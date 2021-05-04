Коронавирус в Грузии: за сутки скончались 20 человек

В Грузии за минувшие сутки выявлено 788 новых случаев инфицирования коронвирусом, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

При этом было сделано 9790 тестов на коронавирус – из них 4802 на антиген и 4988 – ПЦР-тестов. Следует отметить, что это почти в три раза меньше того количества тестов, которые проводятся в рабочий день.

Как пишет «Новости-Грузия», показатель положительности, по данным на 3 мая, составляет 8.05%, за две недели – 5.02%, за семь дней – 5.74%.

Также за день в Грузии от коронавируса выздоровели 1206 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 20 человек.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 313 742 случая инфицирования, из них выздоровели 294 252 пациента, скончались 4 183 пациента.

Из 788 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 384, в Аджарии – 106, в Имерети – 64, в Квемо Картли – 43, в Шида Картли – 30, в Гурии – 17, в Самегрело — Земо Сванети – 76, в Кахетии – 40, в Мцхета-Мтианети – 13, в Самцхе-Джавахети – 14, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – один.

На данный момент в Грузии 14 075 активных случаев заражения, из них 4 209 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 811 пациента тяжелое, 149 подключен к аппарату искусственного дыхания. 788 человек находятся в ковид-гостиницах. 9 078 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 89 человек, в самоизоляции – 32 694.