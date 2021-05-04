«Раз изобрели вакцину против него, почему не вакцинироваться?»

В Абхазию поступила первая партия российской вакцины от коронавируса. Мы решили узнать у местных жителей, как они относятся к перспективе вакцинации.

– В Абхазию поступила российская вакцина от COVID-19. Вы намерены вакцинироваться?

Карина: Я не являюсь противником вакцинации, но в данном случае меня много чего пугает. Во-первых, сроки создания вакцины, во-вторых, преклонный возраст моих родителей и побочные эффекты, которые могут произойти, меня очень пугают. Что касается лично меня, то я уже переболела, мне кажется, что пока мне можно без этого обойтись. Перед каждой вакцинацией нужно тщательное обследование, к сожалению, такое не происходит, поэтому, конечно, страшновато.

Ада, преподаватель школы: Да, я очень хочу вакцинироваться. С первого дня, как появилась вакцина, я мечтала вакцинироваться. И надеюсь, что нас, педагогов, коснется вакцинация в первую очередь.

Эля Джения: Пока нет, семейное решение – пока еще подождать немного. Мы не знаем, какие будут последствия после вакцинации.

Асида Шашиг: Сама я пока вакцинироваться не собираюсь, так как перенесла COVID-19. Но своих родителей вакцинировать я буду обязательно.

Хибла: Я пока воздержусь, я пока не готова, чисто психологически.

Нана Абшилава: Я пока не намерена вакцинироваться, возможно, из-за неинформированности, потому что мы не знаем, какие нужно пройти процедуры. Это новый вид заболевания. И я думаю, что за такой короткий срок изучить его, еще придумать вакцину… вызывает у меня сомнения.

Анаид: Очень радостно, что в Абхазию поступила вакцина. Я собиралась вакцинироваться, вообще я сторонник вакцинации, потому что это оберегает нас от очень больших неприятностей по поводу здоровья. Но, к сожалению, я успела переболеть, поэтому надо сдавать анализы на антитела, и потом уже об этом думать.

Амра: Да, я буду вакцинироваться, потому что знаю многих в России, тех, кто вакцинировался, родственники, моя подруга, и ни у кого из них побочных, каких-то негативных последствий не было. Когда знаешь конкретные примеры людей, легче принять решение. Например, на Пасху в гости я пошла к тете. А там была ее пожилая соседка. Она из Архангельска приехала, завидев меня, она направилась в мою сторону, чтобы приветствовать меня. А я по привычке сторонюсь людей. Она с улыбкой мне сказала: «Я вакцинировалась, могу тебя обнять!». Понятно, что этот вирус никуда не уйдет. Раз изобрели вакцину против него, почему не вакцинироваться?

Людмила Сагария: Мне нужно подумать, потому то эпидемия до конца не изучена. По поводу того, что будет в Абхазии, у меня вызывает сомнения. Вакцины можно делать не всем: те, кто имеют иммунные заболевания, сердечные заболевания, проблемы с легкими, у кого сахар повышен, те, кто имеют новообразования. Будут ли проходить исследования люди, которые собираются вакцинироваться? Я думаю, что нужно громко специалистам, профессионалам говорить о том, кому нельзя, что нужно пройти медицинское исследование. Каждый врач, участковый врач должен определить, кому можно, кому нельзя. Мы не можем сказать, у кого есть новообразования, вот в этом опасность, поэтому есть такие сомнения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия