Алиев: Азербайджан продолжает оставаться одним из крупнейших инвесторов Грузии

Отношения между нашими народами опираются на большую историю, продолжающуюся веками историю добрососедства и дружбы, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«У нас хорошая история реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Они изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Без сильного партнерства между нашими странами реализация этих проектов была бы невозможна. Последний день прошлого года стал последним днем реализации Южного газового коридора. Этот проект имеет важное значение для общего развития, стабильности, прогнозируемости, сотрудничества не только в регионе Южного Кавказа, но и в более широком Евразийском регионе. Еще раз хочу отметить, что без нашего сотрудничества это было бы невозможно. Я глубоко признателен правительству Грузии за это, оказание постоянной поддержки реализации этого важного проекта. Все другие начатые нами совместные инициативы также имеют хорошую историю успеха. Уверен, что так будет и дальше», – отметил он.

Алиев говорит, что Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии.

«Это тоже является хорошим показателем проводимых вашим правительством реформ по созданию очень позитивной и благоприятной инвестиционной среды. Знаю, что в вашей стране хотят работать еще больше азербайджанских компаний, и уверен, что это произойдет. Сегодня мы, конечно, рассмотрим все достигнутое и спланируем дальнейшие шаги», – заявил азербайджанский лидер.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что был вынужден отложить свой визит в Баку из-за заражения коронавирусом. Он пригласил Ильхама Алиева посетить Тбилиси «в любое удобное время».

«Но рад, что мы сегодня находимся в Баку. Вы отметили, что у нас совершенные отношения, которые продолжаются на протяжении веков. Хочу повторить слова, которые в свое время были сказаны вашим отцом в Тбилиси - судьбе было угодно и нам повезло, что мы являемся соседями. Грузинский и азербайджанский народы – соседи. Это – наша судьба. Мы очень привязаны друг к другу и взамосвязаны. Как вы отметили, мы вместе реализовали некоторые важнейшие исторические проекты. Поэтому мы решительно настроены на продолжение совместной реализации еще больших проектов, которые укрепят наши отношения и братство», – сказал Гарибашвили.

Как пишет агентство «Азертадж», после личной встречи состоялся рабочий обед президента Азербайджана и премьер-министра Грузии.