогласия с этим Гахария и подал в отставку. Конечно же такой поступок не мог не тронуть сердца опрашиваемых избирателей. Но это, как считает Самадашвили, не открывает перед Гахария перспектив стать истинным оппозиционером, и занять их место. Ведь по этим же опросам «Нацдвижение» сохраняет за собой уверенное второе место после правящей «Грузинской мечты» и первое среди оппозиционных партий.

Между тем, 60% опрошенных выступают против бойкота парламента оппозицией, но и это не поколебало оппозиционеров в их готовности продолжать бойкот. Саломе Самадашвили, впрочем, акцентировала внимание на других показателя. В частности, «за» и «против» досрочных выборов проголосовали по 45%.

«Обществу конечно же желательно, чтобы оппозиция была представлена в парламенте. Но в то же время видно, что общественное мнение разделено на две части. Можно сказать, что практически половина наших избирателей – сторонники досрочных выборов. Это показывает, что поляризация в обществе очень высока и это наверное подтверждает правильность нашего предложения провести плебисцит по этому вопросу, и пусть наше общество решит проводить или не проводить в стране досрочные выборы».

С такой интерпретацией не согласились в «Грузинской мечте». У главы парламентского комитета по вопросам образования и науки Шалвы Папуашвили свои аргументы:

«И без опросов эту картину наблюдаем последние пять месяцев, она одинакова внутри и вне страны, никто под сомнения не ставит итоги парламентских выборов 31 октября(2020г.) Все единогласно призывают наших оппонентов принять возложенную на них ответственность перед гражданами и избирателями, войти в парламент и начать работу над разрешением реальных проблем, о которых в том числе говорится и в этом исследовании».

В правящей силе не стали комментировать политические рейтинги лидеров. В них за Гахария следует генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он оказался единственным действующим «мечтателем» в топе рейтингового списка. Председатель партии Ираклий Кобахидзе больше лидирует в антирейтингах, его недолюбливают 55% опрошенных.

Такой разрыв в показателях побудил грузинские СМИ вернуться к теме вероятного ухода из партии Кахи Каладзе и нового противостояния между премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем партии Ираклием Кобахидзе. Но в правящей партии назвали эти предположения инсинуациями.

Впрочем, из представителей власти антилидером уже несколько лет остается президент Саломе Зурабишвили – на этот раз с показателем 62%. Ради справедливости стоит отметить, что за год она, хоть и незначительно, но смогла расположить к себе людей – год назад по данным того же IRI против нее голосовали 70%.

Анализируя реакцию политиков на новый опрос политолог, бывший член конституционной госкомиссии Вахтанг Дзабирадзе заключает, что как и результаты, так и реакция на них были ожидаемы:

«Оппозиция осталась в одиночестве – наши западные партнеры, большая часть общества – сторонники прекращения бойкота, но для оппозиционеров это остается неприемлемым. Это уже традиция: политики видят в итогах опроса то, что их устраивает, это же касается и рейтингов политиков. Они руководствуются своими интересами, и плохо, что политики не хотят понять реальное общественное мнение».

Что же касается высокого рейтинга Георгия Гахария, Дзабирадзе вспоминает так называемый феномен Давида Бакрадзе. Бывший спикер парламента, лидер «Европейской Грузии», до последнего опроса занимал первое место в рейтингах IRI и NDI, (сейчас он тоже в пятерке и ему симпатизируют 52% опрошенных), но его партия, как и он сам, не смогли набрать на выборах прошлой осенью более 5%. Гахария может преодолеть этот барьер, полагает политолог, в случае возвращения в политику:

«Это не совсем персональный рейтинг Гахария. Это его рейтинг вместе с «Грузинской мечтой». То же можно сказать и про Каладзе. В случае их независимой партийной карьеры, несмотря на политический капитал, я не думаю, что они смогли бы набрать более 5% голосов избирателей. Я считаю, что, если Гахария, Каладзе и бывший премьер-министр Георгий Квирикашвили создали бы совместную партию, возможно в этом случае они даже могли бы претендовать на статус так называемой третье силы. Но все это предположения. Что же касается «Грузинской мечты», после ухода Иванишвили там идет борьба за власть, это происходит во всех политических организациях и «Грузинская мечта» не стала исключением».

Вахтанг Дзабирадзе с иронией отвечает на вопрос о перспективах «Грузинской мечты» в будущем и о ее умении разрешать политические кризисы и другие проблемы. Если бы премьер- министр Ираклий Гарибашвили знал, что нужно делать завтра или хотя бы ближайший год, говорит Дзабирадзе, то бы он не стал сегодня создавать совет по разработке плана развития на 10 лет.