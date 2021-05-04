История сухумского «Ориенталя»

На рубеже XIX и XX веков Сухум был негласно признан одним из санаторно-курортных центров региона. Сюда съезжалась тысячи людей из разных уголков Российской империи. Такой поток «туристов» требовал строительства отелей и среди них одним из самых ярких архитектурных объектов было здание гостиницы «Ориенталь», признанное сегодня памятником архитектуры.

Климат и природные условия делают Сухум важным направлением для тех, кто жаждет не просто отдохнуть и увидеть красивые места, но и подлечиться. Эти особенности города были замечены врачами и учеными еще в конце XIX века. Толпы путешественников из Российской империи направились в сторону нынешней столицы Абхазии. Кто-то приезжал всего на несколько дней, но из-за дальности расстояний многие оставались здесь неделями и даже месяцами. Поэтому возникла необходимость в строительстве отелей и санаториев, способных принять значительное количество гостей Сухума.

Одной из самых изящных гостиниц того времени стала «Ориенталь», расположенная на пересечении Колюбакинской улицы (ныне это улица Леона) и Михайловской набережной (ныне это набережная Махаджиров).

Как писал в своей книге «Старый Сухум» историк Анзор Агумаа, это здание было возведено по заказу двух местных купцов – Г. Б. Гвалия и Д. И. Чавчанидзе, и разделено соответственно пополам: одному досталась северная часть здания, другому – южная. Доходы от гостиницы делили пополам. А учитывая то, что в «Ориентале» было 64 номера, с минимальной стоимостью в один рубль и 25 копеек за ночь, то Гвалия и Чавчанидзе должны были зарабатывать не маленькие для начала XX века деньги.

Дополнительный доход хозяевам гостиницы приносила сдача в аренду помещений первого этажа. Учитывая то, что набережная всегда была центром притяжения жителей и гостей города, много сухумских предпринимателей того времени мечтали арендовать здесь хоть маленькое пространство. В результате на первом этаже среди прочего разместились фешенебельный ресторан; ювелирный магазин М. С. Минкова, где продавали украшения с бриллиантами и часы; первый в городе синематограф-электробиограф (аналог нынешних кинотеатров) под названием «Ренессанс» и принадлежащая известному в Абхазии фотографу Иоаннису Полихроновичу Ефкарпиди фотостудия «Правда», сделать снимок в которой считалось особым признаком престижа в кругу местной знати.

О том, кто, когда и в каком стиле построил здание гостиницы рассказала главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия Абхазии Сабина Агрба:

«Первоклассная гостиница «Ориенталь» с табачным магазином, типографией и фотостудией на первом этаже была спроектирована архитектором Альфредом Баммэ в 1908 году. Двухэтажное, п-образное в плане здание выполнено в стиле модерн с влиянием романтических течений. Размещенные в верхней части здания фигурные аттики, фронтоны, а также большие и малые шатры различной конфигурации в значительной степени формировали силуэт прибрежной части города и сейчас придают ей неповторимость и своеобразие».

Судя по открыткам начала ХХ века, фасад здания был красно-коричневым из-за обнаженной текстуры кирпича; все двадцать два балкона украшали бортики из кружевного металла; а входные двери и витрины были сделаны из темного дерева.

С приходом советской власти в Абхазию, гостинице пришлось подстраиваться под новый режим. В 1932 году «Ориенталь» переименовали в «Ткуарчал». Ювелирный и табачный магазины остались, но вот ресторан был заменен на доступную широкому кругу посетителей столовую. Еще на первом этаже здания открылись гастроном и парикмахерская. Так, принимая отдыхающих в Сухуме советских граждан, гостиница проработала еще полвека.

Что случилось со зданием в середине 1980-х годов объяснила Сабина Агрба:

«К сожалению, в 1985 году пожар, разгоревшийся в гостинице Абхазия, перекинулся и на «Ткуарчал». Перед самым началом войны в 1992-1993 годах в Абхазию для проведения реставрационных работ приехали иностранные специалисты. Был разработан план, подготовлен проект реставрации, но работы остановились с началом войны. Долгое время здание стояло в запустении, но вскоре был отреставрирован фасад гостиницы. Безусловно разница современного «Ориенталь» и «Ориенталь» начала прошлого века большая, однако здание сохранено и до сих пор радует наш глаз».

На протяжении последних десяти лет здание гостиницы находится в собственности частной фирмы СП ОО «Мега-альянс». Лиана Аршба говорит, что за то время, что она работает в «Ориентале» бухгалтером, здание не раз подвергалось реставрационным и ремонтным работам:

«Где-то в 2010 году мы сюда перешли. Делали ремонт фасада, то есть его штукатурили, красили. В общем три раза это делали, последний раз в 2015 году. Мы выстроили заново башенки, потому что многие из них были разрушены. Архитектор Темур Ломиа вычерчивал их заново, опираясь на старые фотографии. И отремонтировали кровлю, где-то в 2014 году. Мы ее усилили, укрепили, и вообще капитально отремонтировали. Когда мы начали эксплуатировать здание, то в течение месяца-двух мы поняли, что люки перед ним работают как сборники, то есть канализация не уходит. Потом выяснилось, что канализационные люки были выведены из здания, а к городской канализации они не были подключены. И вот мы их подключили».

К сожалению, несмотря на попытки новых владельцев вернуть этому архитектурному объекту его первоначальные функции в качестве гостиницы, сделать это пока не удалось, и весь второй этаж здания уже много лет пустует. Но зато первый этаж «Ориенталя» по-прежнему привлекает множество людей: здесь до сих пор работает ювелирный магазин, есть бутик одежды, а на смену популярной в середине прошлого века столовой пришел ресторан фастфуда.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия